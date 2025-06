Gdzie zaparkować przy Łazienkach Królewskich?

Osoby, które poruszają się samochodami, mogą zaparkować przy ul. Parkowej 23. Parking jest niewielki i dość ciasny. Od 5 grudnia 2024 roku za parkowanie w tym miejscu pobierana jest opłata. Uiszcza się ją w automacie (płatność kartą, bilonem) lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej ePARK. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, najlepiej zaplanować zwiedzanie w godzinach porannych. Zmotoryzowani mogą również zaparkować przy ul. Podchorążych.

Ile kosztuje wejście do Łazienek Królewskich?

Wstęp na teren ogrodów jest bezpłatny.

Obowiązuje płatne wejście do obiektów należących do Muzeum Łazienki Królewskie. Bilety można nabyć w kasach muzealnych w Podchorążówce, Starej Oranżerii oraz w Stajniach Kubickiego. W tych miejscach oraz dodatkowo w Koszarach Kantonistów znajdują się również biletomaty. Bilety do obiektów nie są dostępne online. Ile kosztuje wstęp?

Pałac na Wyspie, Stara Oranżeria, Pałac Myślewicki, Biały Dom, Wodozbiór, Koszary Kantonistów, Stajnie Kubickiego, Wystawa Czasowa „Życie Królewskiego Ogrodu" w Podchorążówce - czas zwiedzania około 2,5 h (jeden bilet do wszystkich obiektów + wystawa).

Bilet normalny - 90 zł.

Bilet ulgowy - 45 zł.

Karta Dużej Rodziny: dorośli - 65 zł.

Wystawa Czasowa „Życie Królewskiego Ogrodu" w Podchorążówce.

Bilet normalny - 30 zł.

Bilet ulgowy - 15 zł.

Karta Dużej Rodziny: dorośli - 20 zł.

Pałac na Wyspie, Stara Oranżeria, Pałac Myślewicki, Biały Dom, Wodozbiór - czas zwiedzania około 1,5 h (jeden bilet do wszystkich obiektów).

Bilet normalny - 60 zł.

Bilet ulgowy - 30 zł.

Dzieci od lat 7 i młodzież do 26. roku życia - 1 zł.

Karta Dużej Rodziny: dorośli - 45 zł, dzieci od lat 7 i młodzież do 26. roku życia - 1 zł.

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa (Koszary Kantonistów, Stajnie Kubickiego) - czas zwiedzania około 40 minut.

Bilet normalny - 30 zł.

Bilet ulgowy - 15 zł.

Dzieci od lat 7 i młodzież do 26. roku życia - 1 zł.

Karta Dużej Rodziny: dorośli - 20 zł, dzieci od lat 7 i młodzież do 26. roku życia - 1 zł.

Muzeum Łazienki Królewskie akceptuje kartę Warsaw Pass oraz Qltura Profit. Z opłaty za wstęp zwolnione są m.in. osoby odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis", posiadacze Karty Polaka, weterani oraz dzieci do lat 7.

W każdy piątek obowiązuje bezpłatny wstęp do Pałacu na Wyspie, Starej Oranżerii, Pałacu Myślewickiego, Białego Domu, Wodozbioru oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.

Godziny otwarcia Łazienek Królewskich

Ogrody są otwarte codziennie w godzinach 6:00 – 22:00. Obiekty są otwarte od wtorku do niedzieli. Ostatnie wejście jest możliwe do 30 minut przed ich zamknięciem.

Godziny otwarcia od 1 maja do 30 września (dotyczy obiektów Pałac na Wyspie, Stara Oranżeria i Teatr Królewski, Pałac Myślewicki, Biały Dom, Wodozbiór, Koszary Kantonistów, Stajnie Kubickiego, Wystawa Czasowa, Podchorążówka – sklep muzealny).

Wtorek-środa: 10:00 - 17:00.

Czwartek-piątek: 10:00 - 18:00.

Sobota: 12:00 - 20:00.

Niedziela: 10:00 - 16:00.

Od 1 października do 30 kwietnia Pałac na Wyspie, Stara Oranżeria i Teatr Królewski, Pałac Myślewicki, Koszary Kantonistów, Stajnie Kubickiego i Podchorążówka – sklep muzealny są otwarte w następujących godzinach:

Wtorek-środa: 9:00 - 16:00.

Czwartek-sobota: 10:00 - 18:00.

Niedziela: 10:00 - 16:00.

W tym czasie Biały Dom i Wodozbiór są zamknięte. Kasy biletowe są czynne godzinę krócej niż obiekty. Dokładne informacje na temat godzin otwarcia oraz wszelkich zmian dotyczących wejścia można znaleźć na stronie Łazienek.