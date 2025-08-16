29.1°C
Życie Warszawy

Hołd Powstańcom Warszawskim w każdą niedzielę

Publikacja: 16.08.2025 13:00

W każdą niedzielę, aż do 28 września, przy dwóch ważnych pomnikach wystawiane są symboliczne posteru

W każdą niedzielę, aż do 28 września, przy dwóch ważnych pomnikach wystawiane są symboliczne posterunki honorowe. Na zdjęciu warta honorowa przy pomniku Mokotów Walczący 1944w parku Dreszera

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawa oddaje hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. W każdą niedzielę, aż do 28 września, przy dwóch ważnych mokotowskich pomnikach wystawiane są symboliczne posterunki honorowe.

Dzięki tegorocznej nowej inicjatywie władz Mokotowa nie tylko mieszkańcy dzielnicy mają wyjątkową okazję, aby uczcić pamięć o heroizmie i ofierze mieszkańców stolicy w czasie trwania Powstania Warszawskiego i po nim.

Godzina 15:30 - Kopiec Powstania Warszawskiego

Pierwszy posterunek można zobaczyć na Kopcu Powstania Warszawskiego. Uroczystość rozpoczyna się o godzinie 15:30. Przez 63 minuty, symbolizujące 63 dni walk, honorową wartę pełnią przedstawiciele:

  • Straży Miejskiej m.st. Warszawy
  • Brygady Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego
  • Komendy Stołecznej Policji

To miejsce ma szczególne znaczenie. Kopiec, usypany z gruzów zburzonej Warszawy, jest niemym świadkiem dramatu i odrodzenia miasta.

Godzina 17:00 - Park gen. Gustawa Orlicz-Dreszera

Kolejna część uroczystości odbywa się w Parku gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, gdzie znajduje się pomnik „Mokotów Walczący 1944”. O godzinie 17:00, również przez 63 minuty, wartę pełnią funkcjonariusze:

  • Straży Miejskiej m.st. Warszawy
  • Brygady Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego
  • Komendy Stołecznej Policji
  • Państwowej Straży Pożarnej

Mokotów był jednym z kluczowych punktów oporu podczas Powstania. Wystawiane tu posterunki przypominają o zaciętych walkach, jakie toczyły się w tej dzielnicy.

Organizatorzy zapraszają wszystkich do udziału w tych wzruszających uroczystościach. To doskonała okazja, by uczcić pamięć o Powstańcach i przekazać tę historię kolejnym pokoleniom.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

