Biurowiec Tulipan House zyskuje nowy edukacyjny charakter

Cechą wyróżniającą Tulipan House na rynku biurowym w stolicy jest hol wejściowy o wysokości 17 metrów.
Ta transakcja potwierdza trend przekształcania biurowców w przestrzenie o zróżnicowanych funkcjach – Tulipan House już wcześniej gościł placówkę edukacyjną, stając się nowym, akademickim punktem na mapie „Mordoru”. Decyzja Uniwersytetów WSB Merito o wyborze Tulipan House wpisuje się w transformację biznesowej części Mokotowa.
Biurowiec Tulipan House, ukończony w 2008 roku i kompleksowo odnowiony w 2020 roku, staje się centrum edukacyjnym. To nie pierwsza placówka dydaktyczna w obiekcie. Od 2023 roku mieści się w nim kampus Mokotów High School Thames British School, który zajmuje aż 4630 mkw. Nowy kampus WSB Merito uzupełni edukacyjną ofertę budynku, w którym biura mają także globalne korporacje, takie jak Honda oraz amerykańska firma technologii medycznej Zimmer Biomet. Właścicielem obiektu od 2008 roku jest fundusz nieruchomościowy Hausinvest.
Biurowiec o łącznej powierzchni najmu 18,3 tys. mkw. wyróżnia się na tle stołecznego rynku unikalnym designem i proekologicznymi standardami. Charakterystycznym elementem Tulipan House jest imponujący, 17-metrowy hol wejściowy. Przestrzeń ta służy nie tylko jako lobby, ale również jako miejsce spotkań i strefa eventowa, oferując nowoczesny wystrój z akcentami kwiatowymi i drewnianymi. Studenci i pracownicy mogą korzystać ze stref wypoczynkowych, miejsc do siedzenia i stanowisk pracy mobilnej.
W trosce o zrównoważony rozwój, Tulipan House posiada już certyfikat BREEAM „Good”. Zarządca planuje dalsze działania, mające na celu uzyskanie do końca 2025 roku wyższego certyfikatu BREEAM „Very Good”.