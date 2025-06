Kolejne utrudnienia drogowe. Warszawa remontuje na potęgę

Marszałkowska: pojedziemy po torach

Palna przebudowy Marszałkowskiej od 1 lipca Foto: mat. pras.

Trwa przebudowa ulicy Marszałkowskiej. Od godziny 7:00 we wtorek, przez około dwa tygodnie, kierowcy pojadą po torach przy Rysiej i Królewskiej.

Przy skrzyżowaniu z Królewską zamknięty będzie fragment jezdni w stronę Alej Jerozolimskich, a przy Rysiej zostanie wygrodzony fragment nitki w kierunku placu Bankowego. Kierowcy ominą roboty torowiskiem tramwajowym, na którym będą mieli dwa pasy.

Ulica Rozbrat zostanie przebudowana

Roboty na Rozbrat rozpoczną się we wtorek. W czasie prac jezdnia będzie zwężona, a piesi przejdą chodnikiem tylko po jednej stronie.

Prywatny inwestor wyremontuje jezdnię przy swoim budynku. We wtorek, 1 lipca, o godzinie 7:00 ulica Rozbrat zostanie zwężona pomiędzy ulicą Szarą i wjazdem na parking szpitala imienia Orłowskiego. W pierwszym etapie robót kierowcy pojadą w obu kierunkach bliżej nowego budynku. Chodnik po tej stronie pozostanie zamknięty, a ten po stronie parku będzie zwężony.

Drogowcy zamkną dwa przejścia dla pieszych przez Rozbrat – na wysokości schodów i alei Stanka oraz przy ulicy Szarej. W zamian wyznaczą dwa tymczasowe. Pierwsze obok wjazdu na parking szpitala, drugie przed skrętem w Szarą od strony Górnośląskiej. Utrudnienia potrwają do końca roku.

Aleja Rzeczpospolitej z utrudnieniami

Zmiany w ruchu wokół Światyni Opatrzności Bożej Foto: mat. pras.

Na skrzyżowaniu alei Rzeczypospolitej z ulicą Sejmu Czteroletniego zostanie wybudowana zawrotka. Początek utrudnień we wtorek.

Prace zostały podzielone na dwa etapy. W obu etapach ulica Sejmu Czteroletniego nie będzie miała połączenia z aleją Rzeczypospolitej. Jezdnia alei Rzeczypospolitej w stronę Branickiego będzie zwężona do jednego pasa. Najpierw kierowcy pojadą przy torowisku tramwajowym, a w kolejnym etapie prawym pasem. Do alei Rzeczypospolitej kierowcy dojadą ulicami Ledóchowskiej i Hlonda.

Zamknięte będą chodnik i droga dla rowerów po stronie Świątyni Opatrzności Bożej. Piesi nie przejdą także ulicą Sejmu Czteroletniego do alei Rzeczypospolitej.

Trasa Łazienkowska: Urugwajska odcięta

Zmiany w ruch na Trasie Łazienkowskiej odetną ulicę Urugwajską Foto: mat. pras.

Trwa budowa nowej jezdni Trasy Łazienkowskiej w stronę Grochowa. We wtorek o godzinie 22 drogowcy zamkną fragment Urugwajskiej.

Ulica straci połączenie z aleją Stanów Zjednoczonych. Będzie można do niej dojechać tylko od ulicy Lizbońskiej. Zamknięte będą pasy i przejazd rowerowy przez Urugwajską. Tymczasowe przejście zostanie wyznaczone kilka metrów obok.

Trasa Łazienkowska: wygodniej na Przyczółku Grochowskim

Węzeł Trasy Łazienkowskiej na Przyczółku Grochowskim będzie wygodniejszy. Drogowcy budują pochylnię dla pieszych i rowerzystów. W kolejnym etapie robót, od wtorku, 1 lipca, będą utrudnienia dla kierowców. Zamknięty zostanie ślimak w stronę Kinowej i wyjazd z ulicy Międzyborskiej.

Pochylnia dla pieszych i rowerzystów połączy ulicę Ostrobramską z Kinową. Wcześniej jednak roboty budowlane spowodują utrudnienia. Najpierw drogowcy zamknęli przejście nad aleją Stanów Zjednoczonych po północnej stronie wiaduktu, czyli bliżej boiska, a także chodnik w stronę Międzyborskiej. W kolejnym etapie będą także zmiany dla kierowców.

Aleja Stanów Zjednoczonych: Zamknięty ślimak i Międzyborska

We wtorek, 1 lipca, około godziny 7:00 drogowcy zamkną ślimak prowadzący z alei Stanów Zjednoczonych na ulicę Ostrobramską do Kinowej. Do końca wakacji objazd będzie poprowadził prosto aleją Stanów Zjednoczonych do Grenadierów i dalej Ostrobramską.

Zamknięte będzie także połączenie ulicy Międzyborskiej z Ostrobramską. Cały czas otwarty pozostanie wyjazd na aleję Stanów Zjednoczonych.

Pocieszeniem wśród tego morza objazdów niech będzie fakt, że mamy sezon wakacyjny i ruch w Warszawie jest zdecydowanie mniejszy.