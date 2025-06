Kamienica przy Chłodnej 41 wpisana do rejestru

Kamienica Adolfa Gurewicza w Warszawie została wpisana do rejestru zabytków. Ten imponujący „wolski ostaniec”, wzniesiony w latach 1912-1913, stanowi unikalne świadectwo burzliwej historii miasta, w tym funkcjonowania warszawskiego getta.



Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ) kamienica Adolfa Gurewicza przy ulicy Chłodnej 41 w Warszawie, wraz z dwoma oficynami bocznymi, została oficjalnie wpisana do rejestru zabytków. To kolejny cenny obiekt, określany mianem „wolskiego ostańca”, który przetrwał dramatyczne wydarzenia II wojny światowej, w tym okres funkcjonowania warszawskiego getta, stając się niemym świadkiem historii. Wpis do rejestru ma na celu zapewnienie trwałej i kompleksowej ochrony tej niezwykłej nieruchomości, będącej istotnym elementem dziedzictwa architektonicznego i historycznego Woli oraz całej stolicy.

Ochrona konserwatorska

Wpisanie kamienicy przy Chłodnej 41 do rejestru zabytków jest istotnym krokiem w procesie ochrony unikalnego dziedzictwa architektonicznego i historycznego Warszawy. Szczególnie cenne są obiekty określane mianem „wolskich ostańców” – budynki, które ocalały z morza zniszczeń wojennych, a także późniejszych rozbiórek w czasie powojennej odbudowy i przebudowy miasta. Ich przetrwanie, często wbrew historycznym okolicznościom, sprawia, że stanowią one cenne świadectwo przeszłości.

Elewacja czerpiąca z wczesnego modernizmu, świadczy o dawnej świetności Foto: WUOZ w Warszawie

Historia kamienicy Gurewicza w Warszawie

Kamienica przy ulicy Chłodnej 41 została wzniesiona w latach 1912-1913. Jej właścicielami byli Icek Nuta Winer (Wiener) oraz Adolf Gurewicz, znany przemysłowiec i członek zarządu firmy „Bracia Brüner, Hugo Schneider i R. Ditmar”, produkującej lampy i wyroby metalowe. Autor projektu architektonicznego do dziś pozostaje nieznany. Obiekt wyróżniał się już w momencie powstania. Był to jeden z najwyższych gmachów wzniesionych przed wybuchem I wojny światowej wzdłuż ulicy Chłodnej. Sześciokondygnacyjny budynek frontowy, z charakterystycznym dachem mansardowym krytym dachówką i zamkniętym łukiem szczytem w centralnej partii, prezentował harmonijną, wielkomiejską elewację, czerpiącą z nurtu wczesnego modernizmu. Ogłoszenia prasowe z 1913 roku podkreślały wysoki standard kamienicy, oferującej windę, instalację gazową i elektryczną, a także przestronne dwupokojowe lokale z kuchnią i dwoma wejściami.