Życie Warszawy

Drogowcy w akcji. Utrudnienia na Bolimowskiej i Ulrychowskiej

Publikacja: 13.09.2025 13:13

W nadchodzącym tygodniu mieszkańcy Bolimowskiej i Ulrychowskiej oraz okolicznych ulic będą mieli trudność z dojazdem pod dom

Foto: mat. pras.

M.B.
W przyszłym tygodniu na kierowców na Bemowie i Woli czekają utrudnienia związane z wymianą nawierzchni na ulicach Bolimowskiej i Ulrychowskiej.

Prace te będą wiązały się z objazdami i zmianami w organizacji ruchu.

Remont ulicy Bolimowskiej

Prace na Bolimowskiej rozpoczną się w poniedziałek, 15 września, o godz. 5 i potrwają do piątku, 19 września, do końca dnia. Na czas remontu ulica będzie nieprzejezdna na odcinku między Kocjana a Dobrzańskiego „Hubala”.

Foto: mat. pras.

Objazd zostanie poprowadzony ulicą Podkowińską. Dodatkowo, w czasie robót ulice: Arkadyjska, Spychowska, Radziejowicka i Otrębuska stracą połączenie z Bolimowską. Na czas remontu na Bolimowskiej i Podkowińskiej wprowadzony zostanie zakaz parkowania. Pozostawione pojazdy mogą zostać odholowane.

Zmieni się także trasa autobusów linii 149 i 320, które nie będą kursować do pętli Groty. Ich trasa zostanie skrócona do przystanku Podkowińska. Tą samą ulicą, z pominięciem części dotychczasowej trasy, kursować będzie nocna linia N95.

Remont ulicy Ulrychowskiej

Na Woli, remont nawierzchni obejmie ulice Ulrychowską i Traktorzystki. Prace rozpoczną się w poniedziałek, 15 września, o godzinie 6:00 i potrwają do czwartku, 18 września, do godziny 6:00. Na czas robót obie ulice zostaną zamknięte dla ruchu.

W związku z tym, kierowcy nie będą mogli wjechać w Ulrychowską z ulicy Brożka ani skręcić w Traktorzystki z ulicy Księcia Janusza. Na zamkniętych odcinkach wprowadzony zostanie zakaz parkowania z możliwością odholowania pojazdu.

Zapewnienie dojazdu do posesji mieszkańców będzie odbywać się w miarę postępu prac.

Źródło: zyciewarszawy.pl

