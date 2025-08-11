19.5°C
Życie Warszawy

Cheerleading – nowe studia na AWF. Jak zostać instruktorem sportu w Warszawie?

Publikacja: 11.08.2025 10:45

Program skierowany jest do osób, które chcą zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie instruktora cheerleadingu

Foto: Adobe Stock

rbi
W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie cheerleadingiem w Polsce, na Akademii Wychowania Fizycznego ruszają nowe, specjalistyczne studia dla przyszłych instruktorów sportu w tej dyscyplinie.

Program studiów ma charakter przede wszystkim praktyczny i przygotowuje uczestników do prowadzenia profesjonalnych zajęć oraz treningów cheerleadingowych z osobami w różnym wieku – od dzieci, przez młodzież, aż po dorosłych.

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie instruktora cheerleadingu. Program obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę, pozwalając na gruntowne zapoznanie się z naukami o kulturze fizycznej, mechaniką ruchu, fizjologią, a także treningiem mentalnym i podstawami bezpieczeństwa podczas zajęć.

Uczestnicy szkolenia poznają metodykę nauczania różnych stylów cheerleadingu, w tym dywizji POM, Performance Cheer - Freestyle Pom, Cheer Jazz, Cheer Hip Hop oraz Cheer. Kurs przygotowuje do samodzielnego planowania i prowadzenia zajęć, tworzenia choreografii, a także reagowania na sytuacje awaryjne podczas treningów i zawodów.

Studia dla nauczycieli cheerleadingu

Prowadzącymi zajęcia są doświadczeni specjaliści, między innymi reprezentanci Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i praktyczny szkolenia. Program kładzie również nacisk na rozwój kompetencji miękkich – odpowiedzialność, etykę pracy, działanie zespołowe oraz ciągłe doskonalenie własnych kwalifikacji.

W ramach wiedzy ogólnej student pozna między innymi podstawy anatomii funkcjonalnej i biomechaniki ruchu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki narządu ruchu. Ponadto zapozna się z procesami fizjologicznymi organizmu sportowca, w tym zagadnieniami zmęczenia, urazowości, odnowy psychobiologicznej oraz żywienia w sporcie. Dowie się również o podstawowych metodach, technikach oraz metodyce nauczania różnych dywizji cheerleadingu. Student pozna także psychologiczne podstawy działalności sportowej oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ważnym elementem będzie również poznanie organizacyjno-prawnych aspektów działalności sportowej.

W części specjalistycznej kursant zgłębi teorię i praktykę cheerleadingu sportowego, w tym charakterystykę różnych dywizji, takich jak POM, Performance Cheer - Freestyle Pom, Cheer Jazz, Cheer Hip Hop i Cheer. Nauczysz się metod planowania, przygotowania oraz prowadzenia zajęć i treningów przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Poznasz techniki tworzenia choreografii w różnych dywizjach cheerleadingu oraz metody reagowania na sytuacje awaryjne podczas treningów i zawodów. Kurs obejmuje także podstawy treningu mentalnego oraz sposoby radzenia sobie ze stresem w cheerleadingu.

Dodatkowo szkolenie rozwija kompetencje społeczne niezbędne w pracy instruktora, takie jak odpowiedzialność, etyka, samodzielność, umiejętność pracy zespołowej oraz dbałość o bezpieczeństwo uczestników zajęć.

Kursy instruktorów sportowych w Warszawie

Kursy instruktorów sportowych w Warszawie prowadzi wiele organizacji.

Przykładowo organizatorem kursu instruktora jazdy konnej jest Polska Akademia Rozwoju i Sportu. Kurs trwa 80 godzin, w tym 50 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie dostępne jest w formule weekendowej, intensywnej (dzień po dniu) lub indywidualnej. Uczestnicy zdobywają kompleksową wiedzę i umiejętności do prowadzenia lekcji jazdy konnej o charakterze sportowym i rekreacyjnym, w tym techniki jazdy i skoków przez przeszkody. Kurs kładzie również duży nacisk na aspekty pedagogiczne i metodykę nauczania, a po ukończeniu otwiera drzwi do pracy w stajniach, ośrodkach sportu, klubach i rekreacji.

Kursy instruktora pływania organizowane są w Warszawie przez różne instytucje, w tym szkoły pływania i akademie sportowe. Przykładowo certyfikowane szkolenia odbywają się w formie intensywnych warsztatów. Program obejmuje metodykę nauczania pływania, techniki pływackie, zasady bezpieczeństwa na basenie oraz planowanie i organizację zajęć. Kurs zawiera zarówno wykłady, jak i praktykę na basenie oraz egzaminy pisemne, praktyczne i online. Uczestnicy zdobywają oficjalne uprawnienia do nauczania pływania i prowadzenia treningów.

Kurs instruktora fitness prowadzi m.in. Akademia Trenerów Sportu w Warszawie. Składa się on w 75 proc. z zajęć praktycznych. Program obejmuje naukę różnych form treningu fitness, w tym aerobiku i step aerobiku, podstawy anatomii, fizjologii oraz choreografii zajęć z muzyką. Kursanci uczą się też metodyki prowadzenia treningów, komunikacji z grupą i motywowania uczestników. Po ukończeniu szkolenia otrzymują certyfikat i legitymację trenerską ważną w całej UE.

Z kolei kurs instruktora jazdy konnej z hipoterapią organizuje Polska Akademia Rozwoju i Sportu. Trwa około 80 godzin (50 teoretycznych i 30 praktycznych) i dostępny jest w różnych formach: weekendowej, intensywnej lub indywidualnej. Szkolenie przygotowuje do prowadzenia zajęć terapeutycznych z udziałem koni, wpływających na zdrowie i rozwój uczestników. Kurs obejmuje zasady bezpieczeństwa, ocenę i planowanie terapii, anatomię człowieka i koni, a także metodykę prowadzenia zajęć hippoterapeutycznych. Po ukończeniu uczestnicy mogą pracować w ośrodkach terapeutycznych, klubach sportowych lub rekreacyjnych.

