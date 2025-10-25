Na Wólczyńskiej i Nocznickiego nowa sygnalizacja i fala krytyki mieszkańców

Drogowcom dostało się od internautów między innymi za malowanie pasów już po otwarciu przebudowanego skrzyżowania. Prawoskręt jest także krytykowany za to, że w godzinach szczytu jest za krótki i samochody oczekujące do wykonania manewru blokują możliwości jazdy prosto co dodatkowo powiększa zator
ZDM zapewnia, że zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa i uporządkowanie ruchu, gdzie krzyżują się drogi pieszych, kierowców, autobusów i tramwajów. Inwestycja wywołała jednak falę ostrych sprzeciwów i krytycznych komentarzy w mediach społecznościowych. Użytkownicy Facebooka kwestionują jakość projektu i alarmują o gigantycznych korkach, które pojawiły się po uruchomieniu świateł.
W ramach prac na skrzyżowaniu Wólczyńskiej i Nocznickiego, prowadzących m.in. do metra Młociny i Cmentarza Północnego, powstała nowa sygnalizacja świetlna. Choć trwają jeszcze prace wykończeniowe, światła już kierują ruchem.
Główne punkty przebudowy, według ZDM, to:
ZDM podkreśla, że sygnalizacja świetlna to jeden z najskuteczniejszych sposobów na poprawę bezpieczeństwa i regulację ruchu, zapowiadając jednocześnie kolejne inwestycje w innych częściach Warszawy (m.in. Przyczółkowa/Pałacowa, Powstańców Śląskich/Sternicza, Słomińskiego).
Przebudowane przejście dla pieszych i droga rowerowa przez ulicę Nocznickiego
Po uruchomieniu świateł w mediach społecznościowych zawrzało. Użytkownicy Facebooka masowo wyrażają swoje niezadowolenie, kwestionując sens inwestycji i jej realny wpływ na bezpieczeństwo oraz płynność ruchu.
Gigantyczne korki i zatamowanie ruchu
Najczęściej pojawiającym się zarzutem jest drastyczne pogorszenie płynności ruchu i powstawanie ogromnych zatorów, które dotykają nie tylko rejon skrzyżowania.
Błędy projektowe i infrastrukturalne
Mieszkańcy wskazują na konkretne, ich zdaniem, wady w projekcie przebudowy.
Jedyny pozytywny aspekt, na który zwrócił uwagę użytkownik Facebooka Tomek Grodecki, dotyczy „spacyfikowania pieszych”, których ruch w poprzek Wólczyńskiej został „ucywilizowany” przez wprowadzenie świateł, co ma pozwalać na przejazd większej liczby samochodów przez przejście. Reszta jego obserwacji również dotyczy jednak postoju w korkach.