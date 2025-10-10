12.8°C
Życie Warszawy

Dla tych, co stawiają dziecko w centrum uwagi. XII edycja nagrody im. Janusza Korczaka

Publikacja: 10.10.2025 08:15

Nagroda ma charakter zarówno symboliczny, jak i finansowy: laureat otrzymuje 5 000 zł brutto, a placówka, którą reprezentuje – 7 000 zł brutto.

Nowa odsłona XII edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka ma na celu wyróżnienie nauczycieli oraz placówek edukacyjnych, które w duchu Korczaka stawiają dziecko w centrum uwagi, wspierają jego kreatywność i rozwój, a przy tym pokazują, że wychowanie w Warszawie łączy pasję z odpowiedzialnością.

Nagroda została ustanowiona w uznaniu zasług Janusza Korczaka (Henryka Goldszmita) – obywatela Warszawy, lekarza, pedagoga i pisarza, którego myśl pedagogiczna pozostaje inspiracją dla współczesnej edukacji i wychowania. Wyróżnienie honoruje osoby i placówki, które w codziennej pracy wychowawczej realizują idee Korczaka, promując szacunek dla dziecka, jego podmiotowość oraz prawo do twórczego rozwoju.

Nagroda ma charakter zarówno symboliczny, jak i finansowy: laureat otrzymuje 5 000 zł brutto, a placówka, którą reprezentuje – 7 000 zł brutto. Wyróżnienia przyznawane są w czterech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz placówki. Proces nominacji jest demokratyczny – kandydatów wybierają społeczności placówek poprzez prawybory przeprowadzane w formie tajnego głosowania.

Kto może otrzymać Nagrodę Wychowawczą imienia Janusza Korczaka?

Laureatami mogą zostać pracownicy pedagogiczni przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek prowadzonych przez m.st. Warszawa. Nagroda przyznawana jest zarówno indywidualnym nauczycielom, jak i instytucjom, w których realizowane są wyróżniające się inicjatywy wychowawcze.

Nagroda jest przyznawana w czterech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz placówki.

Jak rozdysponować Nagrodę Wychowawczą imienia Janusza Korczaka?

Laureaci otrzymują: 5 000 zł brutto – dla nagrodzonego pedagoga oraz 7 000 zł brutto – dla przedszkola/szkoły/placówki, którą reprezentuje laureat. Środki finansowe będą rozdysponowane w sposób wspierający aktywność dzieci i młodzieży: w szkołach – przez Samorządy Uczniowskie (za akceptacją dyrektora), a w przedszkolach i innych placówkach – przez zespoły składające się z przedstawicieli dzieci/młodzieży, rodziców i kadry pedagogicznej (również za akceptacją dyrektora).

Kandydatów do Nagrody wybiera społeczność przedszkola, szkoły lub placówki w drodze prawyborów. Prawybory przeprowadzają: w szkołach – samorządy uczniowskie, a w przedszkolach i placówkach – zespoły złożone z dzieci/młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Głosowanie odbywa się tajnie, a prawo do udziału mają wszyscy członkowie społeczności – uczniowie, rodzice oraz pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni.

