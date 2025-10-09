Na Woli powstanie nowa szkoła. Placówka z filią biblioteki i podziemnym garażem-schronem

W obiekcie znajdzie się także filia Biblioteki Publicznej i garaż podziemny z funkcją schronu
Dzielnica wchodzi w kluczową fazę realizacji jednej z najważniejszych inwestycji edukacyjnych ostatnich lat. Po sfinalizowaniu prac koncepcyjnych, ratusz przechodzi do przygotowania szczegółowego projektu budowlanego i wykonawczego nowej szkoły na dynamicznie rozwijających się Odolanach. Placówka, która docelowo będzie funkcjonować jako filia Szkoły Podstawowej nr 403, powstanie w strategicznym rejonie, przy skrzyżowaniu ulic Ordona i Jana Kazimierza. Choć ostateczny projekt może się minimalnie różnić od przyjętej koncepcji, jego główne założenia funkcjonalne i architektoniczne są już ustalone.
Projektowany obiekt został zaplanowany tak, aby zaspokoić rosnące potrzeby edukacyjne mieszkańców. Placówka ma pełnić funkcję szkolno-przedszkolną dedykowaną klasom 0-3. Według ustaleń, nowa szkoła ma zapewnić przestrzeń dla 100 przedszkolaków oraz dla 650 uczniów, co łącznie daje 750 miejsc dla dzieci. Tym samym, inwestycja znacząco odciąży istniejące placówki oświatowe w tej części dzielnicy.
Nowy budynek przy Ordona i Jana Kazimierza będzie czymś więcej niż standardowym kompleks edukacyjny. Jak przekazał burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski - w obiekcie znajdzie się także filia Biblioteki Publicznej, co uczyni go lokalnym centrum kulturalno-edukacyjnym. Ponadto, w strukturze budynku przewidziano odrębną część administracyjną.
Duży nacisk położono na infrastrukturę sportową i rekreacyjną
Duży nacisk położono na infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Oprócz standardowej sali gimnastycznej, wyróżnikiem obiektu jest zaplanowane boisko szkolne umiejscowione na dachu niższej części budynku. Boisko to ma mieć poliuretanową nawierzchnię i będzie przeznaczone do grania w koszykówkę i piłkę nożną. Wokół szkoły zaplanowano place zabaw dla dzieci, a w trosce o ekologię miejską, przewidziano również stworzenie ogrodu deszczowego.
Kwestia bezpieczeństwa i dostępności stała się priorytetem w projekcie nowej placówki. Cały budynek w pełni zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Co szczególnie istotne w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, pod nowym obiektem znajdzie się garaż podziemny, który w razie potrzeby będzie mógł pełnić funkcję miejsca schronienia dla mieszkańców.
W placówce znajdzie się miejsce dla 750 dzieci
Obecnie dzielnica koncentruje się na kluczowym etapie formalnym, czyli przygotowaniu projektu budowlanego. Po tym nastąpi uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac. Plan zakłada, że nowa szkoła zostanie oddana do użytku w ciągu najbliższych 3 lat.
Jednocześnie burmistrz dzielnicy podkreśla, że na tym nie kończą się działania na rzecz edukacji na Odolanach. Niezależnie od tej inwestycji, wciąż trwają starania o pozyskanie nowych nieruchomości od spółek Skarbu Państwa, w tym tych związanych z PKP S.A., w centralnej części Odolan. Celem tych działań jest zabezpieczenie przyszłych potrzeb oświatowych. Ma to umożliwić obsłużenie nowych osiedli, które powstaną w najbliższych latach w związku z przedsięwzięciami deweloperskimi.