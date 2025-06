Bez tłumów, na spokojnie, w otoczeniu przyrody. Cztery miejsca w Warszawie dla fanów slow life

Sesja foto w odnowionym ogrodzie tarasowym SGGW

To miejsce na Ursynowie można polecić zarówno osobom szukającym odpoczynku, jak i fanom historii. Ogrody SGGW zostały oficjalnie otwarte dla zwiedzających w kwietniu 2025 roku, po ponad 9 latach starań o renowację.

Zabytkowy teren jest zlokalizowany u podnóża Skarpy Ursynowskiej i znajduje się na obszarze rezerwatu przyrody. W ostatnich latach teren oczyszczono i dopuszczono do użytku publicznego, dbając jednocześnie o ochronę lokalnych siedlisk przyrodniczych. Ogrody mają długą i barwną historię, sięgającą końca XVIII w. Jednym z najsłynniejszych gospodarzy tego terenu był m.in. Julian Ursyn Niemcewicz. Taras wraz ze schodami jest wpisany do rejestru zabytków.

Zwiedzających ogrody czeka krótki, ale przyjemny spacer po niewielkim parku z fontanną i stawem. Turyści chwalą ten zielony zakątek za ciszę, klimat i specyficzny urok.

Wstęp do ogrodów tarasowych SGGW jest bezpłatny i możliwy od 1 kwietnia do 31 października. Na teren ogrodów można wejść w godz. 8-18 we wszystkie dni tygodnia. Warto jednak pamiętać, że wejście jest możliwe tylko od strony Ursynowa (nie ma możliwości wejścia od strony rezerwatu). Taras jest zlokalizowany za pałacem rektorskim, przy ul. Nowoursynowskiej 166.

Kościół Akademicki św. Anny. Rozarium z niezwykłą panoramą

Mały, ale niezwykle urokliwy ogród ukryty w samym centrum Warszawy zyskuje coraz większą, zasłużoną popularność. Zlokalizowany na tyłach Kościoła Akademickiego św. Anny może okazać się idealną miejscówką na odpoczynek od hałasu Krakowskiego Przedmieścia.

Reklama

Na terenie ogrodu znajduje się m.in. imponujące rozarium, pergola i przytulna altana. Turyści mogą usiąść na ławkach i podziwiać widok na Wisłę, Zamek Królewski oraz Stadion Narodowy. Miejsce jest zadbane i dostępne m.in. dla osób wjeżdżających z wózkiem dziecięcym. Na teren ogrodu można również wejść z psem.

Kościół św. Anny w Warszawie udostępnia zwiedzającym niewielki ogród Foto: zevana/Adobe Stock

Wstęp na teren ogrodu Kościoła św. Anny jest bezpłatny. Zwiedzający musi najpierw wejść przez bramę prowadzącą na dziedziniec. Później otworzyć stalowe drzwi do krużganku i przejść do sali B, w której znajdują się drzwi do ogrodu. Godziny zwiedzania: pn-pt 8-19, sobota 10-19, niedziele 10-21.

Odpoczynek rodzinny w nowym parku linearnym na Ursynowie

To nowe, ciekawe miejsce na zielonej mapie Warszawy, które powstaje etapami wzdłuż ul. F.Płaskowickiej. Nowoczesny park stworzono m.in. z myślą o rodzinach z dziećmi. W kwietniu tego roku do użytku mieszkańców oddano kolejny, ukończony odcinek parku – zlokalizowany między ul. Braci Wagów a al. KEN. Cały park ma zostać udostępniony mieszkańcom wiosną 2026 r.

Docelowa powierzchnia parku linearnego na Ursynowie wyniesie 12.5 ha. Na miejscu trwa już sadzenie ok. 1000 drzew, ponad 100 tys. krzewów i roślin okrywowych. Powstaje strefa rekreacyjna, fontanny, nowoczesny plac zabaw, pomosty w kształcie plastrów miodu i drewniany taras. Na terenie parku powstaje również kilka ogrodów deszczowych. Największy z nich, o powierzchni ok. 350 m2, będzie zlokalizowany w pobliżu al. KEN. Sadzone są także rośliny odporne na skutki zmian klimatycznych. Cały kompleks parkowy jest nietypowy m.in. ze względu na to, że leży w części na stropie tunelu autostrady A2 przebiegającej przez Ursynów.