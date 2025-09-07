10 mln zł na promocję lotniska w Radomiu. Czy uda się ściągnąć przewoźników?

Władze rządowe wykluczają zamknięcie lotniska dla ruchu cywilnego i zapewniają o chęci jego ratowania
Polskie Porty Lotnicze (PPL) planują zwiększyć promocję lotniska Warszawa-Radom, aby odwrócić spadkowy trend w ruchu pasażerskim. Pomimo odnotowanego w sierpniu spadku liczby pasażerów, zarząd portu inwestuje w kampanie marketingowe.
Kolejne dwie umowy z dwoma podmiotami, których wartość wynosi 4,5 mln zł netto, obecnie oczekuje na podpis. Wnioski dotyczące tych umów są obecnie rozpatrywane przez Radę Nadzorczą ze względu na przekroczenie początkowych szacunków budżetowych. Jednocześnie Polskie Port Lotnicze planują przygotowanie kolejnego przetargu, którego wartość uzupełniająca wyniesie 4,2 mln zł netto, co pozwoli na osiągnięcie łącznego budżetu na poziomie 10 mln zł netto, jak wcześniej planowano.
Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, przedmiotem zamówienia jest promocja siatki połączeń z Lotniska Warszawa-Radom przy wykorzystaniu narzędzi promocyjnych należących do przewoźnika lotniczego oraz touroperatorów. Działania te mają być realizowane na obszarach stanowiących destynacje przewoźnika i touroperatorów z Lotniska Warszawa-Radom, zapewniając wzrost liczby pasażerów.
Wspólne działania mogą być kampaniami promocyjnymi w mediach elektronicznych (internet, social media), outdoorze, prasie, radio i telewizji. Mają na celu budowanie świadomości połączeń lotniczych obsługiwanych z Lotniska Warszawa-Radom. Mogą to być również kampanie performance marketingowe ukierunkowane na pozyskanie potencjalnych pasażerów poprzez narzędzia marketingu internetowego, takie jak reklamy PPC, remarketing, SEO oraz działania content marketingowe.
Przetarg przewiduje również kreację i produkcję materiałów reklamowych – opracowanie i produkcja materiałów graficznych, wideo oraz treści tekstowych wspierających działania marketingowe lotniska, a także organizację wydarzeń marketingowych i PR, takich jak spotkania z mediami, eventy promocyjne z udziałem touroperatorów i przewoźników.
Tymczasem sierpniowa oferta połączeń radomskiego portu pozwoliła na obsługę 17 352 pasażerów. W porównaniu do sierpnia 2024 roku odnotowano jednak spadek liczby podróżnych o 17,5 proc. Łącznie przez cały drugi miesiąc wakacji wykonano 232 operacje komercyjne, z czego niemal połowa została zrealizowana przez Polskie Linie Lotnicze LOT.
W czwartek 4 września, w godzinach wieczornych zakończył się kolejny etap przywracania możliwości operacyjnych Lotniska Warszawa-Radom po wypadku lotniczym samolotu wojskowego F-16.
Dzięki wykonanym pracom droga startowa jest dostępna dla operacji lotniczych na całej swojej długości bez ograniczeń i w pełni bezpieczna. Aktualnie możliwe jest już wykonywanie rejsów pasażerskich bez przeszkód.