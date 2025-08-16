Na progu sezonu grzybobrania Ogród Botaniczny PAN w Powsinie zaskakuje odkryciem. Wśród bogatej flory na jednym z bocznych szlaków pracownicy natrafili na rzadki okaz gigantycznego modroborowika ponurego.



Ogród Botaniczny to miejsce, gdzie przyroda ma szansę rozwinąć się w pełni, a grzyby są jej integralną częścią. Niedawne odkrycie wzbogaciło wiedzę o bioróżnorodności. Znaleziony okaz, z kapeluszem przekraczającym 20 centymetrów średnicy, był w doskonałym stanie, co dodatkowo podkreśla wyjątkowość tego znaleziska.

Grzyb jest uznawany za warunkowo jadalny Foto: mat. pras.

Cechy imponującego grzyba

Modroborowik ponury to gatunek z rodziny borowikowatych. W 2021 roku Polskie Towarzystwo Mykologiczne oficjalnie zaleciło stosowanie tej nazwy, zastępując wcześniejszy „borowik ponury”. Grzyb ten rośnie głównie w lasach liściastych i mieszanych na glebach wapiennych, w symbiozie z drzewami takimi jak dęby, buki czy brzozy. Jego cechy są niepowtarzalne: kapelusz ma barwę od żółtobrązowej do oliwkowej i sinieje po uszkodzeniu, a żółty miąższ natychmiastowo zmienia kolor na niebieski po przecięciu. Trzon jest wyraźnie czerwony u podstawy, a na jego powierzchni widać charakterystyczną, ciemnorudą siateczkę.

Wartości kulinarne i ostrzeżenie

Grzyb jest określany jako warunkowo jadalny. Oznacza to, że nadaje się do spożycia wyłącznie po długotrwałej obróbce termicznej, ponieważ surowy zawiera substancje toksyczne. Ze względu na ryzyko pomyłki z innymi, trującymi gatunkami, pracownicy ogrodu stanowczo odradzają amatorskie zbieranie modroborowika. Odkrycie jest przede wszystkim okazją do obserwacji złożonych procesów zachodzących w przyrodzie, takich jak mikoryza, czyli wzajemny, korzystny dla obu stron związek pomiędzy grzybem a korzeniami drzewa.

Znalezisko stanowi dowód na to, że nawet poza głównymi szlakami ogrodu można trafić na prawdziwe przyrodnicze skarby.