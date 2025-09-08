Pierwszy pociąg towarowy wyruszył z Warszawy do Chin

Po raz pierwszy z terminala PKP Cargo Connect w Warszawie wyruszył pociąg z towarami do Chin. Pojedzie Nowym Jedwabnym Szlakiem.



W kontenerach pociąg przewozi produkty pochodzące z Europy, w tym z Polski, Niemiec, Czech, Litwy czy Łotwy. Wśród nich znajdują się meble na wymiar, akcesoria placów zabaw, akcesoria narciarskie czy obuwie.

Wspólny projekt PKP Cargo Connect i chińskich partnerów

Jak podkreślają przedstawiciele firm zaangażowanych w uruchomienie nowego połączena, daje ono nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego Polski oraz poprawia pozycję grupy PKP CARGO w międzynarodowych łańcuchach logistycznych.

– Dzisiejsze wydarzenie pokazuje ogromny potencjał współpracy międzynarodowej. Wspólne projekty infrastrukturalne, takie jak ten PKP Cargo Connect i chińskich partnerów, mają realny wpływ na gospodarkę, przyciągają inwestorów i wzmacniają pozycję Polski na mapie globalnego handlu – mówi marszałek Mazowsza Adam Struzik.

Jedwabnym Szlakiem z Warszawy do Chin

W kontenerach można przewozić bardzo wiele towarów. Na tej relacji przewożone będą m.in. meble na wymiar, akcesoria narciarskie, obuwie, wyposażenie placów zabaw. Lista jest otwarta, każdy towar nadający się gabarytami do przewożenia w kontenerze i nie łamiący przepisów sankcyjnych, może zostać przewieziony z Polski do Chin właśnie w takiej formie. Jest to pierwszy, pilotażowy pociąg, który pozwoli PKP Cargo Connect przetrzeć szlak w tym kierunku. W planach jest organizacja w najbliższych tygodniach dwóch kolejnych przejazdów. W przypadku sukcesu tego przedsięwzięcia i odpowiedniego zapotrzebowania są planowane dalsze przewozy na tej relacji.