Dla tych, co stawiają dziecko w centrum uwagi. XII edycja nagrody im. Janusza Korczaka

Nagroda ma charakter zarówno symboliczny, jak i finansowy: laureat otrzymuje 5 000 zł brutto, a placówka, którą reprezentuje – 7 000 zł brutto.
Nagroda została ustanowiona w uznaniu zasług Janusza Korczaka (Henryka Goldszmita) – obywatela Warszawy, lekarza, pedagoga i pisarza, którego myśl pedagogiczna pozostaje inspiracją dla współczesnej edukacji i wychowania. Wyróżnienie honoruje osoby i placówki, które w codziennej pracy wychowawczej realizują idee Korczaka, promując szacunek dla dziecka, jego podmiotowość oraz prawo do twórczego rozwoju.
Nagroda ma charakter zarówno symboliczny, jak i finansowy: laureat otrzymuje 5 000 zł brutto, a placówka, którą reprezentuje – 7 000 zł brutto. Wyróżnienia przyznawane są w czterech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz placówki. Proces nominacji jest demokratyczny – kandydatów wybierają społeczności placówek poprzez prawybory przeprowadzane w formie tajnego głosowania.
Laureatami mogą zostać pracownicy pedagogiczni przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek prowadzonych przez m.st. Warszawa. Nagroda przyznawana jest zarówno indywidualnym nauczycielom, jak i instytucjom, w których realizowane są wyróżniające się inicjatywy wychowawcze.
Nagroda jest przyznawana w czterech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz placówki.
Laureaci otrzymują: 5 000 zł brutto – dla nagrodzonego pedagoga oraz 7 000 zł brutto – dla przedszkola/szkoły/placówki, którą reprezentuje laureat. Środki finansowe będą rozdysponowane w sposób wspierający aktywność dzieci i młodzieży: w szkołach – przez Samorządy Uczniowskie (za akceptacją dyrektora), a w przedszkolach i innych placówkach – przez zespoły składające się z przedstawicieli dzieci/młodzieży, rodziców i kadry pedagogicznej (również za akceptacją dyrektora).
Kandydatów do Nagrody wybiera społeczność przedszkola, szkoły lub placówki w drodze prawyborów. Prawybory przeprowadzają: w szkołach – samorządy uczniowskie, a w przedszkolach i placówkach – zespoły złożone z dzieci/młodzieży, rodziców i nauczycieli.
Głosowanie odbywa się tajnie, a prawo do udziału mają wszyscy członkowie społeczności – uczniowie, rodzice oraz pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni.