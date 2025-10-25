Siedem zdublowanych połączeń z lotniska w Modlinie. Wrócą bilety lotnicze za złotówkę?

Węgierski przewoźnik niskokosztowy Wizz Air zaplanował kursy do 10 europejskich miast. 7 z nich powiela kierunki, które proponuje irlandzki Ryanair.
W zaczynającym się w niedzielę sezonie zimowym na lotnisku w Modlinie w rozkładzie lotów znalazło się trzech przewoźników. Ryanair, Wizz Air i Air Arabia.
– W nadchodzącym sezonie zimowym z Lotniska Warszawa/Modlin realizowane będą 38 połączenia, w tym 31 unikalnych, głównie do Europy oraz regionu Morza Śródziemnego – mówi Anna Jaworska z lotniska Warszawa Modlin.
Węgierski przewoźnik niskokosztowy Wizz Air zaplanował kursy do 10 europejskich miast. 7 z nich powiela kierunki, które proponuje irlandzki Ryanair.
Wizz Air w Modlinie będzie miał wyłączność na kursy do Bergen (Norwegia), Brindisi (Włochy) i Kiszyniowa (Mołdawia). O pasażerów do pozostałych miejscowości będzie walczył z Ryanairem.
Chodzi o takie lokalizacje jak Ateny (Grecja), Barcelona (Hiszpania), Valetta (Malta), Mediolan Bergamo (Włochy), Palermo (Włochy), Pafos (Cypr) i Sofia (Bułgaria). To dobra wiadomość dla pasażerów i ich portfeli. Obie linie prowadzą zdecydowaną politykę cenową, więc w tym sezonie zapowiadają się bardzo tanie bilety. Zwłaszcza że szef Ryanaira Michael O'Leary wielokrotnie deklarował, że jego linia lotnicza zawsze stara się oferować ceny niższe niż Wizz Air i jest przygotowana na prowadzenie wojen cenowych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nie da się więc wykluczyć, że bilety będą oferowane po dumpingowych cenach, może nawet po złotówce.
Ryanair zaoferuje w sezonie zimowym 27 połączeń. W rozkładzie, oprócz zdublowanych miast, znalazły się: Alicante (Hiszpania), Bari (Włochy), Bolonia (Włochy), Bruksela (Belgia), Charleroi (Belgia), Budapeszt (Węgry), Dublin (Irlandia), Eindhoven (Niderlandy), Helsinki (Finlandia), Liverpool (Wielka Brytania), Lizbona (Portugalia), Londyn (Wielka Brytania), Madryt (Hiszpania), Malaga (Hiszpania), Mediolan Malpensa (Włochy), Paryż Beauvais (Francja), Rzym Ciampino (Włochy), Sztokholm Arlanda (Szwecja), Teneryfa (Hiszpania), Tirana (Albania) i Treviso (Włochy).
W rozkładzie zimowym w Modlinie zadebiutuje linia Air Arabia, która zaproponuje loty do Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Z kolei z lotniska Warszawa-Radom w sezonie Zima 2025/2026 będzie można polecieć do cypryjskiej Larnaki. – Loty obsługiwane przez Wizz Air, będą się odbywać, tak jak dotychczas - dwa razy w tygodniu (wtorki oraz soboty) – mówi Daniel Majowski z Polskich Portów Lotniczych. – Nadal czekamy na potwierdzenie tour operatorów w sprawie czarterowych połączeń do Egiptu – dodaje.