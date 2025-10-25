11.6°C
1000.8 hPa
Życie Warszawy

Na Wólczyńskiej i Nocznickiego nowa sygnalizacja i fala krytyki mieszkańców

Publikacja: 25.10.2025 13:45

Drogowcom dostało się od internautów między innymi za malowanie pasów już po otwarciu przebudowanego

Drogowcom dostało się od internautów między innymi za malowanie pasów już po otwarciu przebudowanego skrzyżowania. Prawoskręt jest także krytykowany za to, że w godzinach szczytu jest za krótki i samochody oczekujące do wykonania manewru blokują możliwości jazdy prosto co dodatkowo powiększa zator

Foto: ZDM Warszawa

M.B.
Na ruchliwym skrzyżowaniu ulic Wólczyńskiej i Nocznickiego na Bielanach uruchomiono nową sygnalizację świetlną i przeprowadzono kompleksową przebudowę przejść dla pieszych oraz przystanku autobusowego. Zleceniodawca - ZDM - podkreśla korzyści wynikające z przeprowadzonej zmiany, duża grupa użytkowników ma radykalnie odmienne zdanie.

ZDM zapewnia, że zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa i uporządkowanie ruchu, gdzie krzyżują się drogi pieszych, kierowców, autobusów i tramwajów. Inwestycja wywołała jednak falę ostrych sprzeciwów i krytycznych komentarzy w mediach społecznościowych. Użytkownicy Facebooka kwestionują jakość projektu i alarmują o gigantycznych korkach, które pojawiły się po uruchomieniu świateł.

Polecane
Progi zwalniające zamontowane w al. Niepodległości na wysokości ul. Lenartowicza
bezpieczeństwo
Progi zawalniające spektakularnie zwolniły ruch

Inwestycja ZDM: Sygnalizacja i przebudowa infrastruktury

W ramach prac na skrzyżowaniu Wólczyńskiej i Nocznickiego, prowadzących m.in. do metra Młociny i Cmentarza Północnego, powstała nowa sygnalizacja świetlna. Choć trwają jeszcze prace wykończeniowe, światła już kierują ruchem.

Główne punkty przebudowy, według ZDM, to:

  • Nowa sygnalizacja świetlna: Ma poprawić bezpieczeństwo i uporządkować ruch
  • Przebudowa przejść dla pieszych: Przeniesiono zebrę przy Wólczyńskiej 107 bliżej skrzyżowania, a przejście przez Nocznickiego odsunięto od skrzyżowania, co ma je skrócić i zwiększyć przestrzeń dla kierowców – była to rekomendacja audytu bezpieczeństwa, który ocenił przejście na "3" w skali 0-5.
  • Zmiany na przystanku „Popiela 02”: Zlikwidowano zatokę autobusową. W jej miejscu powstał osobny pas do skrętu w prawo, a sam przystanek został poszerzony.
Reklama
Reklama

ZDM podkreśla, że sygnalizacja świetlna to jeden z najskuteczniejszych sposobów na poprawę bezpieczeństwa i regulację ruchu, zapowiadając jednocześnie kolejne inwestycje w innych częściach Warszawy (m.in. Przyczółkowa/Pałacowa, Powstańców Śląskich/Sternicza, Słomińskiego).

Przebudowane przejście dla pieszych i droga rowerowa przez ulicę Nocznickiego

Przebudowane przejście dla pieszych i droga rowerowa przez ulicę Nocznickiego

Foto: ZDM Warszawa

Mieszkańcy krytykują: „Brak kKompetencji” i „dramat”

Po uruchomieniu świateł w mediach społecznościowych zawrzało. Użytkownicy Facebooka masowo wyrażają swoje niezadowolenie, kwestionując sens inwestycji i jej realny wpływ na bezpieczeństwo oraz płynność ruchu.

Gigantyczne korki i zatamowanie ruchu

Najczęściej pojawiającym się zarzutem jest drastyczne pogorszenie płynności ruchu i powstawanie ogromnych zatorów, które dotykają nie tylko rejon skrzyżowania.

