Życie Warszawy

Nowe pociągi PKP Intercity z Warszawy do Berlina, Pragi i Wilna

Publikacja: 10.10.2025 14:45

Nowy rozkład jazdy to nie tylko więcej połączeń międzynarodowych, ale też 555 połączeń krajowych i zagranicznych w sezonie letnim oraz 527 poza sezonem.

Foto: Adobe Stock

M.B.
Warszawa zyska kluczową rolę w nowym rozkładzie PKP Intercity. Od grudnia ze stolicy podróżni pojadą częściej i szybciej do Europy.

Jeszcze w tym roku Warszawa stanie się jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w Europie Środkowej. W nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity, który zacznie obowiązywać od 14 grudnia, pojawi się aż 17 nowych pociągów międzynarodowych. Zdecydowana większość z nich będzie rozpoczynać lub przejeżdżać przez stolicę, łącząc ją z Berlinem, Pragą, Wiedniem i Wilnem.

Warszawa–Berlin co dwie godziny

Największą zmianę odczują pasażerowie podróżujący z Warszawy do Berlina. Dzięki współpracy PKP Intercity z niemieckim przewoźnikiem Deutsche Bahn, między obiema stolicami będzie kursować siedem par pociągów dziennych, odjeżdżających co dwie godziny przez Poznań. To oznacza, że z Warszawy do Berlina dojedziemy szybciej i z większą regularnością niż kiedykolwiek wcześniej.

„Równy takt”, czyli rozkład oparty na stałych godzinach odjazdów, to nowa strategia PKP Intercity

W nocy również nie zabraknie połączeń – skład IC Ursa połączy Warszawę z Berlinem i dalej z Poznaniem, Łodzią i Kaliszem, a jego druga część pojedzie z Przemyśla przez Kraków i Wrocław. To nowe rozwiązanie ma ułatwić podróże zarówno mieszkańcom Mazowsza, jak i całego kraju.

Krócej do Wilna, częściej do Pragi

Znaczne udogodnienia czekają także pasażerów kierujących się na północny wschód. Do obecnego pociągu IC Hańcza, kursującego z Krakowa przez Warszawę do Wilna, dołączą nowe składy: IC Wigry (Szczecin – Warszawa – Wilno) i IC Jaćwing (Suwałki – Wilno). Dzięki szybszej trasie między Warszawą a Białymstokiem oraz lepszej koordynacji przesiadki na stacji Mockawa, podróż do litewskiej stolicy skróci się o około godzinę.

Więcej pociągów na Ukrainę

W nowym rozkładzie znalazły się także trzy dodatkowe połączenia z Ukrainą. Dwa z nich pojadą z Przemyśla do Charkowa, a jeden z Chełma przez Dorohusk do tego samego miasta. Łącznie liczba par pociągów kursujących między Polską a Ukrainą wzrośnie z 10 do 13 dziennie.

Rekordowy rozkład i większy komfort

Nowy rozkład jazdy to nie tylko więcej połączeń międzynarodowych, ale też 555 połączeń krajowych i zagranicznych w sezonie letnim oraz 527 poza sezonem. Większość pociągów będzie kursować w równych odstępach czasowych, co ma zwiększyć punktualność i przejrzystość oferty.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

