Quebonafide na PGE Narodowym w Warszawie. Fani czekali godzinami pod bramą stadionu. W sobotę ostatni koncert w karierze artysty

Warszawa gości pożegnalne koncerty Quebonafide na PGE Narodowym. Dwa wyprzedane wydarzenia gromadzą fanów z całej Polski. W piątek najlojalniejsi ustawiali się w kolejkach już na kilka godzin przed otwarciem bram.



W dniach 27 i 28 czerwca 2025 roku, PGE Narodowy w Warszawie stał się areną historycznych pożegnalnych koncertów Quebonafide. Raper, ogłaszając zakończenie kariery, przyciągnął do stolicy tysiące fanów, którzy w ekspresowym tempie wykupili wszystkie dostępne bilety na oba terminy. Artysta z Ciechanowa jest jednym z niewielu polskich wykonawców, który wyprzedał Stadion Narodowy solowym koncertem.

Quebonafide w Warszawie – kolejki pod Stadionem Narodowym

Piątkowy koncert, 27 czerwca, zbiegł się z zakończeniem roku szkolnego, co miało wpływ na frekwencję, szczególnie wśród młodszego pokolenia słuchaczy. Już od wczesnych godzin popołudniowych w okolicach PGE Narodowego panowała wyjątkowa atmosfera. Fani Quebonafide gromadzili się przed stadionem, aby zająć dogodne miejsca na płycie oraz w swoich sektorach. Długie kolejki ustawiały się zarówno do wejść, jak i do stoisk z oficjalnymi gadżetami artysty. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się bluzy i koszulki, symbolizujące oficjalne zakończenie kariery rapera. W tym czasie na stadionie trwały intensywne próby, przygotowujące artystę do występu. Mimo wyprzedanej puli biletów, wciąż pojawiały się osoby liczące na zakup wejściówek spoza oficjalnej dystrybucji. Wieczorny koncert zakończył się niespodziewanie, a Quebonafide zszedł ze sceny bez pożegnania, pozostawiając fanów z pytaniem o przebieg dzisiejszego finału.

Drugi koncert Quebonafide w Warszawie. Jak będzie w sobotę?

Dziś, w sobotę 28 czerwca, gorączka Quebonafide w Warszawie trwa. Fani ponownie zdominowali Saską Kępę, a w tłumie wyróżniają się osoby z tatuażami stylizowanymi na wizerunek artysty oraz młodzież w okolicznościowych koszulkach. Do stolicy przyjechały osoby z całej Polski. Po wczorajszym nagłym zakończeniu koncertu, słuchacze zastanawiają się, czy dzisiejszy wieczór przyniesie inne, bardziej tradycyjne pożegnanie artysty ze sceną.

Dziś wieczorem Warszawa będzie świadkiem ostatniego koncertu Quebonafide w karierze. Zachęcamy wszystkich uczestników do wcześniejszego przybycia i korzystania z transportu publicznego, aby w pełni cieszyć się tym historycznym wydarzeniem.