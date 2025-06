Arcybiskup Adrian Galbas, Metropolita Warszawski, otrzyma paliusz z rąk Papieża Leona XIV podczas uroczystej Mszy Świętej, która odbędzie się dziś o godzinie 10:00 w Bazylice św. Piotra w Watykanie.



Wraz z abp Galbasem paliusze przyjmą dwaj inni metropolici z Polski: arcybiskup Wiesław Śmigiel, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, oraz arcybiskup Zbigniew Zieliński, Metropolita Poznański.

Ceremonia według pierwotnej formy

Ceremonia powraca do swojej pierwotnej formy, w której Ojciec Święty zarówno błogosławi, jak i nakłada paliusze nowym metropolitom. Poprzednio, od 2015 roku, papież Franciszek jedynie błogosławił i wręczał paliusze, a ich nałożenie odbywało się podczas osobnych uroczystości w archidiecezjach przez nuncjuszy apostolskich. Zmiana ta miała na celu podkreślenie lokalnego wymiaru posługi metropolitów.

Czym jest paliusz i jaka jest jego symbolika

Paliusz to element stroju liturgicznego noszony przez metropolitów, w tym przez papieża jako biskupa Rzymu. Jest to biały pas wykonany z wełny, okalający ramiona, z dwoma końcami opadającymi na plecy i piersi. Symbolizuje władzę arcybiskupią oraz jedność metropolitów z następcą św. Piotra. Paliusz jest noszony przez metropolitów podczas ważnych uroczystości, wyłącznie w granicach swoich diecezji.

Symbolika paliusza odnosi się do zagubionej owcy, którą Chrystus bierze na ramiona, by przyprowadzić ją z powrotem do owczarni. Na paliuszach metropolitów znajdują się czarne krzyże, natomiast na paliuszu papieża – czerwone, symbolizujące śmierć Chrystusa. Wełna do tkania paliuszy pochodzi od dwóch owieczek błogosławionych 21 stycznia w uroczystość św. Agnieszki w rzymskiej bazylice św. Agnieszki za Murami.

Drugi paliusz abp Adriana Galbasa

Arcybiskup Adrian Galbas po raz pierwszy otrzymał paliusz w 2023 roku, kiedy to został Metropolitą Katowickim. Mianowany Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim 4 listopada 2024 roku, ingres do bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbył się 14 grudnia 2024 roku. Wcześniej, 11 stycznia 2020 roku, przyjął sakrę biskupią w katedrze św. Wojciecha w Ełku, gdzie pełnił funkcję wikariusza generalnego i moderatora kurii biskupiej.