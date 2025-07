Światowej sławy naukowcy na Uniwersytecie Warszawskim. O czym opowiadali?

Laureaci Nagrody Nobla, wybitni eksperci, wykładowcy z zagranicznych uczelni. Dotychczas w ramach „Programu Mentor” realizowanego ze środków programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB ) Uniwersytet Warszawski odwiedziło ponad 70 naukowców.



– Jednym z priorytetów Programu IDUB jest umiędzynarodowienie badań naukowych prowadzonych na UW. „Program Mentor” sprzyja temu poprzez umożliwienie bezpośrednich spotkań, nawiązywania nowych i zacieśniania istniejących relacji z instytucjami o wysokiej renomie międzynarodowej – mówi prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań, kierownik Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

Wykłady i wystąpienia słynnych badaczy na Uniwersytecie Warszawskim

Badacze odwiedzający Uniwersytet Warszawski spotykają się ze społecznością uczelni m.in. podczas swoich wykładów. Studenci, doktoranci i pracownicy UW mieli do tej pory okazję m.in. wysłuchać prelekcji prof. Catherine Barnard dotyczącej rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, wykładu prof. Neila Selwyna o nowych technologiach czy prof. Petera Kahna na temat roli uczelni w kształtowaniu zdolności studentów do wspólnego reagowania na globalne wyzwania. Po dwa wykłady otwarte wygłosili prof. Marco Zorzi („Computational modelling of cognition: methods and challenges” i „From pixels to numbers: Numerosity perception in humans and machines”) i prof. Patrick Alan Hesp („Geomorphological [Coastal] Extreme Processes”, „New challenges in Aeolian Geomorphology research”).

Liczne grono słuchaczy zgromadziły też wystąpienia prof. Michaela D. Kennedy’ego („Globalizing Knowledge in Epoch End: Contrasting Conjunctures of Hope and of Catastrophe in the Making”, „Articulations of Intellectual and Moral Responsibility across University Communities with regard to Israel and Palestine”) oraz dr. Sebastiana Dworkina („Principles of embryology, stem cells and craniofacial development”).