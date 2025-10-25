6.9°C
Siedem zdublowanych połączeń z lotniska w Modlinie. Wrócą bilety lotnicze za złotówkę?

Publikacja: 25.10.2025 07:15

Węgierski przewoźnik niskokosztowy Wizz Air zaplanował kursy do 10 europejskich miast. 7 z nich powi

Węgierski przewoźnik niskokosztowy Wizz Air zaplanował kursy do 10 europejskich miast. 7 z nich powiela kierunki, które proponuje irlandzki Ryanair.

Z lotniska Warszawa Modlin linia Wizz Air będzie latała do siedmiu miejscowości, do których połączenia ma też jej największy konkurent – Ryanair. Obie linie znane są z agresywnego marketingu, więc zapowiada się duża wojna o klienta.

W zaczynającym się w niedzielę sezonie zimowym na lotnisku w Modlinie w rozkładzie lotów znalazło się trzech przewoźników. Ryanair, Wizz Air i Air Arabia.

– W nadchodzącym sezonie zimowym z Lotniska Warszawa/Modlin realizowane będą 38 połączenia, w tym 31 unikalnych, głównie do Europy oraz regionu Morza Śródziemnego – mówi Anna Jaworska z lotniska Warszawa Modlin.

Walka Wizz Aira z Ryanairem i debiut Air Arabii w Modlinie

Węgierski przewoźnik niskokosztowy Wizz Air zaplanował kursy do 10 europejskich miast. 7 z nich powiela kierunki, które proponuje irlandzki Ryanair.

Wizz Air w Modlinie będzie miał wyłączność na kursy do Bergen (Norwegia), Brindisi (Włochy) i Kiszyniowa (Mołdawia). O pasażerów do pozostałych miejscowości będzie walczył z Ryanairem.

Chodzi o takie lokalizacje jak Ateny (Grecja), Barcelona (Hiszpania), Valetta (Malta), Mediolan Bergamo (Włochy), Palermo (Włochy), Pafos (Cypr) i Sofia (Bułgaria). To dobra wiadomość dla pasażerów i ich portfeli. Obie linie prowadzą zdecydowaną politykę cenową, więc w tym sezonie zapowiadają się bardzo tanie bilety. Zwłaszcza że szef Ryanaira Michael O'Leary wielokrotnie deklarował, że jego linia lotnicza zawsze stara się oferować ceny niższe niż Wizz Air i jest przygotowana na prowadzenie wojen cenowych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nie da się więc wykluczyć, że bilety będą oferowane po dumpingowych cenach, może nawet po złotówce.

Ryanair zaoferuje w sezonie zimowym 27 połączeń. W rozkładzie, oprócz zdublowanych miast, znalazły się: Alicante (Hiszpania﻿), Bari (Włochy﻿), Bolonia (Włochy﻿), Bruksela (Belgia﻿), Charleroi (Belgia﻿), Budapeszt (Węgry﻿), Dublin (Irlandia﻿), Eindhoven (Niderlandy﻿), Helsinki (Finlandia﻿), Liverpool (Wielka Brytania﻿), Lizbona (Portugalia﻿), Londyn (Wielka Brytania﻿), Madryt (Hiszpania﻿), Malaga (Hiszpania﻿), Mediolan Malpensa (Włochy﻿), Paryż Beauvais (Francja﻿), Rzym Ciampino (Włochy﻿), Sztokholm Arlanda (Szwecja﻿), Teneryfa (Hiszpania﻿), Tirana (Albania﻿) i Treviso (Włochy﻿).

W rozkładzie zimowym w Modlinie zadebiutuje linia Air Arabia, która zaproponuje loty do Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Z Radomia na Cypr

Z kolei z lotniska Warszawa-Radom w sezonie Zima 2025/2026 będzie można polecieć do cypryjskiej Larnaki. – Loty obsługiwane przez Wizz Air, będą się odbywać, tak jak dotychczas - dwa razy w tygodniu (wtorki oraz soboty) – mówi Daniel Majowski z Polskich Portów Lotniczych. – Nadal czekamy na potwierdzenie tour operatorów w sprawie czarterowych połączeń do Egiptu – dodaje.

