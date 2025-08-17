22.4°C
Życie Warszawy

Jak samochody wpływają na stan powietrza? Dwie nowe stacje monitorowania

Publikacja: 17.08.2025 08:15

Stacja pomiarowa zlokalizowana przy al. Solidarności 83/89

Stacja pomiarowa zlokalizowana przy al. Solidarności 83/89

Foto: UM Warszawa

rbi
Urząd miasta podpisał porozumienie z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska (GIOŚ), dzięki któremu dwie warszawskie stacje pomiarowe jakości powietrza zostały włączone do Państwowego Monitoringu Środowiska.

Porozumienie zostało zawarte przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej urzędu miasta.

Dwie stacje monitorowania jakości powietrza

Nowo objęte monitoringiem lokalizacje to stacje zlokalizowane przy al. Solidarności 83/89 oraz ul. Grochowskiej 244A. Od teraz dane z tych stacji, dotyczące automatycznych pomiarów dwutlenku azotu (NO2), tlenków azotu (NOx) oraz pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, będą na bieżąco przesyłane do GIOŚ. Dodatkowo, zweryfikowane roczne wyniki pomiarów trafią do bazy danych województwa mazowieckiego.

Włączenie stołecznych stacji do krajowej sieci potwierdza wysoką jakość i wiarygodność prowadzonych pomiarów. Warszawa i GIOŚ wspólnie podejmują działania na rzecz poprawy jakości powietrza, by mieszkańcy mogli oddychać zdrowszym powietrzem.

Wpływ ruchu drogowego na stan powietrza w mieście

Obie stacje to tzw. stacje komunikacyjne, które szczególnie monitorują wpływ ruchu drogowego na stan powietrza w mieście. Aktualne dane z tych i innych warszawskich stacji są dostępne dla mieszkańców za pośrednictwem aplikacji Warszawa 19115 oraz w serwisie internetowym IOT Warszawa. Wyniki pomiarów krajowych stacji monitoringu powietrza udostępnia również portal GIOŚ.

Dzięki tej współpracy Warszawa dołącza do niemal 300 stacji monitorujących jakość powietrza w całej Polsce w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, co umożliwia skuteczniejsze reagowanie na problemy zanieczyszczenia oraz rozwój działań proekologicznych na rzecz zdrowia mieszkańców stolicy.

