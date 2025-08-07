22.8°C
1021.5 hPa
Życie Warszawy

Jak zorganizować szkolne strefy ciszy? Miasto wydało poradnik

Publikacja: 07.08.2025 17:00

W stołecznych szkołach powstają specjalne Kąciki Ciszy, które mają zapewnić uczniom przestrzeń do wy

W stołecznych szkołach powstają specjalne Kąciki Ciszy, które mają zapewnić uczniom przestrzeń do wyciszenia, odpoczynku i regeneracji psychicznej

Foto: Adobe Stock

rbi
Poradnik „Szkolne strefy ciszy. Poradnik projektowania stref ciszy w warszawskich szkołach” został przygotowany przez urząd miasta we współpracy z pracownią architektoniczną xystudio.

Składa się on z dwóch głównych części: teoretycznej oraz praktycznej.

Poradnik „Szkolne strefy ciszy”

Część teoretyczna przybliża wpływ hałasu na zdrowie i funkcjonowanie uczniów, odnosi się do obowiązujących norm akustycznych oraz skutków długotrwałego przebywania w głośnym środowisku szkolnym. Wskazuje na znaczenie ciszy dla koncentracji, samopoczucia oraz wsparcia emocjonalnego dzieci i młodzieży.

Część praktyczna, określana jako „Narzędziownik”, dostarcza konkretnych wskazówek krok po kroku, jak zaprojektować i urządzić szkolną strefę ciszy. Zawiera informacje o doborze odpowiednich materiałów i mebli oraz o tym, jak dostosować przestrzeń do indywidualnych warunków i rozkładu pomieszczeń w szkole. Poradnik podkreśla też znaczenie współpracy z uczniami przy tworzeniu tych miejsc, by jak najlepiej odpowiadały ich potrzebom i oczekiwaniom.

Polecane
Nasi reprezentanci zdobyli cztery medale.
szkoły średnie
Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna. Warszawiak z brązem

Poradnik jest integralnym elementem miejskiego projektu, w ramach którego każda warszawska szkoła otrzymuje grant 30 tys. zł na utworzenie strefy ciszy. Jego celem jest stworzenie przyjaznej i komfortowej przestrzeni, sprzyjającej wyciszeniu i regeneracji psychicznej uczniów, wspierającej ich rozwój emocjonalny oraz poprawiającej jakość nauki i życia szkolnego.

Kąciki ciszy w warszawskich szkołach

W stołecznych szkołach powstają specjalne Kąciki Ciszy, które mają zapewnić uczniom przestrzeń do wyciszenia, odpoczynku i regeneracji psychicznej. To inicjatywa urzędu miasta, któreyw ramach nowego projektu przeznacza ponad 11,5 mln zł na utworzenie w każdej miejskiej szkole takiej strefy, finansując ją grantem w wysokości 30 tys. zł.

Kąciki Ciszy to elastyczne przestrzenie, które mogą funkcjonować jako osobne pokoje, wydzielone fragmenty sal lekcyjnych, wnęki na korytarzach lub miejsca przy szkolnej bibliotece. Mają one pomóc uczniom w odpoczynku od szkolnego hałasu i natłoku bodźców, co jest istotne dla ich zdrowia psychicznego i zdolności koncentracji. Korzystanie z takich przestrzeni pozwala na lepsze radzenie sobie ze stresem i przeciążeniem sensorycznym, których doświadczają dzieci w intensywnym środowisku szkolnym.

Polecane
W planie jest także wyposażenie placówek w specjalistyczne narzędzia i pomoce dydaktyczne.
pomoc edukacyjna
„Dostępna Szkoła”. Projekt dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

– W trosce o dobro każdego ucznia i z myślą o tworzeniu przestrzeni sprzyjającej koncentracji oraz wewnętrznej równowadze, postanowiliśmy wyjść z inicjatywą stworzenia w warszawskich szkołach stref ciszy – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Inicjatywa ta wpisuje się w szerzej rozumiane działania mające poprawić komfort nauki i dobrostan psychiczny uczniów, którzy coraz częściej mierzą się z problemami wynikającymi z nadmiernego przeciążenia bodźcami i stresem.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Dr hab. inż. Maciej Marczewski wykonuje pomiary elektrochemiczne, składa ogniwa i doradza w zakresie
innowacje

Naukowcy z Politechniki pracują nad bateriami nowej generacji

Dyplom WUM jest uznawany w kraju i na świecie, co znacznie ułatwia podjęcie pracy w Polsce oraz za g
studia wyższe

Wolne miejsca na WUM. Jakie kierunki można wybrać?

Studia otwierają możliwości zatrudnienia m.in. na stanowiskach takich jak AI Software Engineer czy M
szkoły wyższe

Nowe studia podyplomowe na SGGW

Firmy Echo Investment i Archicom wzięły na siebie ciężar finansowy budowy placówki o wartości 38 mln
inwestycje

Mokotów zyskuje nową szkołę. Deweloper zmienia oblicze "Mordoru"

Nasi reprezentanci zdobyli cztery medale.
szkoły średnie

Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna. Warszawiak z brązem

Osoba Zaprzyjaźniona to dorosły, który regularnie towarzyszy dziecku, budując z nim relację opartą n
wolontariat

Akcja w domach dziecka. Jak zostać Osobą Zaprzyjaźnioną?

Na Uniwersytecie Warszawskim działają cztery szkoły doktorskie
szkoły wyższe

Ponad 1000 kandydatów do szkół doktorskich UW. Jakie dyscypliny wybierali?

Naukowcy z UW dostali granty z NCN
konkurs

Granty dla naukowców. Sześcioro z nich jest z UW

© Copyright by GREMI MEDIA SA