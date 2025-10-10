Nowe pociągi PKP Intercity z Warszawy do Berlina, Pragi i Wilna

Warszawa zyska kluczową rolę w nowym rozkładzie PKP Intercity. Od grudnia ze stolicy podróżni pojadą częściej i szybciej do Europy.



Jeszcze w tym roku Warszawa stanie się jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w Europie Środkowej. W nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity, który zacznie obowiązywać od 14 grudnia, pojawi się aż 17 nowych pociągów międzynarodowych. Zdecydowana większość z nich będzie rozpoczynać lub przejeżdżać przez stolicę, łącząc ją z Berlinem, Pragą, Wiedniem i Wilnem.

Warszawa–Berlin co dwie godziny

Największą zmianę odczują pasażerowie podróżujący z Warszawy do Berlina. Dzięki współpracy PKP Intercity z niemieckim przewoźnikiem Deutsche Bahn, między obiema stolicami będzie kursować siedem par pociągów dziennych, odjeżdżających co dwie godziny przez Poznań. To oznacza, że z Warszawy do Berlina dojedziemy szybciej i z większą regularnością niż kiedykolwiek wcześniej.

„Równy takt”, czyli rozkład oparty na stałych godzinach odjazdów, to nowa strategia PKP Intercity

W nocy również nie zabraknie połączeń – skład IC Ursa połączy Warszawę z Berlinem i dalej z Poznaniem, Łodzią i Kaliszem, a jego druga część pojedzie z Przemyśla przez Kraków i Wrocław. To nowe rozwiązanie ma ułatwić podróże zarówno mieszkańcom Mazowsza, jak i całego kraju.

Krócej do Wilna, częściej do Pragi

Znaczne udogodnienia czekają także pasażerów kierujących się na północny wschód. Do obecnego pociągu IC Hańcza, kursującego z Krakowa przez Warszawę do Wilna, dołączą nowe składy: IC Wigry (Szczecin – Warszawa – Wilno) i IC Jaćwing (Suwałki – Wilno). Dzięki szybszej trasie między Warszawą a Białymstokiem oraz lepszej koordynacji przesiadki na stacji Mockawa, podróż do litewskiej stolicy skróci się o około godzinę.