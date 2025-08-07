Jak zorganizować szkolne strefy ciszy? Miasto wydało poradnik

Poradnik „Szkolne strefy ciszy. Poradnik projektowania stref ciszy w warszawskich szkołach” został przygotowany przez urząd miasta we współpracy z pracownią architektoniczną xystudio.



Składa się on z dwóch głównych części: teoretycznej oraz praktycznej.

Poradnik „Szkolne strefy ciszy”

Część teoretyczna przybliża wpływ hałasu na zdrowie i funkcjonowanie uczniów, odnosi się do obowiązujących norm akustycznych oraz skutków długotrwałego przebywania w głośnym środowisku szkolnym. Wskazuje na znaczenie ciszy dla koncentracji, samopoczucia oraz wsparcia emocjonalnego dzieci i młodzieży.

Część praktyczna, określana jako „Narzędziownik”, dostarcza konkretnych wskazówek krok po kroku, jak zaprojektować i urządzić szkolną strefę ciszy. Zawiera informacje o doborze odpowiednich materiałów i mebli oraz o tym, jak dostosować przestrzeń do indywidualnych warunków i rozkładu pomieszczeń w szkole. Poradnik podkreśla też znaczenie współpracy z uczniami przy tworzeniu tych miejsc, by jak najlepiej odpowiadały ich potrzebom i oczekiwaniom.

Poradnik jest integralnym elementem miejskiego projektu, w ramach którego każda warszawska szkoła otrzymuje grant 30 tys. zł na utworzenie strefy ciszy. Jego celem jest stworzenie przyjaznej i komfortowej przestrzeni, sprzyjającej wyciszeniu i regeneracji psychicznej uczniów, wspierającej ich rozwój emocjonalny oraz poprawiającej jakość nauki i życia szkolnego.