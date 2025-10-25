Warszawska i Władysława Jagiełły do przebudowy. Co zmieni się na ulicach?

Warszawska i Władysława Jagiełły pełnią ważną rolę jako główne arterie komunikacyjne łączące m.in. Pruszków i Piastów z aleją 4 czerwca 1989 roku.
Potwierdzają to codzienne pomiary ruchu – ten odcinek przemierza ok. 8 tys. pojazdów dziennie. Stan nawierzchni na części ulic wymaga poprawy – jezdnia Warszawskiej zostanie wyfrezowana, natomiast Władysława Jagiełły przejdzie gruntowną przebudowę, co skutkować będzie wyrównaniem nawierzchni.
Usunięte zostaną niebezpieczne pasy do skrętu w lewo przed przejściem przy ul. Śmigielskiej, które w audycie oceniono na poziomie „3” ze względu na ograniczoną widoczność i ryzyko nadmiernej prędkości. Na skrzyżowaniu Warszawskiej z Władysława Jagiełły pojawią się progi zwalniające po obu stronach, by wymusić ograniczenie prędkości, a przejścia dla pieszych z notą „2” w audycie zyskają dodatkowe zabezpieczenia.
Planowane jest odsunięcie i wyposażenie azylu na przejściu przy ul. Siłaczki, a także budowa azylu i ronda na skrzyżowaniu z Wojciechowskiego i Traktorzystów, co zwiększy bezpieczeństwo na dwóch przejściach pieszych ocenionych nisko w audycie ze względu na zbyt wysokie prędkości kierowców.
W ramach inwestycji powstaną również nowe przejścia dla pieszych, m.in. brakujące na ul. Traktorzystów z azylem oraz kolejne na wysokości ul. Władysława Jagiełły 44 i Listopadowej. Zmodernizowane zostaną istniejące przystanki „Śmigielska” i „Lalki”, a także powstaną dwa nowe w rejonie ronda Palecznego.
Przebudowa chodników obejmie obie strony ulic od ronda Palecznego aż do skrzyżowania z Wojciechowskiego i Traktorzystów, a chodnik na ul. Śmigielskiej zostanie poszerzony. Na północno-zachodnim narożniku ronda Palecznego, na dotąd niezagospodarowanym terenie, powstanie park kieszonkowy. Modernizacji poddane zostaną również fragmenty dróg rowerowych wzdłuż obu ulic.
Dokumentacja projektowa ma być gotowa w ciągu sześciu miesięcy, a następnie realizowane będą prace budowlane.