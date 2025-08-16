Ogród Botaniczny PAN w Powsinie zaskakuje kolejnym odkryciem
Ogród Botaniczny to miejsce, gdzie przyroda ma szansę rozwinąć się w pełni, a grzyby są jej integralną częścią. Niedawne odkrycie wzbogaciło wiedzę o bioróżnorodności. Znaleziony okaz, z kapeluszem przekraczającym 20 centymetrów średnicy, był w doskonałym stanie, co dodatkowo podkreśla wyjątkowość tego znaleziska.
Grzyb jest uznawany za warunkowo jadalny
Modroborowik ponury to gatunek z rodziny borowikowatych. W 2021 roku Polskie Towarzystwo Mykologiczne oficjalnie zaleciło stosowanie tej nazwy, zastępując wcześniejszy „borowik ponury”. Grzyb ten rośnie głównie w lasach liściastych i mieszanych na glebach wapiennych, w symbiozie z drzewami takimi jak dęby, buki czy brzozy. Jego cechy są niepowtarzalne: kapelusz ma barwę od żółtobrązowej do oliwkowej i sinieje po uszkodzeniu, a żółty miąższ natychmiastowo zmienia kolor na niebieski po przecięciu. Trzon jest wyraźnie czerwony u podstawy, a na jego powierzchni widać charakterystyczną, ciemnorudą siateczkę.
Grzyb jest określany jako warunkowo jadalny. Oznacza to, że nadaje się do spożycia wyłącznie po długotrwałej obróbce termicznej, ponieważ surowy zawiera substancje toksyczne. Ze względu na ryzyko pomyłki z innymi, trującymi gatunkami, pracownicy ogrodu stanowczo odradzają amatorskie zbieranie modroborowika. Odkrycie jest przede wszystkim okazją do obserwacji złożonych procesów zachodzących w przyrodzie, takich jak mikoryza, czyli wzajemny, korzystny dla obu stron związek pomiędzy grzybem a korzeniami drzewa.
Znalezisko stanowi dowód na to, że nawet poza głównymi szlakami ogrodu można trafić na prawdziwe przyrodnicze skarby.