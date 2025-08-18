W najbliższych dniach w Warszawie nastąpią wyłączenia prądu w kilkunastu lokalizacjach
O planowanych wyłączeniach prądu w dniach 19-22 sierpnia na swojej stronie internetowej informuje dostawca energii Stoen Operator.
Jak informuje Stoen Operator najbliższe wyłączenia prądu planowane są w dniach 19-22 sierpnia. Przyczyną są prace modernizacyjne w stacjach elektroenergetycznych lub modernizacja sieci. Zapowiadane wyłączenia mogą być odwołane bez uprzedzenia. Podano dokładne adresy i godziny, w których nastąpi przerwa w dostawie prądu.
Jednocześnie dostawca informuje, że „planowane wyłączenia mogą być odwołane bez uprzedzenia”.
Kolejne wyłączenia planowane są w przyszłym tygodniu w innych lokalizacjach.
Przerwy w dostawie prądu mogą się zdarzyć z różnych przyczyn. Nie zawsze są spowodowane awarią. Czasami, tak jak w tym przypadku, są zaplanowane i mają związek z modernizacją lub konserwacją sieci.
Aby chwilowy brak prądu nas nie zaskoczył, warto sprawdzać, czy w najbliższym czasie w naszej okolicy nie nastąpi jego wyłączenie. O takich planach operatorzy zwykle informują na swoich stronach. Można również zapisać się do otrzymywania powiadomień o planowanych przerwach.
Jeśli jednak przyczyną braku prądu jest awaria, można ją zgłosić dzwoniąc na numer alarmowy pogotowia energetycznego 991, bez względu na to jaki operator obsługuje naszą sieć. Specjalne numery infolinii do zgłaszania awarii udostępniają także dostawcy prądu. Dane kontaktowe podane na ich stronach internetowych.