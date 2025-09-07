10 mln zł na promocję lotniska w Radomiu. Czy uda się ściągnąć przewoźników?

Spółka Polskie Porty Lotnicze rozstrzygnęła przetarg na promocję lotniska w Radomiu. Do tej pory podpisano pięć umów o łącznej wartości 1,3 mln zł netto. Czy działania marketingowe pomogą podnieść atrakcyjność radomskiego portu lotniczego?



Polskie Porty Lotnicze (PPL) planują zwiększyć promocję lotniska Warszawa-Radom, aby odwrócić spadkowy trend w ruchu pasażerskim. Pomimo odnotowanego w sierpniu spadku liczby pasażerów, zarząd portu inwestuje w kampanie marketingowe.

Kolejne dwie umowy z dwoma podmiotami, których wartość wynosi 4,5 mln zł netto, obecnie oczekuje na podpis. Wnioski dotyczące tych umów są obecnie rozpatrywane przez Radę Nadzorczą ze względu na przekroczenie początkowych szacunków budżetowych. Jednocześnie Polskie Port Lotnicze planują przygotowanie kolejnego przetargu, którego wartość uzupełniająca wyniesie 4,2 mln zł netto, co pozwoli na osiągnięcie łącznego budżetu na poziomie 10 mln zł netto, jak wcześniej planowano.

Przetarg na promocję lotniska w Radomiu

Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, przedmiotem zamówienia jest promocja siatki połączeń z Lotniska Warszawa-Radom przy wykorzystaniu narzędzi promocyjnych należących do przewoźnika lotniczego oraz touroperatorów. Działania te mają być realizowane na obszarach stanowiących destynacje przewoźnika i touroperatorów z Lotniska Warszawa-Radom, zapewniając wzrost liczby pasażerów.

Wspólne działania mogą być kampaniami promocyjnymi w mediach elektronicznych (internet, social media), outdoorze, prasie, radio i telewizji. Mają na celu budowanie świadomości połączeń lotniczych obsługiwanych z Lotniska Warszawa-Radom. Mogą to być również kampanie performance marketingowe ukierunkowane na pozyskanie potencjalnych pasażerów poprzez narzędzia marketingu internetowego, takie jak reklamy PPC, remarketing, SEO oraz działania content marketingowe.