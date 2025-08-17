Remont Wisłostrady: Drogowcy przenoszą się na nitkę w kierunku Mokotowa

Warszawscy drogowcy kontynuują prace na Wisłostradzie. Po zakończeniu remontu jezdni w stronę Bielan, od poniedziałku, 18 sierpnia, rozpoczną się prace na przeciwległej nitce, prowadzącej w kierunku Mokotowa.



W związku ze zmianą miejsca prac drogowych kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu i spore utrudnienia. Nowy asfalt zostanie ułożony na odcinku między ulicami Krasińskiego a Wenedów, a prace potrwają do końca wakacji.

Jak będą wyglądały objazdy i zmiany w ruchu?

Jezdnia Wisłostrady w kierunku Mokotowa zostanie zamknięta w poniedziałek o godz. 7. Na czas remontu, ruch w stronę Mokotowa zostanie przeniesiony na nitkę w kierunku Bielan, gdzie kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas. Na właściwą jezdnię powrócą za skrzyżowaniem z ulicą Wenedów.

Foto: mat. pras.

Zmiany czekają również kierowców na węźle z ulicą Krasińskiego. Jadący od placu Wilsona będą mogli skręcić tylko w lewo, w stronę Bielan. Wyjazd z ulicy Wenedów na Wisłostradę będzie możliwy wyłącznie jednym pasem, w prawo, w stronę Mokotowa.

Aby uniknąć utrudnień, kierowcy mogą skorzystać z alternatywnych tras, takich jak: Wybrzeże Gdyńskie, most Grota-Roweckiego, Jagiellońska, Zatylna, Wybrzeże Helskie, Wybrzeże Szczecińskie, Wał Miedzeszyński i most Poniatowskiego.