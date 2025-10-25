Warszawska i Władysława Jagiełły do przebudowy. Co zmieni się na ulicach?

Ulice Warszawską i Władysława Jagiełły w północnej części Ursusa czeka przebudowa. Zarząd Dróg Miejskich wybrał wykonawców projektów takich zmian.



Warszawska i Władysława Jagiełły pełnią ważną rolę jako główne arterie komunikacyjne łączące m.in. Pruszków i Piastów z aleją 4 czerwca 1989 roku.

8 tysięcy pojazdów na Warszawskiej i Władysława Jagiełły

Potwierdzają to codzienne pomiary ruchu – ten odcinek przemierza ok. 8 tys. pojazdów dziennie. Stan nawierzchni na części ulic wymaga poprawy – jezdnia Warszawskiej zostanie wyfrezowana, natomiast Władysława Jagiełły przejdzie gruntowną przebudowę, co skutkować będzie wyrównaniem nawierzchni.

Usunięte zostaną niebezpieczne pasy do skrętu w lewo przed przejściem przy ul. Śmigielskiej, które w audycie oceniono na poziomie „3” ze względu na ograniczoną widoczność i ryzyko nadmiernej prędkości. Na skrzyżowaniu Warszawskiej z Władysława Jagiełły pojawią się progi zwalniające po obu stronach, by wymusić ograniczenie prędkości, a przejścia dla pieszych z notą „2” w audycie zyskają dodatkowe zabezpieczenia.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na Warszawskiej i Władysława Jagiełły

Planowane jest odsunięcie i wyposażenie azylu na przejściu przy ul. Siłaczki, a także budowa azylu i ronda na skrzyżowaniu z Wojciechowskiego i Traktorzystów, co zwiększy bezpieczeństwo na dwóch przejściach pieszych ocenionych nisko w audycie ze względu na zbyt wysokie prędkości kierowców.