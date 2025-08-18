20.6°C
Życie Warszawy

Przerwy w dostawie prądu w Warszawie. Komunikat dla mieszkańców

Publikacja: 18.08.2025 12:30

W najbliższych dniach w Warszawie nastąpią wyłączenia prądu w kilkunastu lokalizacjach

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
W tym tygodniu planowane są czasowe wyłączenia prądu na kilkunastu ulicach w Warszawie. Powodem są prace modernizacyjne. Gdzie dokładnie mieszkańcy mogą się spodziewać przerw w dostawie prądu? Jak długo potrwają te utrudnienia?

O planowanych wyłączeniach prądu w dniach 19-22 sierpnia na swojej stronie internetowej informuje dostawca energii Stoen Operator.

Gdzie i kiedy planowane są wyłączenia prądu w Warszawie?

Jak informuje Stoen Operator najbliższe wyłączenia prądu planowane są w dniach 19-22 sierpnia. Przyczyną są prace modernizacyjne w stacjach elektroenergetycznych lub modernizacja sieci. Zapowiadane wyłączenia mogą być odwołane bez uprzedzenia. Podano dokładne adresy i godziny, w których nastąpi przerwa w dostawie prądu.

19 sierpnia:

  • ul. Ananasowa 30,40, 42, 44, 50, 52, 54, 56, 58,64 – 64A,
  • ul. Bartycka 37,
  • ul. Bluszczańska 2 - 5K, 7 - 7B, 15, 17 - 18, 21A - 22, 25 – 27,
  • ul. Cytrynowa 4, 6, 8, 19, 12, 14, 16, 18 - 18A, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
  • ul. Daktylowa 1 - 3, 7 - 28, 30, 32
  • ul. Gościniec 16, 18 - 18A, 20, 25
  • ul. Grejpfrutowa 1
  • ul. Kątna 9D - 9F, 13, 15, 17 - 18, 21 - 22
  • ul. Siekierkowska 1, 3, 5 - 9, 12, 15 - 18, 25

na tych ulicach w godzinach 7-15 wystąpią dwie przerwy trwające do 30 minut

19 sierpnia:

  • ul. Marii Grzegorzewskiej 4 - 4 - w godz. 8-18

22 sierpnia:

  • ul. Ostródzka 73 – 75 – w godz. 10-15
  • ul. Ostródzka 87 - 87A - w godz. 12-16

Jednocześnie dostawca informuje, że „planowane wyłączenia mogą być odwołane bez uprzedzenia”.

Kolejne wyłączenia planowane są w przyszłym tygodniu w innych lokalizacjach.

