Dworzec Warszawa Centralna
Dworzec Warszawa Centralna będzie zamknięty w dniach 8-16 listopada, o tym już informowało „Życie Warszawy”. Pociągi zostaną skierowane na inne warszawskie dworce.
Przez osiem dni, od soboty 8 listopada do niedzieli 16 listopada, dworzec Warszawa Centralna będzie całkowicie zamknięty dla ruchu kolejowego. Dla pasażerów oznacza to duże utrudnienie. Trasy pociągów zatrzymujących się na stacji Warszawa Centralna zostaną zmienione. Dotyczy to wszystkich rodzajów pociągów:
W związku z tym przed podróżą warto dokładnie sprawdzić rozkład jazdy. Pociągi przejeżdżające przez stolicę zatrzymają się na innych stołecznych stacjach. Pasażerowie wyjeżdżający w Warszawy będą musieli także skorzystać z innych dworców na terenie miasta.
PKP Polskie Linie Kolejowe informują, jak będzie wyglądać organizacja ruchu w czasie zamknięcia dworca Warszawa Centralna. Aby zachować ciągłość połączeń pociągi zostaną przekierowane na sąsiednie stacje - Warszawę Główną, Warszawę Śródmieście, Warszawę Gdańską i Warszawę Wschodnią:
W dniach 8-16 listopada na stacji Warszawa Centralna będą prowadzone prace modernizacyjne związane z przebudową rozjazdów. Zmiany mają zapewnić większą przepustowość stacji i tym samym usprawnić ruch pociągów. To ważne zwłaszcza w kontekście planowanej modernizacji stacji Warszawa Wschodnia, która będzie się wiązać z czasowym zamknięciem torów na odcinku Warszawa Centralna - Warszawa Wschodnia.
Prace obejmujące budowę tzw. trapezu rozjazdowego, czyli układu czterech dodatkowych rozjazdów i modernizację urządzeń sterowania ruchem będą kosztować 6,5 mln złotych. W tym samym czasie, korzystając z zamknięcia torów, mają być wymienione również wyeksploatowane rozjazdy na przystanku Warszawa Włochy.