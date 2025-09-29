SKM wyremontuje pociągi za 276 mln zł. Inwestycja dzięki środkom z KPO

Szybka Kolej Miejska w Warszawie przeznaczy 276 mln zł na modernizację 13 pociągów typu Elf. Środki pochodzą z niskooprocentowanej pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy. To strategiczna inwestycja, która ma zwiększyć niezawodność i punktualność taboru.



Szybka Kolej Miejska (SKM) w Warszawie rozpoczyna gruntowną modernizację części swojego taboru, co ma kluczowe znaczenie dla poprawy komfortu i punktualności podróży. Dzięki uzyskaniu 276 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) stołeczny przewoźnik kolejowy przeprowadzi generalne naprawy i gruntowne unowocześnienie 13 pociągów elektrycznych zespołu trakcyjnego EZT 27WE, popularnie zwanych „Elfami”.

Korzystne finansowanie i strategiczne działanie

Pozyskane fundusze pochodzą z niskooprocentowanej pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jak podkreśla stołeczny ratusz, warunki finansowania są znacznie korzystniejsze niż te oferowane przez banki komercyjne. Pożyczka ze środków KPO nie wiąże się z dodatkowymi kosztami w postaci marży czy prowizji, a jej 15-letni okres spłaty zapewnia Szybkiej Kolei Miejskiej stabilność finansową na długie lata. Tego typu działania wpisują się w długofalową strategię SKM, która we współpracy z miastem dąży do pozyskiwania funduszy zewnętrznych na kluczowe projekty rozwojowe.

Elfy jak nowe. Realizacja projektu w toku

Prace modernizacyjne 13 składów, wyprodukowanych w 2011 roku, już się rozpoczęły. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm Public Transport Service sp. z o.o. z Warszawy oraz Modertrans Poznań sp. z o.o. Remonty są niezbędne, aby pociągi mogły być dopuszczone do ruchu zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa i jakości. Jak zaznacza prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, modernizacja posiadanych pojazdów jest równie ważna, jak zakup nowych, co miało miejsce w 2022 roku, kiedy to tabor SKM wzbogacił się o 21 nowoczesnych pociągów. Odnowione składy będą bardziej niezawodne, co bezpośrednio przełoży się na większą punktualność i wygodę podróży dla pasażerów.