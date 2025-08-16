Hołd Powstańcom Warszawskim w każdą niedzielę

To miejsce ma szczególne znaczenie. Kopiec, usypany z gruzów zburzonej Warszawy, jest niemym świadkiem dramatu i odrodzenia miasta.

Godzina 17:00 - Park gen. Gustawa Orlicz-Dreszera

Kolejna część uroczystości odbywa się w Parku gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, gdzie znajduje się pomnik „Mokotów Walczący 1944”. O godzinie 17:00, również przez 63 minuty, wartę pełnią funkcjonariusze:

Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Brygady Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego

Komendy Stołecznej Policji

Państwowej Straży Pożarnej

Mokotów był jednym z kluczowych punktów oporu podczas Powstania. Wystawiane tu posterunki przypominają o zaciętych walkach, jakie toczyły się w tej dzielnicy.

Organizatorzy zapraszają wszystkich do udziału w tych wzruszających uroczystościach. To doskonała okazja, by uczcić pamięć o Powstańcach i przekazać tę historię kolejnym pokoleniom.