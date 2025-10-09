11°C
1018.6 hPa
Życie Warszawy

Na Woli powstanie nowa szkoła. Placówka z filią biblioteki i podziemnym garażem-schronem

Publikacja: 09.10.2025 10:30

W obiekcie znajdzie się także filia Biblioteki Publicznej i garaż podziemny z funkcją schronu

W obiekcie znajdzie się także filia Biblioteki Publicznej i garaż podziemny z funkcją schronu

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Na Woli zakończono prace koncepcyjne nad nową, wielofunkcyjną placówką oświatową na Odolanach. Inwestycja przy ulicach Ordona i Jana Kazimierza pomieści 750 dzieci, a jej wyróżnikiem będzie podziemny garaż z funkcją schronu.

Dzielnica wchodzi w kluczową fazę realizacji jednej z najważniejszych inwestycji edukacyjnych ostatnich lat. Po sfinalizowaniu prac koncepcyjnych, ratusz przechodzi do przygotowania szczegółowego projektu budowlanego i wykonawczego nowej szkoły na dynamicznie rozwijających się Odolanach. Placówka, która docelowo będzie funkcjonować jako filia Szkoły Podstawowej nr 403, powstanie w strategicznym rejonie, przy skrzyżowaniu ulic Ordona i Jana Kazimierza. Choć ostateczny projekt może się minimalnie różnić od przyjętej koncepcji, jego główne założenia funkcjonalne i architektoniczne są już ustalone.

Szkoła i przedszkole dla 750 dzieci

Projektowany obiekt został zaplanowany tak, aby zaspokoić rosnące potrzeby edukacyjne mieszkańców. Placówka ma pełnić funkcję szkolno-przedszkolną dedykowaną klasom 0-3. Według ustaleń, nowa szkoła ma zapewnić przestrzeń dla 100 przedszkolaków oraz dla 650 uczniów, co łącznie daje 750 miejsc dla dzieci. Tym samym, inwestycja znacząco odciąży istniejące placówki oświatowe w tej części dzielnicy.

Polecane
Warszawska oświata cierpi na chroniczny problem niedoboru kadrowego
kadry
Kryzys oświaty w Warszawie. Brakuje 3 tys. nauczycieli

Wielofunkcyjne centrum dzielnicy

Nowy budynek przy Ordona i Jana Kazimierza będzie czymś więcej niż standardowym kompleks edukacyjny. Jak przekazał burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski - w obiekcie znajdzie się także filia Biblioteki Publicznej, co uczyni go lokalnym centrum kulturalno-edukacyjnym. Ponadto, w strukturze budynku przewidziano odrębną część administracyjną.

Reklama
Reklama

Duży nacisk położono na infrastrukturę sportową i rekreacyjną

Foto: mat. pras.

Infrastruktura sportowa z zielonym akcentem

Duży nacisk położono na infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Oprócz standardowej sali gimnastycznej, wyróżnikiem obiektu jest zaplanowane boisko szkolne umiejscowione na dachu niższej części budynku. Boisko to ma mieć poliuretanową nawierzchnię i będzie przeznaczone do grania w koszykówkę i piłkę nożną. Wokół szkoły zaplanowano place zabaw dla dzieci, a w trosce o ekologię miejską, przewidziano również stworzenie ogrodu deszczowego.

Polecane
Uczniowie masowo rezygnują z nieobowiązkowych zajęć edukacji zdrowotnej
nowy przedmiot
Edukacja zdrowotna w Warszawie. Frekwencyjna porażka pomysłodawców

Garaż podziemny z funkcją schronienia

Kwestia bezpieczeństwa i dostępności stała się priorytetem w projekcie nowej placówki. Cały budynek w pełni zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Co szczególnie istotne w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, pod nowym obiektem znajdzie się garaż podziemny, który w razie potrzeby będzie mógł pełnić funkcję miejsca schronienia dla mieszkańców.

W placówce znajdzie się miejsce dla 750 dzieci

W placówce znajdzie się miejsce dla 750 dzieci

Foto: mat. pras.

Harmonogram budowy

Obecnie dzielnica koncentruje się na kluczowym etapie formalnym, czyli przygotowaniu projektu budowlanego. Po tym nastąpi uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac. Plan zakłada, że nowa szkoła zostanie oddana do użytku w ciągu najbliższych 3 lat.

Reklama
Reklama

Jednocześnie burmistrz dzielnicy podkreśla, że na tym nie kończą się działania na rzecz edukacji na Odolanach. Niezależnie od tej inwestycji, wciąż trwają starania o pozyskanie nowych nieruchomości od spółek Skarbu Państwa, w tym tych związanych z PKP S.A., w centralnej części Odolan. Celem tych działań jest zabezpieczenie przyszłych potrzeb oświatowych. Ma to umożliwić obsłużenie nowych osiedli, które powstaną w najbliższych latach w związku z przedsięwzięciami deweloperskimi.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Welcome Point to miejsce dedykowane nowym studentom, doktorantom i pracownikom uczelni, zwłaszcza os
nowy rok akademicki

Pierwszoroczni przyjeżdżają do Warszawy. Jak uczelnie pomagają im się odnaleźć?

Konkurs podzielony jest na dwie grupy wiekowe: uczniów klas VI–VIII szkół podstawowych oraz młodzież
współzawodnictwo

Co oznacza miłość do kraju? Konkurs praskiego liceum

Uczniowie masowo rezygnują z nieobowiązkowych zajęć edukacji zdrowotnej
nowy przedmiot

Edukacja zdrowotna w Warszawie. Frekwencyjna porażka pomysłodawców

Warszawska oświata cierpi na chroniczny problem niedoboru kadrowego
kadry

Kryzys oświaty w Warszawie. Brakuje 3 tys. nauczycieli

Podczas dwóch dni targów będzie można spotkać się z ponad 80 wystawcami – politechnicznymi kołami na
targi

Studenci pokażą, co potrafią. Kiedy rusza KONIK?

Podczas spotkań eksperci z UW i WIM – PIB będą na bieżąco komentować nominacje i decyzje Komitetu No
promocja nauki

Tydzień Noblowski na UW. Eksperci przybliżą sylwetki laureatów

Stypendyści mają szansę na nawiązanie nowych znajomości i rozwój osobisty w inspirującym środowisku
stypendia

Nawet 1500 zł dla studentów z Warszawy

57 kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego i 52 seminarzystów Archidiecezjalnego Se
nowy rok akademicki

Rok formacyjny dla 109 kleryków w Archidiecezji Warszawskiej

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama