W Piasecznie 18-letni rowerzysta otrzymał mandat za rozmowę przez telefon i wjazd na przejście dla pieszych
O sprawie informuje w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie, która jednocześnie przypomina o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Do zdarzenia, które nagrała policyjna kamera, doszło w Piasecznie przy ulicy Powstańców Warszawy. Policjanci zatrzymali do kontroli 18-latka, który chwilę wcześniej rozmawiając przez trzymany w dłoni telefon wjechał na przejście dla pieszych. W rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, chociaż zna obowiązujące w tej kwestii przepisy, to swoją uwagę w trakcie jazdy skupiał na rozmowie telefonicznej zamiast na sytuacji na drodze.
Policjanci ukarali mężczyznę za jego zachowanie mandatem karnym w wysokości 500 zł. Ponadto przypomnieli 18-latkowi o zasadach bezpieczeństwa na drodze.
W swoim komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie przypomina, że przepisy zabraniają przejeżdżania rowerem po przejściu dla pieszych, a ponadto zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, „[…] kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku”.
Jednocześnie policjanci podkreślają, że przepis ten dotyczy nie tylko kierowców samochodów, ale także innych pojazdów, takich jak motocykl, motorower, rower, ciągnik rolniczy czy pojazd zaprzęgowy. Ponadto wspomniany przepis odnosi się zarówno do rozmowy telefonicznej, jak i korzystania z wszystkich funkcji telefonu, które wymagają trzymania go w dłoni.
„Tego typu sytuacje przypominają, jak ważna jest rozwaga na drodze. Rowerzysta rozmawiający przez telefon czy przejeżdżający przez przejście dla pieszych naraża nie tylko siebie, ale i innych uczestników ruchu. Przypominamy, że chwila nieuwagi może niestety zakończyć się tragicznie” – kończy swój komunikat policja.