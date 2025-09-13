Drogowcy w akcji. Utrudnienia na Bolimowskiej i Ulrychowskiej

W nadchodzącym tygodniu mieszkańcy Bolimowskiej i Ulrychowskiej oraz okolicznych ulic będą mieli trudność z dojazdem pod dom
Prace te będą wiązały się z objazdami i zmianami w organizacji ruchu.
Prace na Bolimowskiej rozpoczną się w poniedziałek, 15 września, o godz. 5 i potrwają do piątku, 19 września, do końca dnia. Na czas remontu ulica będzie nieprzejezdna na odcinku między Kocjana a Dobrzańskiego „Hubala”.
Objazd zostanie poprowadzony ulicą Podkowińską. Dodatkowo, w czasie robót ulice: Arkadyjska, Spychowska, Radziejowicka i Otrębuska stracą połączenie z Bolimowską. Na czas remontu na Bolimowskiej i Podkowińskiej wprowadzony zostanie zakaz parkowania. Pozostawione pojazdy mogą zostać odholowane.
Zmieni się także trasa autobusów linii 149 i 320, które nie będą kursować do pętli Groty. Ich trasa zostanie skrócona do przystanku Podkowińska. Tą samą ulicą, z pominięciem części dotychczasowej trasy, kursować będzie nocna linia N95.
Na Woli, remont nawierzchni obejmie ulice Ulrychowską i Traktorzystki. Prace rozpoczną się w poniedziałek, 15 września, o godzinie 6:00 i potrwają do czwartku, 18 września, do godziny 6:00. Na czas robót obie ulice zostaną zamknięte dla ruchu.
W związku z tym, kierowcy nie będą mogli wjechać w Ulrychowską z ulicy Brożka ani skręcić w Traktorzystki z ulicy Księcia Janusza. Na zamkniętych odcinkach wprowadzony zostanie zakaz parkowania z możliwością odholowania pojazdu.
Zapewnienie dojazdu do posesji mieszkańców będzie odbywać się w miarę postępu prac.