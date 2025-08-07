Jak zorganizować szkolne strefy ciszy? Miasto wydało poradnik

W stołecznych szkołach powstają specjalne Kąciki Ciszy, które mają zapewnić uczniom przestrzeń do wyciszenia, odpoczynku i regeneracji psychicznej
Składa się on z dwóch głównych części: teoretycznej oraz praktycznej.
Część teoretyczna przybliża wpływ hałasu na zdrowie i funkcjonowanie uczniów, odnosi się do obowiązujących norm akustycznych oraz skutków długotrwałego przebywania w głośnym środowisku szkolnym. Wskazuje na znaczenie ciszy dla koncentracji, samopoczucia oraz wsparcia emocjonalnego dzieci i młodzieży.
Część praktyczna, określana jako „Narzędziownik”, dostarcza konkretnych wskazówek krok po kroku, jak zaprojektować i urządzić szkolną strefę ciszy. Zawiera informacje o doborze odpowiednich materiałów i mebli oraz o tym, jak dostosować przestrzeń do indywidualnych warunków i rozkładu pomieszczeń w szkole. Poradnik podkreśla też znaczenie współpracy z uczniami przy tworzeniu tych miejsc, by jak najlepiej odpowiadały ich potrzebom i oczekiwaniom.
Poradnik jest integralnym elementem miejskiego projektu, w ramach którego każda warszawska szkoła otrzymuje grant 30 tys. zł na utworzenie strefy ciszy. Jego celem jest stworzenie przyjaznej i komfortowej przestrzeni, sprzyjającej wyciszeniu i regeneracji psychicznej uczniów, wspierającej ich rozwój emocjonalny oraz poprawiającej jakość nauki i życia szkolnego.
Kąciki Ciszy to elastyczne przestrzenie, które mogą funkcjonować jako osobne pokoje, wydzielone fragmenty sal lekcyjnych, wnęki na korytarzach lub miejsca przy szkolnej bibliotece. Mają one pomóc uczniom w odpoczynku od szkolnego hałasu i natłoku bodźców, co jest istotne dla ich zdrowia psychicznego i zdolności koncentracji. Korzystanie z takich przestrzeni pozwala na lepsze radzenie sobie ze stresem i przeciążeniem sensorycznym, których doświadczają dzieci w intensywnym środowisku szkolnym.
– W trosce o dobro każdego ucznia i z myślą o tworzeniu przestrzeni sprzyjającej koncentracji oraz wewnętrznej równowadze, postanowiliśmy wyjść z inicjatywą stworzenia w warszawskich szkołach stref ciszy – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.
Inicjatywa ta wpisuje się w szerzej rozumiane działania mające poprawić komfort nauki i dobrostan psychiczny uczniów, którzy coraz częściej mierzą się z problemami wynikającymi z nadmiernego przeciążenia bodźcami i stresem.