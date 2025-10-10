Nowe pociągi PKP Intercity z Warszawy do Berlina, Pragi i Wilna

Nowy rozkład jazdy to nie tylko więcej połączeń międzynarodowych, ale też 555 połączeń krajowych i zagranicznych w sezonie letnim oraz 527 poza sezonem.
Jeszcze w tym roku Warszawa stanie się jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w Europie Środkowej. W nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity, który zacznie obowiązywać od 14 grudnia, pojawi się aż 17 nowych pociągów międzynarodowych. Zdecydowana większość z nich będzie rozpoczynać lub przejeżdżać przez stolicę, łącząc ją z Berlinem, Pragą, Wiedniem i Wilnem.
Największą zmianę odczują pasażerowie podróżujący z Warszawy do Berlina. Dzięki współpracy PKP Intercity z niemieckim przewoźnikiem Deutsche Bahn, między obiema stolicami będzie kursować siedem par pociągów dziennych, odjeżdżających co dwie godziny przez Poznań. To oznacza, że z Warszawy do Berlina dojedziemy szybciej i z większą regularnością niż kiedykolwiek wcześniej.
W nocy również nie zabraknie połączeń – skład IC Ursa połączy Warszawę z Berlinem i dalej z Poznaniem, Łodzią i Kaliszem, a jego druga część pojedzie z Przemyśla przez Kraków i Wrocław. To nowe rozwiązanie ma ułatwić podróże zarówno mieszkańcom Mazowsza, jak i całego kraju.
Znaczne udogodnienia czekają także pasażerów kierujących się na północny wschód. Do obecnego pociągu IC Hańcza, kursującego z Krakowa przez Warszawę do Wilna, dołączą nowe składy: IC Wigry (Szczecin – Warszawa – Wilno) i IC Jaćwing (Suwałki – Wilno). Dzięki szybszej trasie między Warszawą a Białymstokiem oraz lepszej koordynacji przesiadki na stacji Mockawa, podróż do litewskiej stolicy skróci się o około godzinę.
Z kolei w kierunku południowym Warszawa zyska aż siedem połączeń dziennie z Pragą. Pociągi będą odjeżdżać w regularnych, czterogodzinnych odstępach, co ułatwi planowanie podróży. To część szerszej strategii przewoźnika, który stawia na tzw. „równy takt” – czyli rozkład oparty na stałych godzinach odjazdów.
PKP Intercity wprowadzi też zupełnie nowe trasy. Po raz pierwszy od 2007 roku dla codziennego ruchu pasażerskiego zostanie otwarte przejście graniczne Węgliniec – Horka. Tędy pojadą pociągi do Lipska, kursujące z Krakowa i Przemyśla przez Wrocław. Nowym europejskim kierunkiem dla podróżnych będzie również Wiedeń – oprócz istniejących połączeń pojawi się IC Prater (Kraków – Wiedeń) oraz wydłużony IC Danubius, dzięki któremu mieszkańcy Poznania, Wrocławia i Krakowa zyskają wygodny dojazd do stolicy Austrii.
W nowym rozkładzie znalazły się także trzy dodatkowe połączenia z Ukrainą. Dwa z nich pojadą z Przemyśla do Charkowa, a jeden z Chełma przez Dorohusk do tego samego miasta. Łącznie liczba par pociągów kursujących między Polską a Ukrainą wzrośnie z 10 do 13 dziennie.
