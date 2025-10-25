To on zabił księgową w hotelu? Eryk Piatrou poszukiwany listem gończym

Prokuratura Okręgowa w Warszawie po wielomiesięcznym śledztwie uznała, że zabójcą młodej księgowej Izabeli R.-H. jest obywatel Republiki Białorusi – Eryk Piatrou, syn Victora.



Do zabójstwa Izabeli R.-H doszło 16 października 2023 r. w hotelu na warszawskiej Woli.

Historia zabójstwa Izabeli R.-H

Kobieta była poszukiwana jako zaginiona od 13 października 2023 r. Jej ciało zostało odnalezione w hotelowym pokoju 18 października 2023 r. Na podstawie opinii biegłych ustalono, że kobieta zmarła na skutek ucisku pętli na narządy szyi, co skutkowało uduszeniem. Śledztwo wykazało, że pokrzywdzona przebywała w hotelu na spotkaniu biznesowym, a zabójstwo mogło mieć podłoże seksualne.

W toczącej się sprawie wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa obywatelowi Republiki Białorusi – Erykowi Piatrou s. Victora. Jak ustalono, sprawca zaraz po dokonaniu zabójstwa opuścił teren RP i aktualnie może znajdować się na terenie Białorusi.

List gończy za Erykiem Piatrou

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Za podejrzanym wydano list gończy. Czyn zarzucany podejrzanemu zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.