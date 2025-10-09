Policjanci z Piaseczna zatrzymali do kontroli 18-letniego rowerzystę, który rozmawiał przez trzymany w dłoni telefon i dodatkowo wjechał na przejście dla pieszych. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 500 zł.



O sprawie informuje w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie, która jednocześnie przypomina o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Do zdarzenia, które nagrała policyjna kamera, doszło w Piasecznie przy ulicy Powstańców Warszawy. Policjanci zatrzymali do kontroli 18-latka, który chwilę wcześniej rozmawiając przez trzymany w dłoni telefon wjechał na przejście dla pieszych. W rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, chociaż zna obowiązujące w tej kwestii przepisy, to swoją uwagę w trakcie jazdy skupiał na rozmowie telefonicznej zamiast na sytuacji na drodze.

Policjanci ukarali mężczyznę za jego zachowanie mandatem karnym w wysokości 500 zł. Ponadto przypomnieli 18-latkowi o zasadach bezpieczeństwa na drodze.

Policja przypomina: Przepisy ruchu drogowego dotyczą także rowerzystów

W swoim komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie przypomina, że przepisy zabraniają przejeżdżania rowerem po przejściu dla pieszych, a ponadto zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, „[…] kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku”.