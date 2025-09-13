Drogowcy w akcji. Utrudnienia na Bolimowskiej i Ulrychowskiej

W przyszłym tygodniu na kierowców na Bemowie i Woli czekają utrudnienia związane z wymianą nawierzchni na ulicach Bolimowskiej i Ulrychowskiej.



Prace te będą wiązały się z objazdami i zmianami w organizacji ruchu.

Reklama Reklama

Remont ulicy Bolimowskiej

Prace na Bolimowskiej rozpoczną się w poniedziałek, 15 września, o godz. 5 i potrwają do piątku, 19 września, do końca dnia. Na czas remontu ulica będzie nieprzejezdna na odcinku między Kocjana a Dobrzańskiego „Hubala”.

Foto: mat. pras.

Objazd zostanie poprowadzony ulicą Podkowińską. Dodatkowo, w czasie robót ulice: Arkadyjska, Spychowska, Radziejowicka i Otrębuska stracą połączenie z Bolimowską. Na czas remontu na Bolimowskiej i Podkowińskiej wprowadzony zostanie zakaz parkowania. Pozostawione pojazdy mogą zostać odholowane.

Zmieni się także trasa autobusów linii 149 i 320, które nie będą kursować do pętli Groty. Ich trasa zostanie skrócona do przystanku Podkowińska. Tą samą ulicą, z pominięciem części dotychczasowej trasy, kursować będzie nocna linia N95.