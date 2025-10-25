To on zabił księgową w hotelu? Eryk Piatrou poszukiwany listem gończym

Jak ustalono, Eryk Piatrou zaraz po dokonaniu zabójstwa opuścił teren RP i aktualnie może znajdować się na terenie Białorusi.
Do zabójstwa Izabeli R.-H doszło 16 października 2023 r. w hotelu na warszawskiej Woli.
Kobieta była poszukiwana jako zaginiona od 13 października 2023 r. Jej ciało zostało odnalezione w hotelowym pokoju 18 października 2023 r. Na podstawie opinii biegłych ustalono, że kobieta zmarła na skutek ucisku pętli na narządy szyi, co skutkowało uduszeniem. Śledztwo wykazało, że pokrzywdzona przebywała w hotelu na spotkaniu biznesowym, a zabójstwo mogło mieć podłoże seksualne.
W toczącej się sprawie wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa obywatelowi Republiki Białorusi – Erykowi Piatrou s. Victora. Jak ustalono, sprawca zaraz po dokonaniu zabójstwa opuścił teren RP i aktualnie może znajdować się na terenie Białorusi.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Za podejrzanym wydano list gończy. Czyn zarzucany podejrzanemu zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
Jak tłumaczy rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba, każdy, kto wie o miejscu pobytu podejrzanego Eryka Piatrou, winien poinformować o tym najbliższą jednostkę Policji. – Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności, kto sprawcę ukrywa, tworzy fałszywe dowody, zaciera ślady przestępstwa, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 – przypomina prokurator.