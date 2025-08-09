Jak pracować z niewidomymi i słabo widzącymi dziećmi? Szkoła Prototypowania w CNK

Jak stworzyć interdyscyplinarną pomoc naukową dostosowaną do potrzeb uczniów niewidomych lub słabowidzących? Jak wzbudzać ich ciekawość, uczyć przez doświadczenie i zachęcać do aktywnego działania? To temat warsztatów w Centrum Nauki Kopernik.



Kopernik zaprasza nauczycieli, edukatorów oraz pasjonatów nauki do udziału w bezpłatnej edycji Szkoły Prototypowania. To wyjątkowe, pięciodniowe warsztaty, które odbędą się od 29 września do 3 października. Dają one okazję do stworzenia innowacyjnych, interdyscyplinarnych pomocy edukacyjnych dla uczniów niewidomych i słabowidzących.

Reklama

Szkoła Prototypowania w Centrum Nauki Kopernik

Szkoła Prototypowania jest odpowiedzią na potrzebę rozwijania edukacji dostosowanej do różnych możliwości percepcyjnych dzieci i młodzieży. Uczestnicy pod okiem specjalistów nauczą się, jak projektować i szybko prototypować narzędzia edukacyjne, które pomogą wzbudzać ciekawość i zachęcać do nauki przez doświadczenie. Warsztaty skupiają się na praktyce – od projektowania po testowanie i modyfikowanie pomocy edukacyjnych w odpowiedzi na realne potrzeby użytkowników.

Program obejmuje projektowanie autorskich pomocy edukacyjnych przyjaznych uczniom niewidomym i słabowidzącym, szybkie prototypowanie, testowanie i udoskonalanie projektów oraz inspirującą, interdyscyplinarną współpracę w zespołach.

Warsztaty odbędą się w przestrzeniach Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Organizatorzy zapewniają uczestnikom nocleg oraz pełne wyżywienie, a także dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów szkoleniowych. Udział w Szkole Prototypowania jest całkowicie bezpłatny.