Wywieźli skradzione porsche ponad 100 km od Warszawy. „Kobra” odzyskała auto

Policjantom z grupy operacyjnej „Kobra” udało się odzyskać luksusowe auto skradzione z jednej z ulic. Sportowe Porsche Cayman Coupe o wartości 350 tysięcy złotych odnaleziono w okolicach Mławy.



Policjantom z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji szybko udało się namierzyć skradzione auto. Poszukiwania trwały niespełna pięć dni.

Kradzież porsche w Warszawie. Szybka reakcja policji

Sportowe auto zostało skradzione z jednej z ulic w Wawrze. Po zgłoszeniu przez właściciela kradzieży z włamaniem, sprawą zajęli się policjanci z grupy operacyjnej „Kobra”, specjalizującej się w zwalczaniu przestępczości samochodowej. Dzięki posiadanej wiedzy operacyjnej i uzyskanym dodatkowo informacjom szybko udało im się namierzyć „dziuplę”, do której trafiło skradzione porsche.

„Zadziałali błyskawicznie, wykorzystali posiadaną, własną wiedzę operacyjną, uzyskali kilka informacji, zweryfikowali je, a następnie dokonali niezbędnych sprawdzeń i przygotowali się do realizacji sprawy” – informuje podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII

Auto zostało odnalezione po niespełna pięciu dniach od kradzieży. Funkcjonariusze ustalili, że może znajdować się na terenie powiatu mławskiego. Udali się na miejsce i przeszukali jedną z posesji w okolicach Mławy. Okazało się, że trop był właściwy. Samochód znajdował się w garażu.