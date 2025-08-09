Jak pracować z niewidomymi i słabo widzącymi dziećmi? Szkoła Prototypowania w CNK

Warsztaty odbędą się w przestrzeniach Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik
Kopernik zaprasza nauczycieli, edukatorów oraz pasjonatów nauki do udziału w bezpłatnej edycji Szkoły Prototypowania. To wyjątkowe, pięciodniowe warsztaty, które odbędą się od 29 września do 3 października. Dają one okazję do stworzenia innowacyjnych, interdyscyplinarnych pomocy edukacyjnych dla uczniów niewidomych i słabowidzących.
Szkoła Prototypowania jest odpowiedzią na potrzebę rozwijania edukacji dostosowanej do różnych możliwości percepcyjnych dzieci i młodzieży. Uczestnicy pod okiem specjalistów nauczą się, jak projektować i szybko prototypować narzędzia edukacyjne, które pomogą wzbudzać ciekawość i zachęcać do nauki przez doświadczenie. Warsztaty skupiają się na praktyce – od projektowania po testowanie i modyfikowanie pomocy edukacyjnych w odpowiedzi na realne potrzeby użytkowników.
Program obejmuje projektowanie autorskich pomocy edukacyjnych przyjaznych uczniom niewidomym i słabowidzącym, szybkie prototypowanie, testowanie i udoskonalanie projektów oraz inspirującą, interdyscyplinarną współpracę w zespołach.
Warsztaty odbędą się w przestrzeniach Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Organizatorzy zapewniają uczestnikom nocleg oraz pełne wyżywienie, a także dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów szkoleniowych. Udział w Szkole Prototypowania jest całkowicie bezpłatny.
Rekrutacja potrwa do 24 sierpnia, a liczba miejsc jest ograniczona. Jak podkreślają organizatorzy, to znakomita okazja, aby rozwijać swoje kompetencje, zdobyć praktyczne umiejętności i realnie przyczynić się do tworzenia edukacji dostępnej dla wszystkich.
Ci, którzy chcą włączać do działań osoby niewidome, a nie wiedzą, w jaki sposób to zrobić, mogą skorzystać również z innych projektów.
Laboratorium Ciemności w Warszawie, prowadzone przez Polski Związek Niewidomych, to warsztaty i zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które pokazują jak osoby niewidome żyją i funkcjonują na co dzień. Uczestnicy korzystają z symulatorów schorzeń wzroku, uczą się rozpoznawać, jak pomóc osobom z dysfunkcją wzroku, poznają alfabet Braille’a oraz techniki ułatwiające codzienne czynności. Warsztaty są interaktywne, prowadzone przez osoby niewidome i specjalistów, i służą uwrażliwianiu uczestników oraz rozbudzaniu empatii.
Z kolei warsztaty „Prowadzenie osób niewidomych” w Poznaniu to 6-dniowe zajęcia organizowane przez Okręg Wielkopolski Polskiego Związku Niewidomych (PZN). Warsztaty obejmują intensywne ćwiczenia z orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego, zajęcia z tyflopedagogiem i pracownikiem socjalnym. Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie oraz mogą korzystać z atrakcji rekreacyjnych i kulturalnych. Warsztaty służą przybliżeniu problematyki funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących oraz przeszkoleniu w zakresie ich prowadzenia.
Z kolei Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie oferuje specjalną ścieżkę zwiedzania dla osób niewidomych i słabowidzących, która pozwala poznawać wystawę poprzez dotyk. Zwiedzanie odbywa się z asystentem muzealnym, który pomaga w poruszaniu się po ekspozycji. Muzeum organizuje także warsztaty edukacyjne dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, w tym zajęcia tematyczne dla grup zorganizowanych. Ponadto muzeum jest przygotowane na różnorodne potrzeby gości z niepełnosprawnościami.