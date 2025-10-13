12.5°C
Życie Warszawy

Zamkną dworzec Warszawa Centralna. Jak pojadą pociągi?

Publikacja: 13.10.2025 14:00

Dworzec Warszawa Centralna

Dworzec Warszawa Centralna

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
Osoby planujące w połowie listopada podróż koleją muszą pamiętać, że Warszawa Centralna przez ponad tydzień będzie zamknięta. Stacja zostanie wyłączona z ruchu z powodu prac modernizacyjnych. Informujemy według jakiego schematu zostały zaplanowane zmiany na torach.

Dworzec Warszawa Centralna będzie zamknięty w dniach 8-16 listopada, o tym już informowało „Życie Warszawy”. Pociągi zostaną skierowane na inne warszawskie dworce. 

Zamknięcie dworca Warszawa Centralna. Utrudnienia dla pasażerów

Przez osiem dni, od soboty 8 listopada do niedzieli 16 listopada, dworzec Warszawa Centralna będzie całkowicie zamknięty dla ruchu kolejowego. Dla pasażerów oznacza to duże utrudnienie. Trasy pociągów zatrzymujących się na stacji Warszawa Centralna zostaną zmienione. Dotyczy to wszystkich rodzajów pociągów:

  • dalekobieżnych,
  • regionalnych,
  • podmiejskich. 
W związku z tym przed podróżą warto dokładnie sprawdzić rozkład jazdy. Pociągi przejeżdżające przez stolicę zatrzymają się na innych stołecznych stacjach. Pasażerowie wyjeżdżający w Warszawy będą musieli także skorzystać z innych dworców na terenie miasta.

Jakie zmiany czekają pasażerów w dniach 8-16 listopada?

PKP Polskie Linie Kolejowe informują, jak będzie wyglądać organizacja ruchu w czasie zamknięcia dworca Warszawa Centralna. Aby zachować ciągłość połączeń pociągi zostaną przekierowane na sąsiednie stacje - Warszawę Główną, Warszawę Śródmieście, Warszawę Gdańską i Warszawę Wschodnią:

  • pociągi Intercity do i z: Białegostoku, Lublina, Poznania, Bydgoszczy, Gdyni i Olsztyna zostaną skierowane przez Warszawę Gdańską oraz Warszawę Śródmieście
  • pociągi jadące z kierunku zachodniego zakończą bieg na stacji Warszawa Główna - będą to m.in.: pociągi Polregio, Szybka Kolej Miejska w Warszawie (SKM), Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) kursujące do lotniska Chopina, Żyrardowa, Skierniewic i Płocka
  • pociągi jadące z kierunku wschodniego zakończą trasę na stacji Warszawa Wschodnia - m.in. połączenia: do i z Terespola, do i z Gdyni, Koleje Mazowieckie do i z Modlina, Szybka Kolej Miejska do i z Legionowa
Dlaczego stacja Warszawa Centralna zostanie zamknięta?

W dniach 8-16 listopada na stacji Warszawa Centralna będą prowadzone prace modernizacyjne związane z przebudową rozjazdów. Zmiany mają zapewnić większą przepustowość stacji i tym samym usprawnić ruch pociągów. To ważne zwłaszcza w kontekście planowanej modernizacji stacji Warszawa Wschodnia, która będzie się wiązać z czasowym zamknięciem torów na odcinku Warszawa Centralna - Warszawa Wschodnia.

Prace obejmujące budowę tzw. trapezu rozjazdowego, czyli układu czterech dodatkowych rozjazdów i modernizację urządzeń sterowania ruchem będą kosztować 6,5 mln złotych. W tym samym czasie, korzystając z zamknięcia torów, mają być wymienione również wyeksploatowane rozjazdy na przystanku Warszawa Włochy.

Źródło: zyciewarszawy.pl

