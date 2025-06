Zakończenie roku szkolnego 2025. Co robić w wakacje w Warszawie?

• Ken Carson

• Lil Tecca

• Ski Mask the Slump God

• Ferg

• Denzel Curry

Sprzedaż biletów odbywa się na platformie eBilet. Część biletów jest już wyprzedana, ale nadal dostępne są wejściówki w cenach od 799 złotych.

Nieco inne, ale równie wciągające doznania zaoferuje Festiwal ZORZA, gdzie muzyka elektroniczna splata się ze sztukami wizualnymi. To propozycja dla tych, którzy szukają alternatywnych i unikalnych wrażeń artystycznych.

W Warszawie Festiwal ZORZA odbędzie się także w dniach 11-12 lipca 2025 roku. Impreza charakteryzuje się prezentowaniem znanych artystów w nowych, często autorskich projektach i kolaboracjach, przygotowanych specjalnie na tę okazję. Co zobaczy warszawska publiczność?

Piątek, 11 lipca:

• Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka – premierowe wykonania nowych, wspólnie nagranych utworów.

• Kortez – specjalna prezentacja projektu „Bumerang” po 10 latach.

• Paulina Przybysz – interpretacje utworów legendarnego zespołu Bajm.

• Na scenie Audioriver together with T-Mobile Electronic Beats zagrają: A_GIM & DEAS Live, Catz 'n Dogz & Friends, IKARVS: Polish Euforia 2000.

Sobota, 12 lipca:

• Dawid Podsiadło i Artur Rojek – zagrają utwory, na których wychował się Dawid Podsiadło, a Artur Rojek wykonywał je jako wokalista Myslovitz.

• Kacperczyk i Kukon – występ łączący różnorodne inspiracje muzyczne.

• Sokół, Fisz i Emade – wspólne wykonania ich znanych kompozycji.

• Na scenie Audioriver together with T-Mobile Electronic Beats zagrają: Flirtini 2012 FM, ROSALIE.2K88, Bass Astral Remixed PL.

Bilety dostępne są na platformie AleBilet. Ceny mogą się różnić w zależności od puli i dostępności.

Kino pod gwiazdami – Filmowa Stolica Lata i inne seanse

Co może być przyjemniejszego niż seans filmowy pod rozgwieżdżonym niebem w ciepły, letni wieczór? Warszawa oferuje to doświadczenie w wielu miejscach dzięki inicjatywie Filmowa Stolica Lata. To największe w Polsce kino plenerowe, które w wielu lokalizacjach – od parków, przez osiedlowe skwery, aż po nabrzeże Wisły – prezentuje różnorodne gatunki filmowe, od klasyki po nowości, zawsze z darmowym wstępem. Pełny program i repertuar znajdziecie na stronie internetowej organizatora.

To doskonała okazja, by spędzić czas z przyjaciółmi, rodziną czy ukochaną osobą w niezwykłej atmosferze. Oprócz Filmowej Stolicy Lata, wiele dzielnic i instytucji kultury organizuje własne, kameralne pokazy kinowe na świeżym powietrzu, warto więc rozejrzeć się za ofertą najbliższą Waszemu domowi.

Aktywne wakacje – Odkryj Warszawę na dwóch kółkach i nie tylko

Wakacje to idealny czas, by postawić na aktywność fizyczną. Warszawa, z jej rozbudowaną siecią ścieżek rowerowych, jest wręcz stworzona do odkrywania na dwóch kółkach. Warto wybrać się na wycieczkę wzdłuż Wisły, zobaczyć panoramę miasta z perspektywy mostu Łazienkowskiego, lub przemierzyć zielone parki, takie jak Łazienki Królewskie czy Park Skaryszewski. Jeśli nie macie własnego roweru, z pomocą przyjdzie Wam system miejskich wypożyczalni Veturilo. To prosty i wygodny sposób na spontaniczne przejażdżki po mieście. Liczne parki zachęcają do pikników, joggingu czy po prostu relaksu na świeżym powietrzu.

Ochłoda w upalne dni – Miejskie kąpieliska i baseny

Gdy wskazania termometrów poszybują w górę, a słońce zacznie przygrzewać, Warszawa oferuje idealne miejsca na orzeźwiającą kąpiel. Miejskie pływalnie letnie to prawdziwa oaza w miejskiej dżungli. Odwiedźcie kompleks na Moczydle, który kusi rozległymi basenami, zjeżdżalniami i mnóstwem miejsca do plażowania. W centrum miasta, na Inflanckiej, znajdziecie baseny idealne na szybką ochłodę i relaks. Natomiast na południu Warszawy, w malowniczej zielonej okolicy, czeka Centrum Sportu i Rekreacji w Powsinie, oferujące baseny otwarte w otoczeniu parkowej zieleni. To fantastyczne miejsca na spędzenie całego dnia z rodziną lub przyjaciółmi, zapewniające rozrywkę i ukojenie w upalne dni. Pamiętajcie, aby przed wizytą sprawdzić aktualne godziny otwarcia i cenniki na stronach poszczególnych obiektów.

Lekcja historii i chwile zadumy – Rocznica Powstania Warszawskiego

Wakacje to nie tylko czas beztroski, ale także moment na refleksję i upamiętnienie ważnych wydarzeń. Początek sierpnia to dla Warszawy szczególny okres, kiedy to obchodzimy kolejne rocznice Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia, o godzinie 17:00, całe miasto zatrzyma się w minucie ciszy, oddając hołd bohaterom tym razem w 81. rocznicę zrywu. W tych dniach odbywają się liczne uroczystości, koncerty, wystawy i spacery tematyczne, które pozwalają pogłębić wiedzę o tym heroicznym zrywie. Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego to obowiązkowy punkt na mapie każdego mieszkańca i turysty, który pragnie zrozumieć historię stolicy. Uczestnictwo w obchodach to nie tylko lekcja historii, ale także wyraz szacunku dla tych, którzy walczyli o wolność.

Kultura dostępna dla każdego – darmowe wejście do Muzeum Narodowego

Pierwszy weekend wakacji to doskonała okazja, by zanurzyć się w świecie sztuki i historii bez ponoszenia kosztów. Muzeum Narodowe w Warszawie będzie dostępne za darmo w dniach 29-30 czerwca 2025 roku. To wyjątkowa szansa, by podziwiać bogate kolekcje muzeum, od starożytnych dzieł po sztukę współczesną, w tym arcydzieła polskiego malarstwa. Skorzystajcie z tej okazji, by w spokojnej atmosferze obcować z kulturą i poszerzyć swoje horyzonty. Warto pamiętać, że wiele innych warszawskich muzeów oferuje darmowy wstęp w wybrane dni tygodnia, co pozwala na regularne obcowanie ze sztuką bez obciążania portfela.