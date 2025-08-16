Hołd Powstańcom Warszawskim w każdą niedzielę

W każdą niedzielę, aż do 28 września, przy dwóch ważnych pomnikach wystawiane są symboliczne posterunki honorowe. Na zdjęciu warta honorowa przy pomniku Mokotów Walczący 1944w parku Dreszera
Dzięki tegorocznej nowej inicjatywie władz Mokotowa nie tylko mieszkańcy dzielnicy mają wyjątkową okazję, aby uczcić pamięć o heroizmie i ofierze mieszkańców stolicy w czasie trwania Powstania Warszawskiego i po nim.
Pierwszy posterunek można zobaczyć na Kopcu Powstania Warszawskiego. Uroczystość rozpoczyna się o godzinie 15:30. Przez 63 minuty, symbolizujące 63 dni walk, honorową wartę pełnią przedstawiciele:
To miejsce ma szczególne znaczenie. Kopiec, usypany z gruzów zburzonej Warszawy, jest niemym świadkiem dramatu i odrodzenia miasta.
Kolejna część uroczystości odbywa się w Parku gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, gdzie znajduje się pomnik „Mokotów Walczący 1944”. O godzinie 17:00, również przez 63 minuty, wartę pełnią funkcjonariusze:
Mokotów był jednym z kluczowych punktów oporu podczas Powstania. Wystawiane tu posterunki przypominają o zaciętych walkach, jakie toczyły się w tej dzielnicy.
Organizatorzy zapraszają wszystkich do udziału w tych wzruszających uroczystościach. To doskonała okazja, by uczcić pamięć o Powstańcach i przekazać tę historię kolejnym pokoleniom.