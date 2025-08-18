Dodatkowy nabór na studia. Warszawskie uczelnie otwierają przyjęcia uzupełniające

biologia, biotechnologia oraz inżynieria środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku;

dostępne będą filozofia oraz ochrona środowiska na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej;

wachlarz kierunków jak ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, politologia, praca socjalna, finanse i rachunkowość czy big data w analityce społecznej oferuje Wydział Społeczno-Ekonomiczny;

zainteresowani historią, archeologią, archiwistyką, ochroną dziedzictwa kulturowego znajdą ofertę na Wydziale Nauk Historycznych;

można podjąć studia z nauk o rodzinie oraz pedagogiki, które dostępne są również niestacjonarnie;

informatyka, matematyka, chemia i fizyka pojawiają się w ofercie nauk ścisłych i przyrodniczych;

administrację oraz stosunki i prawo międzynarodowe, a także kierunki związane z bezpieczeństwem cyfrowym przygotowano dla osób zainteresowanych prawem i administracją;

filologia polska i włoska oraz kulturoznawstwo dostępne są w obszarze nauk humanistycznych;

turystykę religijną, dziennikarstwo, specjalistyczne studia teologiczne oraz prawo kanoniczne w wersjach stacjonarnych i niestacjonarnych proponują Wydziały Teologiczny i Prawa Kanonicznego.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: rekrutacja od 12 sierpnia

Druga tura rekrutacji na studia I stopnia potrwa w SGGW od 12 sierpnia do 11 września, a na studia II stopnia – do 2 września. Nabór skierowany jest do kandydatów zainteresowanych kierunkami, na których po pierwszej turze pozostały wolne miejsca.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK). Uczelnia zachęca do złożenie dokumentów zarówno osoby, które brały udział w pierwszym naborze, jak i te, które teraz zdecydowały się na studia.

W SGGW dostępne są takie kierunki jak:

architektura,

architektura krajobrazu,

bezpieczeństwo żywności,

bioinżynieria zwierząt,

biologia,

biotechnologia,

budownictwo,

ekologia,

informatyka,

inżynieria środowiska,

leśnictwo,

ochrona środowiska i ogrodnictwo,

gastronomia i hotelarstwo.

Kandydaci mają więc szeroki wybór różnorodnych specjalizacji.

Jak podkreśla uczelnia, jest to ostatnia szansa na rozpoczęcie studiów na SGGW od października 2025 roku.

Wojskowa Akademia Techniczna: rekrutacja uzupełniająca do 23 września

W Wojskowej Akademii Technicznej trwa uzupełniająca rekrutacja na studia cywilne, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Nabór potrwa do wyczerpania limitu miejsc, lecz nie dłużej niż do 23 września. Do udziału mogą przystąpić zarówno nowi kandydaci, jak i osoby zakwalifikowane w pierwszym naborze, które muszą zrezygnować z poprzedniej kwalifikacji.

Wśród wybranych kierunków studiów cywilnych stacjonarnych, na które obowiązuje minimalna wartość punktów rankingowych, znajdują się między innymi:

administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego, gdzie wymagane jest minimum 24 punkty,

bezpieczeństwo narodowe, które wymaga co najmniej 35 punktów,

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna z wymogiem 25 punktów.

W programie znalazły się również (każdy z odpowiednią minimalną liczbą punktów):

budownictwo i inżynieria cyfrowa,

chemia,

elektronika i telekomunikacja,

energetyka,

geoinformatyka.

Kandydaci mogą też wybierać z kierunków takich jak:

inżynieria bezpieczeństwa,

inżynieria geoprzestrzenna,

inżynieria kosmiczna i satelitarna,

inżynieria materiałowa,

logistyka (w profilach ogólnoakademickim i praktycznym),

mechanika i budowa maszyn,

międzynarodowy transport drogowy,

obronność państwa,

optoelektronika,

technologie przełomowe,

zarządzanie.

Podobnie, kierunki studiów cywilnych niestacjonarnych również określają minimalne wartości punktów rankingowych. Wśród nich:

administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego wymaga co najmniej 15 punktów,

bezpieczeństwo narodowe także 15 punktów,

budownictwo wymaga minimum 20 punktów,

elektronika i telekomunikacja 18 punktów,

energetyka 17 punktów,

informatyka co najmniej 30 punktów.

Dodatkowo w rekrutacji uzupełniającej dostępne są kierunki takie jak: