16.4°C
1022.7 hPa
Życie Warszawy

10 mln zł na promocję lotniska w Radomiu. Czy uda się ściągnąć przewoźników?

Publikacja: 07.09.2025 11:15

Władze rządowe wykluczają zamknięcie lotniska dla ruchu cywilnego i zapewniają o chęci jego ratowani

Władze rządowe wykluczają zamknięcie lotniska dla ruchu cywilnego i zapewniają o chęci jego ratowania

Foto: Lotnisko Warszawa-Radom

rbi
Spółka Polskie Porty Lotnicze rozstrzygnęła przetarg na promocję lotniska w Radomiu. Do tej pory podpisano pięć umów o łącznej wartości 1,3 mln zł netto. Czy działania marketingowe pomogą podnieść atrakcyjność radomskiego portu lotniczego?

Polskie Porty Lotnicze (PPL) planują zwiększyć promocję lotniska Warszawa-Radom, aby odwrócić spadkowy trend w ruchu pasażerskim. Pomimo odnotowanego w sierpniu spadku liczby pasażerów, zarząd portu inwestuje w kampanie marketingowe.

Kolejne dwie umowy z dwoma podmiotami, których wartość wynosi 4,5 mln zł netto, obecnie oczekuje na podpis. Wnioski dotyczące tych umów są obecnie rozpatrywane przez Radę Nadzorczą ze względu na przekroczenie początkowych szacunków budżetowych. Jednocześnie Polskie Port Lotnicze planują przygotowanie kolejnego przetargu, którego wartość uzupełniająca wyniesie 4,2 mln zł netto, co pozwoli na osiągnięcie łącznego budżetu na poziomie 10 mln zł netto, jak wcześniej planowano.

Przetarg na promocję lotniska w Radomiu

Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, przedmiotem zamówienia jest promocja siatki połączeń z Lotniska Warszawa-Radom przy wykorzystaniu narzędzi promocyjnych należących do przewoźnika lotniczego oraz touroperatorów. Działania te mają być realizowane na obszarach stanowiących destynacje przewoźnika i touroperatorów z Lotniska Warszawa-Radom, zapewniając wzrost liczby pasażerów.

Polecane
Jak informuje lotnisko, wzrost względem ubiegłego roku wyniósł 12,5 proc.
samolot
Lotnisko Chopina. Ruch pasażerski rośnie, kończy się przepustowość

Wspólne działania mogą być kampaniami promocyjnymi w mediach elektronicznych (internet, social media), outdoorze, prasie, radio i telewizji. Mają na celu budowanie świadomości połączeń lotniczych obsługiwanych z Lotniska Warszawa-Radom. Mogą to być również kampanie performance marketingowe ukierunkowane na pozyskanie potencjalnych pasażerów poprzez narzędzia marketingu internetowego, takie jak reklamy PPC, remarketing, SEO oraz działania content marketingowe.

Reklama
Reklama

Przetarg przewiduje również kreację i produkcję materiałów reklamowych – opracowanie i produkcja materiałów graficznych, wideo oraz treści tekstowych wspierających działania marketingowe lotniska, a także organizację wydarzeń marketingowych i PR, takich jak spotkania z mediami, eventy promocyjne z udziałem touroperatorów i przewoźników.

Ruch pasażerski na lotnisku w Radomiu

Tymczasem sierpniowa oferta połączeń radomskiego portu pozwoliła na obsługę 17 352 pasażerów. W porównaniu do sierpnia 2024 roku odnotowano jednak spadek liczby podróżnych o 17,5 proc. Łącznie przez cały drugi miesiąc wakacji wykonano 232 operacje komercyjne, z czego niemal połowa została zrealizowana przez Polskie Linie Lotnicze LOT.

Polecane
Od początku 2025 roku z lotniska w Radomiu skorzystało 32 038 pasażerów
samolot
Ile osób lata z lotniska Warszawa-Radom? „W czerwcu pięć razy więcej niż w maju”

W czwartek 4 września, w godzinach wieczornych zakończył się kolejny etap przywracania możliwości operacyjnych Lotniska Warszawa-Radom po wypadku lotniczym samolotu wojskowego F-16.

Dzięki wykonanym pracom droga startowa jest dostępna dla operacji lotniczych na całej swojej długości bez ograniczeń i w pełni bezpieczna. Aktualnie możliwe jest już wykonywanie rejsów pasażerskich bez przeszkód.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Od czwartku, 4 września, wszyscy pasażerowie Ryanair mogą zabrać ze sobą większy, bezpłatny bagaż os
samolot

Z lotniska w Modlinie z większym bagażem. Ryanair zmienia zasady

Składy FLIRT radykalnie poprawiają komfort kolejowych podróży
kolej

Koleje Mazowieckie z nowymi pociągami FLIRT. Umowa na 75 składów w toku

Pociągi łączące Warszawę z Berlinem będą odjeżdżały co dwie godziny
kolej

Pociągi między Warszawą a Berlinem co dwie godziny

Półmaraton Praski to impreza cisząca się rosnącą popularnością
impreza masowa

Biegacze opanują Pragę. Jakie będą utrudnienia drogowe?

Jest pierwszy krok w stronę budowy trasy rowerowej z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy
z perspektywy siodełka

Pierwszy krok w stronę trasy rowerowej wzdłuż WKD

Nie wiadomo, kiedy ruszy budowa „małej obwodnicy Warszawy"
drogi

„Mała obwodnica Warszawy” znów musi czekać

Drogowcy zaplanowali prace remontowe w weekend
remont

Frezowanie na Ciszewskiego i Obozowej w weekend

Region Rogaland jest znany z majestatycznych fiordów, zapierających dech w piersiach krajobrazów i b
samolot

LOT poleci z Warszawy do norweskiej krainy fiordów

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama