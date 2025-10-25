Na Wólczyńskiej i Nocznickiego nowa sygnalizacja i fala krytyki mieszkańców

ZDM podkreśla, że sygnalizacja świetlna to jeden z najskuteczniejszych sposobów na poprawę bezpieczeństwa i regulację ruchu, zapowiadając jednocześnie kolejne inwestycje w innych częściach Warszawy (m.in. Przyczółkowa/Pałacowa, Powstańców Śląskich/Sternicza, Słomińskiego).

Przebudowane przejście dla pieszych i droga rowerowa przez ulicę Nocznickiego Foto: ZDM Warszawa

Mieszkańcy krytykują: „Brak kKompetencji” i „dramat”

Po uruchomieniu świateł w mediach społecznościowych zawrzało. Użytkownicy Facebooka masowo wyrażają swoje niezadowolenie, kwestionując sens inwestycji i jej realny wpływ na bezpieczeństwo oraz płynność ruchu.

Gigantyczne korki i zatamowanie ruchu

Najczęściej pojawiającym się zarzutem jest drastyczne pogorszenie płynności ruchu i powstawanie ogromnych zatorów, które dotykają nie tylko rejon skrzyżowania.

Zwiększone korki: Użytkownicy określają światła jako „DRAMAT” i donoszą, że skrzyżowanie stało się „niewydolne”. Internauta Mateusz Ostapowski zauważył korek sięgający Reymonta już o godzinie 14. Inni wskazują na spowolnienia na Conrada, Sokratesa, Arkuszowej, Nocznickiego oraz wielokrotnie dłuższy czas powrotu do domu.

Uwięzione tramwaje i autobusy: Krytyka dotyczy również opóźnień komunikacji miejskiej. Komentujący na Facebooku Anna Berg i Rafał Ćwikliński zwracają uwagę, że tramwaje stoją, a inna internautka Joanna Zatorska relacjonuje niemal półgodzinny przejazd autobusem na krótkim odcinku.

Postulaty wyłączenia świateł: Część komentujących wzywa ZDM do „zabrania tych świateł" i udawania, że „to się w ogóle nie wydarzyło", argumentując, że wcześniej skrzyżowanie było przejezdne i ruch odbywał się płynnie.

Błędy projektowe i infrastrukturalne

Mieszkańcy wskazują na konkretne, ich zdaniem, wady w projekcie przebudowy.

Problemy z przystankiem „Popiela 02”: Facebookowiczka Anna Berg sugeruje, że przystanek dla autobusów powinien być przeniesiony poza skrzyżowanie, w stronę Arkuszowej. Obecne rozwiązanie – jej zdaniem – skutkuje tym, że autobusy zatrzymują się przed samymi światłami, blokując pas ruchu mimo zielonego światła.

Brak zielonej strzałki: Komentujący Rafał Ćwikliński pyta o przyczynę braku zielonej strzałki do skrętu w prawo z Nocznickiego w kierunku Mościsk.

Wątpliwa ścieżka rowerowa: Krytykowana jest „ścieżka rowerowa prowadząca do znaku zakazu jazdy rowerem" lub „donikąd".

Jedyny pozytywny aspekt, na który zwrócił uwagę użytkownik Facebooka Tomek Grodecki, dotyczy „spacyfikowania pieszych”, których ruch w poprzek Wólczyńskiej został „ucywilizowany” przez wprowadzenie świateł, co ma pozwalać na przejazd większej liczby samochodów przez przejście. Reszta jego obserwacji również dotyczy jednak postoju w korkach.