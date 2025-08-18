19 sierpnia:

ul. Marii Grzegorzewskiej 4 - 4 - w godz. 8-18

22 sierpnia:

ul. Ostródzka 73 – 75 – w godz. 10-15

ul. Ostródzka 87 - 87A - w godz. 12-16

Jednocześnie dostawca informuje, że „planowane wyłączenia mogą być odwołane bez uprzedzenia”.

Kolejne wyłączenia planowane są w przyszłym tygodniu w innych lokalizacjach.

Jak sprawdzić, gdzie planowane jest wyłączenie prądu?

Przerwy w dostawie prądu mogą się zdarzyć z różnych przyczyn. Nie zawsze są spowodowane awarią. Czasami, tak jak w tym przypadku, są zaplanowane i mają związek z modernizacją lub konserwacją sieci.

Aby chwilowy brak prądu nas nie zaskoczył, warto sprawdzać, czy w najbliższym czasie w naszej okolicy nie nastąpi jego wyłączenie. O takich planach operatorzy zwykle informują na swoich stronach. Można również zapisać się do otrzymywania powiadomień o planowanych przerwach.

Co zrobić w razie awarii prądu?

Jeśli jednak przyczyną braku prądu jest awaria, można ją zgłosić dzwoniąc na numer alarmowy pogotowia energetycznego 991, bez względu na to jaki operator obsługuje naszą sieć. Specjalne numery infolinii do zgłaszania awarii udostępniają także dostawcy prądu. Dane kontaktowe podane na ich stronach internetowych.