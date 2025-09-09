Zasiądź za sterami kultowego „kibla”! W Stacji Muzeum zaprezentują symulator EN57

Kabina, w której powstał symulator, to wyjątkowy eksponat o bogatej historii
Stacja Muzeum w Warszawie przy ulicy Towarowej 3 14 września 2025 roku stanie się prawdziwą mekką dla wszystkich miłośników kolei, entuzjastów historii transportu, a także dla tych, którzy z sentymentem wspominają podróże poczciwym pociągiem EN57.
W dniu Europejskiego Dnia Maszynisty muzeum zaoferuje pełną gamę atrakcji dla całych rodzin. Bez wątpienia największą sensację wzbudzi niespodzianka, która pozwoli przenieść się w czasie i zająć miejsce maszynisty w legendarnej maszynie.
Głównym wydarzeniem dnia będzie uroczysta inauguracja symulatora EN57. Atrakcja ta powstała w oryginalnej kabinie pociągu EN57-935. Dzięki wsparciu finansowemu Polskich Kolei Państwowych i współpracy z Kolejami Mazowieckimi, została ona zaadaptowana na symulator. Jest to doskonała okazja, aby spróbować swoich sił za nastawnikiem, poczuć dreszczyk emocji towarzyszący rozruchowi silnika i posłuchać jego charakterystycznego dźwięku. Oprócz tego, w godz. 11-16, będzie można skorzystać także z już dostępnego symulatora lokomotywy elektrycznej EU07, który cieszy się ogromną popularnością.
Wydarzenie zaplanowane w Stacji Muzeum to znacznie więcej niż tylko nowa, wyjątkowa atrakcja. W ciągu dnia będzie można zwiedzić historyczne wagony, w tym wagon salonowy serii Ashx01 oraz wagon artyleryjski. Dla kolekcjonerów i pasjonatów modelarstwa w godz. 10-14 w Sali Lustrzanej odbędzie się giełda modeli kolejowych.
O godz. 12 zainaugurowany zostanie nowy sezon klubów miłośników Stacji Muzeum – „Ciuchciaki” i „Parowozik”, w ramach którego odbędą się warsztaty z maskotką muzeum – maszynistą Rysiem. Całe wydarzenie jest przystępne cenowo. Tego dnia bilet do muzeum kosztuje jedynie 16 zł, a dzieci do 7 lat mogą wejść za darmo.
Kabina, w której powstał symulator, to wyjątkowy eksponat o bogatej historii. Pochodzi z pociągu EN57 o numerze 935, który został wyprodukowany w 1973 roku w Państwowej Fabryce Wagonów we Wrocławiu. Przez lata pociąg ten przewiózł miliony pasażerów, a od 2005 roku służył w barwach Kolei Mazowieckich, obsługując w ostatnich latach swojej eksploatacji połączenia między Warszawą a Sochaczewem. 8 sierpnia 2024 roku, na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru KM w Tłuszczu, kabina została uroczyście odcięta i przekazana Stacji Muzeum. Warto zaznaczyć, że jej wnętrze zachowało swoje oryginalne, historyczne wyposażenie, co nadaje symulatorowi autentyczności i unikalnego charakteru.
Wspomniany EN57 to prawdziwa ikona polskiej kolei. Produkcja trwała od 1962 do 1993 roku, co czyni go najdłużej produkowanym pojazdem szynowym na świecie. Ten prosty, trwały i łatwy w obsłudze pojazd przewiózł całe pokolenia Polaków. Jego wszechobecność, niezawodność oraz charakterystyczny wygląd z falistymi, ryflowanymi blachami sprawiły, że na stałe wpisał się w krajobraz naszego kraju.
Swoją potoczną, prześmiewczą nazwę „kibel” zawdzięcza kilku miejskim legendom. Najpopularniejsza głosi, że nazwa wzięła się od fatalnego stanu toalet i często wyczuwalnego z nich, nieprzyjemnego zapachu. W pojazdach przyjmowanych bezpośrednio z Pafawagu zdarzały się błędy konstrukcyjne. O jednym z nich opowiada Zbigniew Dzięcioł, mistrz koordynator MNG – „pamiętam go szczególnie, ponieważ zostałem zobowiązany do znalezienia przyczyny uszkodzeń sprężarek głównych i przykrego zapachu, jaki panował w pojazdach. Odkryłem, że czerpnie powietrza zasysanego do sprężarki umiejscowiono w WC, a pasażerowie zamiast w muszlę celowali w te otwory. W związku z tym przerobiono czerpanie powietrza na pudło boczne, ale tam z kolei zaciągało wodę deszczową. Ostatecznie zrobiono zaciąg pod pudłem pojazdu.”
Inne teorie mówią o tym, że serce pociągu, czyli rozrusznik, znajdowało się blisko toalet, a jeszcze inna, że miały być tam one w pierwotnym zamyśle, a finalnie w tym miejscu umieszczono urządzenia elektryczne. Niezależnie od faktycznego pochodzenia nazwy, pokazuje to, jak silny, emocjonalny związek mieli pasażerowie z tym pojazdem. EN57 jest symbolem prostoty, niezawodności i towarzyszem podróży, który po latach budzi ciepłe, sentymentalne wspomnienia.