Na co i ile wydała Warszawa w 2024 roku? Ile wyniosły dochody? Najnowsze dane

2,1 mld zł zapłaciła Warszawa „janosikowego” w 2024 roku

a co wydawane były pieniądze w 2024 roku?

Według raportu wydatki bieżące wyniosły ogółem 24 629 mln zł – były to wydatki na edukację (34,9 proc. wydatków bieżących, czyli 8 590 mln zł), transport i komunikację (19,6 proc. – 4 820 mln zł), finanse i różne rozliczenia (9,3 proc. – 2 287 mln zł), ochronę zdrowia i politykę społeczną (9,3 proc. – 2 280 mln zł), zarządzanie strukturami samorządowymi (7,9 proc. – 1 943 mln zł), ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami (6,2 proc. – 1 519 mln zł), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (6,0 proc. – 1 486 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego (3,3 proc. – 803 mln zł), bezpieczeństwo i porządek publiczny (2,0 proc. – 495 mln zł), rekreację, sport i turystykę (1,4 proc. – 345 mln zł) oraz działalność promocyjną i wspieranie rozwoju gospodarczego (0,2 proc. – 61 mln zł).

Największe inwestycje Warszawy w 2024 roku

Raport o stanie miasta wskazuje również największe wydatki na inwestycje, jakie poniosła Warszawa w 2024 roku. Na co miasto wydało najwięcej pieniędzy?

Projekt i budowa II linii metra: 511 mln zł;

budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej: 206 mln zł;

wniesienie wkładu do spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.: 192 mln zł;

wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji: 134 mln zł;

modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki: 54 mln zł;

budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela: 49 mln zł;

zakup taboru na potrzeby II linii metra: 48 mln zł;

wniesienie wkładu do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.: 46 mln zł;

budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie: 45 mln zł;

budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów: 43 mln zł.

Zadłużenie Warszawy. Ile wynosi?

Według raportu zadłużenie Warszawy wynosi 5 mld 785 mln zł, co w relacji do dochodów stanowi 20,4 proc. Jest to 3,1 tys. zł zadłużenia w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

„Janosikowe” Warszawy w 2024 roku

W 2024 roku Warszawa zapłaciła też tzw. janosikowe, czyli wpłatę od budżetu państwa, która dokonywana jest przez najbogatsze samorządy i przeznaczana na biedniejsze regiony. Opłata ta wzrosła o niemal 50 proc. w porównaniu z rokiem 2023. W 2024 roku „janosikowe” wyniosło 2,1 mld zł, natomiast w 2023 – 1,4 mld zł.