Na Woli powstanie nowa szkoła. Placówka z filią biblioteki i podziemnym garażem-schronem

Na Woli zakończono prace koncepcyjne nad nową, wielofunkcyjną placówką oświatową na Odolanach. Inwestycja przy ulicach Ordona i Jana Kazimierza pomieści 750 dzieci, a jej wyróżnikiem będzie podziemny garaż z funkcją schronu.



Dzielnica wchodzi w kluczową fazę realizacji jednej z najważniejszych inwestycji edukacyjnych ostatnich lat. Po sfinalizowaniu prac koncepcyjnych, ratusz przechodzi do przygotowania szczegółowego projektu budowlanego i wykonawczego nowej szkoły na dynamicznie rozwijających się Odolanach. Placówka, która docelowo będzie funkcjonować jako filia Szkoły Podstawowej nr 403, powstanie w strategicznym rejonie, przy skrzyżowaniu ulic Ordona i Jana Kazimierza. Choć ostateczny projekt może się minimalnie różnić od przyjętej koncepcji, jego główne założenia funkcjonalne i architektoniczne są już ustalone.

Szkoła i przedszkole dla 750 dzieci

Projektowany obiekt został zaplanowany tak, aby zaspokoić rosnące potrzeby edukacyjne mieszkańców. Placówka ma pełnić funkcję szkolno-przedszkolną dedykowaną klasom 0-3. Według ustaleń, nowa szkoła ma zapewnić przestrzeń dla 100 przedszkolaków oraz dla 650 uczniów, co łącznie daje 750 miejsc dla dzieci. Tym samym, inwestycja znacząco odciąży istniejące placówki oświatowe w tej części dzielnicy.

Wielofunkcyjne centrum dzielnicy

Nowy budynek przy Ordona i Jana Kazimierza będzie czymś więcej niż standardowym kompleks edukacyjny. Jak przekazał burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski - w obiekcie znajdzie się także filia Biblioteki Publicznej, co uczyni go lokalnym centrum kulturalno-edukacyjnym. Ponadto, w strukturze budynku przewidziano odrębną część administracyjną.