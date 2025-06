Wspólne rysowanie przed Pałacem Kultury i Nauki

Kolumbijski artysta Oscar Murillo zaprasza do udziału w otwartym, plenerowym wydarzeniu rysunkowym, które stanie się częścią jego międzynarodowego projektu „Social Mapping”, przygotowywanego na 36. Biennale w São Paulo.



W niedzielę 29 czerwca w godz. 12-16 na nowo otwartym Placu Centralnym rozłożone zostanie 25-metrowe płótno, na którym każdy – niezależnie od wieku, doświadczenia czy umiejętności – będzie mógł zostawić swój ślad.

Plener artystyczny na Placu Centralnym

„Wspólnie stworzymy pracę, która pojedzie do Brazylii i stanie się częścią wielkoformatowego, kolektywnego dzieła, prezentowanego w parku Ibirapuera w São Paulo, gdzie będzie kontynuowana przez kolejne osoby odwiedzające Biennale” – zapowiadają organizatorzy.

Nie trzeba nic przynosić – wystarczą dobre chęci i letnia otwartość na wspólne działanie. MSN zachęca do przyjścia rodziny z dziećmi, młodzież, osoby dorosłe i seniorów – każdego, kto ma ochotę włączyć się w tworzenie sztuki dostępnej, radosnej i zakorzenionej we wspólnocie.

To wydarzenie otwiera letni sezon w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W jego ramach placówka zaprasza również do odwiedzania wystaw – przez całe lato uczące się osoby do 26. roku życia mogą kupić bilet wstępu do MSN za symboliczną złotówkę.