W związku z tym przed podróżą warto dokładnie sprawdzić rozkład jazdy. Pociągi przejeżdżające przez stolicę zatrzymają się na innych stołecznych stacjach. Pasażerowie wyjeżdżający w Warszawy będą musieli także skorzystać z innych dworców na terenie miasta.

Jakie zmiany czekają pasażerów w dniach 8-16 listopada?

PKP Polskie Linie Kolejowe informują, jak będzie wyglądać organizacja ruchu w czasie zamknięcia dworca Warszawa Centralna. Aby zachować ciągłość połączeń pociągi zostaną przekierowane na sąsiednie stacje - Warszawę Główną, Warszawę Śródmieście, Warszawę Gdańską i Warszawę Wschodnią:

pociągi Intercity do i z: Białegostoku, Lublina, Poznania, Bydgoszczy, Gdyni i Olsztyna zostaną skierowane przez Warszawę Gdańską oraz Warszawę Śródmieście

pociągi jadące z kierunku zachodniego zakończą bieg na stacji Warszawa Główna - będą to m.in.: pociągi Polregio, Szybka Kolej Miejska w Warszawie (SKM), Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) kursujące do lotniska Chopina, Żyrardowa, Skierniewic i Płocka

pociągi jadące z kierunku wschodniego zakończą trasę na stacji Warszawa Wschodnia - m.in. połączenia: do i z Terespola, do i z Gdyni, Koleje Mazowieckie do i z Modlina, Szybka Kolej Miejska do i z Legionowa

Dlaczego stacja Warszawa Centralna zostanie zamknięta?

W dniach 8-16 listopada na stacji Warszawa Centralna będą prowadzone prace modernizacyjne związane z przebudową rozjazdów. Zmiany mają zapewnić większą przepustowość stacji i tym samym usprawnić ruch pociągów. To ważne zwłaszcza w kontekście planowanej modernizacji stacji Warszawa Wschodnia, która będzie się wiązać z czasowym zamknięciem torów na odcinku Warszawa Centralna - Warszawa Wschodnia.

Prace obejmujące budowę tzw. trapezu rozjazdowego, czyli układu czterech dodatkowych rozjazdów i modernizację urządzeń sterowania ruchem będą kosztować 6,5 mln złotych. W tym samym czasie, korzystając z zamknięcia torów, mają być wymienione również wyeksploatowane rozjazdy na przystanku Warszawa Włochy.