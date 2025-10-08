CPK planuje rewitalizację linii wąskotorowej Piaseczno–Grójec

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła wariant inwestorski nowej linii kolejowej Warka–Mszczonów, uwzględniający modernizację zabytkowej kolei wąskotorowej na trasie Grójec–Piaseczno. Projekt ma na celu stworzenie nowoczesnej, ekologicznej kolei lokalnej, która odciąży ruch drogowy, poprawi mobilność mieszkańców i zachowa dziedzictwo mazowieckiej infrastruktury kolejowej – poinformował kurier-kolejowy.pl.



Choć informacje o planach modernizacji linii wąskotorowej są dla wielu nowością, prace koncepcyjne trwają już od ponad trzech lat. Projekt realizuje firma IDOM na zlecenie CPK, przy aktywnym udziale zarządcy zabytkowej kolei. Kluczowym elementem współpracy jest zapewnienie, że rewitalizacja będzie przebiegać z poszanowaniem historycznego charakteru linii i lokalnych uwarunkowań.

Kolej lokalna, nie szybka

Wbrew niektórym publikacjom, linia nie zostanie włączona do sieci kolei dużych prędkości. Jej przeznaczenie to ruch lokalny – częste kursy, gęsta sieć przystanków i połączenia między Grójcem, Tarczynem a Piasecznem. Dla mieszkańców oznacza to wygodną alternatywę dla samochodu i autobusów w codziennych dojazdach.

Obecnie opracowywane jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ-R), które określi kierunki modernizacji. Dokument ten nie jest jeszcze projektem wykonawczym ani decyzją o rozpoczęciu budowy, lecz ważnym etapem planowania inwestycji.

Modernizacja bez wywłaszczeń

Autorzy projektu zapewniają, że prace modernizacyjne odbędą się w obrębie istniejącego pasa kolejowego. Wyjątek stanowią jedynie dwa miejsca: planowany wiadukt w Woli Zakrzewskiej oraz stacja postojowa poza terenami zabudowanymi. Mieszkańcy mogą więc być spokojni – nie będzie konieczności wywłaszczania nieruchomości – zapewnia kurier-kolejowy.pl