Warszawa idzie na Jasną Górę. Pielgrzymki Metropolitalne 2025

Tysiące mieszkańców Warszawy i Mazowsza w sierpniu wyruszy na Jasną Górę. Rozpoczynają się zapisy na Warszawskie Pielgrzymki Metropolitalne 2025 – Akademicką (WAPM) oraz Pieszą (tzw. Paulińską). Znamy terminy, trasy i zasady uczestnictwa.



Lato w Warszawie to nie tylko czas urlopów, ale również tradycyjnie okres wielkich duchowych wędrówek. Jak co roku, tysiące wiernych z Mazowsza przygotowuje się do Pieszych Pielgrzymek Metropolitalnych na Jasną Górę. W tym roku główne pielgrzymki – Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna (WAPM) oraz Warszawska Pielgrzymka Piesza, znana jako „Paulińska” – wyruszą na początku sierpnia, oferując mieszkańcom stolicy wyjątkową okazję do refleksji i wspólnoty. Wkrótce rozpoczną się zapisy na wędrówki

Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna (WAPM) – „Napełnieni Duchem Świętym”

45 edycja Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej (WAPM) wyruszy z Warszawy 5 sierpnia, by po 10 dniach, 14 sierpnia, dotrzeć na Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka odbędzie się pod hasłem „Napełnieni Duchem Świętym”, zapraszając do głębokiej refleksji nad rolą Ducha Świętego w życiu. Głównym organizatorem jest Kościół Akademicki św. Anny w Warszawie, którego rektor pełni funkcję przewodnika. Pątnicy pokonają około 290 kilometrów, przechodząc przez ważne sanktuaria maryjne, takie jak Niepokalanów, Szymanów, Miedniewice, Smardzewice, Gidle i Mstów, a także przez symboliczną Przeprośną Górkę. WAPM, choć skierowana głównie do młodzieży i studentów, otwarta jest dla wszystkich chętnych, oferując żywą atmosferę, wspólne modlitwy, konferencje i codzienną Mszę Świętą.

Warszawska Pielgrzymka Piesza (Paulińska) – tradycja Ojców Paulinów

Równolegle do WAPM, 6 sierpnia wyruszy 314. Warszawska Pielgrzymka Piesza, potocznie nazywana „Paulińską”. Organizowana przez Ojców Paulinów z Kościoła św. Ducha przy ul. Długiej 3 w Warszawie, pielgrzymka również zakończy się na Jasnej Górze 14 sierpnia, po dziewięciu dniach wędrówki. Pielgrzymka Paulińska jest podzielona na liczne grupy, często związane z konkretnymi parafiami czy wspólnotami, co sprzyja budowaniu lokalnej wspólnoty wśród pątników.

Jak dołączyć? Terminy i zasady zapisów

Zainteresowani udziałem w WAPM mogą zapisywać się online już od 1 lipca 2025 roku. Zapisy stacjonarne rozpoczną się dzień później, 2 lipca 2025 roku, w krużgankach rektoratu kościoła pw. św. Anny w Warszawie.

Dla pielgrzymki Paulińskiej zapisy online ruszą 25 lipca i potrwają do 2 sierpnia. Zapisy stacjonarne odbędą się od 3 do 5 sierpnia w kościele Ojców Paulinów przy ul. Długiej 3 w wyznaczonych godzinach.