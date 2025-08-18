Dodatkowy nabór na studia. Warszawskie uczelnie otwierają przyjęcia uzupełniające

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego rekrotacja potrwa do 14 września
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) oraz Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) otwierają dodatkowe nabory na wybrane kierunki studiów I i II stopnia oraz jednolite magisterskie.
Dodatkowy nabór w UKSW potrwa od 14 sierpnia (start od godz. 12) do 12 września. Obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie. Rekrutacja dotyczy kierunków, na których nie zostały wypełnione limity miejsc podczas podstawowej rekrutacji.
Rejestracja odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępny na stronie uczelni. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
W dodatkowej rekrutacji na UKSW będzie można wybrać kierunki studiów takie jak:
Druga tura rekrutacji na studia I stopnia potrwa w SGGW od 12 sierpnia do 11 września, a na studia II stopnia – do 2 września. Nabór skierowany jest do kandydatów zainteresowanych kierunkami, na których po pierwszej turze pozostały wolne miejsca.
Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK). Uczelnia zachęca do złożenie dokumentów zarówno osoby, które brały udział w pierwszym naborze, jak i te, które teraz zdecydowały się na studia.
W SGGW dostępne są takie kierunki jak:
Kandydaci mają więc szeroki wybór różnorodnych specjalizacji.
Jak podkreśla uczelnia, jest to ostatnia szansa na rozpoczęcie studiów na SGGW od października 2025 roku.
W Wojskowej Akademii Technicznej trwa uzupełniająca rekrutacja na studia cywilne, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Nabór potrwa do wyczerpania limitu miejsc, lecz nie dłużej niż do 23 września. Do udziału mogą przystąpić zarówno nowi kandydaci, jak i osoby zakwalifikowane w pierwszym naborze, które muszą zrezygnować z poprzedniej kwalifikacji.
Wśród wybranych kierunków studiów cywilnych stacjonarnych, na które obowiązuje minimalna wartość punktów rankingowych, znajdują się między innymi:
W programie znalazły się również (każdy z odpowiednią minimalną liczbą punktów):
Kandydaci mogą też wybierać z kierunków takich jak:
Podobnie, kierunki studiów cywilnych niestacjonarnych również określają minimalne wartości punktów rankingowych. Wśród nich:
Dodatkowo w rekrutacji uzupełniającej dostępne są kierunki takie jak: