25.1°C
1018.8 hPa
Życie Warszawy

Pierwszy pociąg towarowy wyruszył z Warszawy do Chin

Publikacja: 08.09.2025 13:35

Na tej relacji przewożone będą m.in. meble na wymiar, akcesoria narciarskie, obuwie, wyposażenie pla

Na tej relacji przewożone będą m.in. meble na wymiar, akcesoria narciarskie, obuwie, wyposażenie placów zabaw.

Foto: materiały prasowe

rbi
Po raz pierwszy z terminala PKP Cargo Connect w Warszawie wyruszył pociąg z towarami do Chin. Pojedzie Nowym Jedwabnym Szlakiem.

W kontenerach pociąg przewozi produkty pochodzące z Europy, w tym z Polski, Niemiec, Czech, Litwy czy Łotwy. Wśród nich znajdują się meble na wymiar, akcesoria placów zabaw, akcesoria narciarskie czy obuwie.

Wspólny projekt PKP Cargo Connect i chińskich partnerów

Jak podkreślają przedstawiciele firm zaangażowanych w uruchomienie nowego połączena, daje ono nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego Polski oraz poprawia pozycję grupy PKP CARGO w międzynarodowych łańcuchach logistycznych.

Polecane
Pociągi łączące Warszawę z Berlinem będą odjeżdżały co dwie godziny
kolej
Pociągi między Warszawą a Berlinem co dwie godziny

– Dzisiejsze wydarzenie pokazuje ogromny potencjał współpracy międzynarodowej. Wspólne projekty infrastrukturalne, takie jak ten PKP Cargo Connect i chińskich partnerów, mają realny wpływ na gospodarkę, przyciągają inwestorów i wzmacniają pozycję Polski na mapie globalnego handlu – mówi marszałek Mazowsza Adam Struzik.

Jedwabnym Szlakiem z Warszawy do Chin

W kontenerach można przewozić bardzo wiele towarów. Na tej relacji przewożone będą m.in. meble na wymiar, akcesoria narciarskie, obuwie, wyposażenie placów zabaw. Lista jest otwarta, każdy towar nadający się gabarytami do przewożenia w kontenerze i nie łamiący przepisów sankcyjnych, może zostać przewieziony z Polski do Chin właśnie w takiej formie. Jest to pierwszy, pilotażowy pociąg, który pozwoli PKP Cargo Connect przetrzeć szlak w tym kierunku. W planach jest organizacja w najbliższych tygodniach dwóch kolejnych przejazdów. W przypadku sukcesu tego przedsięwzięcia i odpowiedniego zapotrzebowania są planowane dalsze przewozy na tej relacji.

Reklama
Reklama
Polecane
Władze rządowe wykluczają zamknięcie lotniska dla ruchu cywilnego i zapewniają o chęci jego ratowani
samolot
10 mln zł na promocję lotniska w Radomiu. Czy to pomoże?

– Jest to dla nas bardzo szczególny dzień, gdyż 10 lat temu rozpoczęliśmy współpracę z grupą ZIH, wspólnie organizując przewozy kontenerowe z Chin do Polski. W 2016 roku w tym samym miejscu witaliśmy pierwszy pociąg towarowy. Dziś, po tylu latach, wspólnie kreujemy przyszłość rozwoju współpracy między naszymi podmiotami, wysyłając do Chin Europejskie towary, w tym również polskiej produkcji. Wierzę, że to kolejny etap w dalszym owocnym rozwoju wspólnych projektów biznesowych – stwierdza Piotr Sadza, prezes zarządu PKP Cargo Connect.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W porównaniu do I połowy 2024 roku, w I połowie 2025 roku PKP Intercity S.A. w relacji Białystok – W
kolej

200 km na godzinę pociągiem do Białegostoku? Harmonogram objęty tajemnicą

Obecnie nie ma przepisów prawa, które umożliwiałyby dopuszczenie do ruchu tramwaju bez motorniczego
komunikacja przyszłości

Autonomiczne tramwaje w Warszawie? Musimy zaczekać

Władze rządowe wykluczają zamknięcie lotniska dla ruchu cywilnego i zapewniają o chęci jego ratowani
samolot

10 mln zł na promocję lotniska w Radomiu. Czy to pomoże?

Od czwartku, 4 września, wszyscy pasażerowie Ryanair mogą zabrać ze sobą większy, bezpłatny bagaż os
samolot

Z lotniska w Modlinie z większym bagażem. Ryanair zmienia zasady

Składy FLIRT radykalnie poprawiają komfort kolejowych podróży
kolej

Koleje Mazowieckie z nowymi pociągami FLIRT. Umowa na 75 składów w toku

Pociągi łączące Warszawę z Berlinem będą odjeżdżały co dwie godziny
kolej

Pociągi między Warszawą a Berlinem co dwie godziny

Półmaraton Praski to impreza cisząca się rosnącą popularnością
impreza masowa

Biegacze opanują Pragę. Jakie będą utrudnienia drogowe?

Jest pierwszy krok w stronę budowy trasy rowerowej z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy
z perspektywy siodełka

Pierwszy krok w stronę trasy rowerowej wzdłuż WKD

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama