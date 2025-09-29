SKM wyremontuje pociągi za 276 mln zł. Inwestycja dzięki środkom z KPO

Prace modernizacyjne 13 składów, wyprodukowanych w 2011 roku, już się rozpoczęły
Szybka Kolej Miejska (SKM) w Warszawie rozpoczyna gruntowną modernizację części swojego taboru, co ma kluczowe znaczenie dla poprawy komfortu i punktualności podróży. Dzięki uzyskaniu 276 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) stołeczny przewoźnik kolejowy przeprowadzi generalne naprawy i gruntowne unowocześnienie 13 pociągów elektrycznych zespołu trakcyjnego EZT 27WE, popularnie zwanych „Elfami”.
Pozyskane fundusze pochodzą z niskooprocentowanej pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jak podkreśla stołeczny ratusz, warunki finansowania są znacznie korzystniejsze niż te oferowane przez banki komercyjne. Pożyczka ze środków KPO nie wiąże się z dodatkowymi kosztami w postaci marży czy prowizji, a jej 15-letni okres spłaty zapewnia Szybkiej Kolei Miejskiej stabilność finansową na długie lata. Tego typu działania wpisują się w długofalową strategię SKM, która we współpracy z miastem dąży do pozyskiwania funduszy zewnętrznych na kluczowe projekty rozwojowe.
Prace modernizacyjne 13 składów, wyprodukowanych w 2011 roku, już się rozpoczęły. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm Public Transport Service sp. z o.o. z Warszawy oraz Modertrans Poznań sp. z o.o. Remonty są niezbędne, aby pociągi mogły być dopuszczone do ruchu zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa i jakości. Jak zaznacza prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, modernizacja posiadanych pojazdów jest równie ważna, jak zakup nowych, co miało miejsce w 2022 roku, kiedy to tabor SKM wzbogacił się o 21 nowoczesnych pociągów. Odnowione składy będą bardziej niezawodne, co bezpośrednio przełoży się na większą punktualność i wygodę podróży dla pasażerów.
Szybka Kolej Miejska to jedyny miejski przewoźnik kolejowy w Polsce. Stabilizację funkcjonowania spółki do 2039 roku zapewnia umowa z miastem na przewozy pasażerskie na terenie stolicy i metropolii. Obecnie tabor SKM składa się z 47 pociągów, w tym 21 składów Impulsów II z 2022 roku. Każdego dnia pociągi SKM wykonują 281 kursów, obsługując 60 przystanków na 232 kilometrach linii. W porannym szczycie przewoźnik oferuje prawie 25 tysięcy miejsc, co jest kluczowe dla milionów pasażerów. W ubiegłym roku z usług SKM skorzystało ponad 18 milionów osób. Dla wielu mieszkańców Pruszkowa, Piaseczna, Otwocka czy Legionowa podmiejska kolej stanowi podstawowy środek transportu do pracy i szkoły.