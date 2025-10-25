Siedem zdublowanych połączeń z lotniska w Modlinie. Wrócą bilety lotnicze za złotówkę?

Z lotniska Warszawa Modlin linia Wizz Air będzie latała do siedmiu miejscowości, do których połączenia ma też jej największy konkurent – Ryanair. Obie linie znane są z agresywnego marketingu, więc zapowiada się duża wojna o klienta.



W zaczynającym się w niedzielę sezonie zimowym na lotnisku w Modlinie w rozkładzie lotów znalazło się trzech przewoźników. Ryanair, Wizz Air i Air Arabia.

Reklama Reklama

– W nadchodzącym sezonie zimowym z Lotniska Warszawa/Modlin realizowane będą 38 połączenia, w tym 31 unikalnych, głównie do Europy oraz regionu Morza Śródziemnego – mówi Anna Jaworska z lotniska Warszawa Modlin.

Walka Wizz Aira z Ryanairem i debiut Air Arabii w Modlinie

Węgierski przewoźnik niskokosztowy Wizz Air zaplanował kursy do 10 europejskich miast. 7 z nich powiela kierunki, które proponuje irlandzki Ryanair.

Wizz Air w Modlinie będzie miał wyłączność na kursy do Bergen (Norwegia), Brindisi (Włochy) i Kiszyniowa (Mołdawia). O pasażerów do pozostałych miejscowości będzie walczył z Ryanairem.