  • Zwiększone korki: Użytkownicy określają światła jako „DRAMAT” i donoszą, że skrzyżowanie stało się „niewydolne”. Internauta Mateusz Ostapowski zauważył korek sięgający Reymonta już o godzinie 14. Inni wskazują na spowolnienia na Conrada, Sokratesa, Arkuszowej, Nocznickiego oraz wielokrotnie dłuższy czas powrotu do domu.
  • Uwięzione tramwaje i autobusy: Krytyka dotyczy również opóźnień komunikacji miejskiej. Komentujący na Facebooku Anna Berg i Rafał Ćwikliński zwracają uwagę, że tramwaje stoją, a inna internautka Joanna Zatorska relacjonuje niemal półgodzinny przejazd autobusem na krótkim odcinku.
  • Postulaty wyłączenia świateł: Część komentujących wzywa ZDM do „zabrania tych świateł" i udawania, że „to się w ogóle nie wydarzyło", argumentując, że wcześniej skrzyżowanie było przejezdne i ruch odbywał się płynnie.
Reklama
Reklama
Polecane
Nowe miejsca postojowe na Wołoskiej zostały wyznaczone w formie zatok postojowych
parkowanie
Nowe miejsca parkingowe na Mokotowie. Powstały kosztem zwężenia ulicy

Błędy projektowe i infrastrukturalne

Mieszkańcy wskazują na konkretne, ich zdaniem, wady w projekcie przebudowy.

  • Problemy z przystankiem „Popiela 02”: Facebookowiczka Anna Berg sugeruje, że przystanek dla autobusów powinien być przeniesiony poza skrzyżowanie, w stronę Arkuszowej. Obecne rozwiązanie – jej zdaniem – skutkuje tym, że autobusy zatrzymują się przed samymi światłami, blokując pas ruchu mimo zielonego światła.
  • Brak zielonej strzałki: Komentujący Rafał Ćwikliński pyta o przyczynę braku zielonej strzałki do skrętu w prawo z Nocznickiego w kierunku Mościsk.
  • Wątpliwa ścieżka rowerowa: Krytykowana jest „ścieżka rowerowa prowadząca do znaku zakazu jazdy rowerem" lub „donikąd".

Jedyny pozytywny aspekt, na który zwrócił uwagę użytkownik Facebooka Tomek Grodecki, dotyczy „spacyfikowania pieszych”, których ruch w poprzek Wólczyńskiej został „ucywilizowany” przez wprowadzenie świateł, co ma pozwalać na przejazd większej liczby samochodów przez przejście. Reszta jego obserwacji również dotyczy jednak postoju w korkach.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Warszawska i Władysława Jagiełły pełnią ważną rolę jako główne arterie komunikacyjne łączące m.in. P
remont

Warszawska i Władysława Jagiełły do przebudowy. Co zmieni się na ulicach?

W piątek kierowcy mogli pojechać nowym przebudowanym odcinekim S7 pomiędzy Czosnowem a Modlinem
drogi

Udostępniono 9,7 km ekspresówki Modlin-Czosnów. Postęp na S7

Węgierski przewoźnik niskokosztowy Wizz Air zaplanował kursy do 10 europejskich miast. 7 z nich powi
samolot

Siedem zdublowanych połączeń z lotniska w Modlinie. Wrócą bilety lotnicze za złotówkę?

Rondo powstało na wysokości osiedla „Zielone Zacisze” przy ul. św. Wincentego 110.
organizacja ruchu

Czy nowe rondo na ul. św. Wincentego pomoże?

Deptak rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską a kończy przy Miodowej.
przestrzeń miejska

Koniec deptaka na Krakowskim Przedmieściu

Prowadzone prace przy sieci wod-kan wymuszają zamknięcie przejazdu ulicą Posagu 7 Panien w weekend
przebudowa

Ulica Posag 7 Panien nieprzejezdna w weekend

Organizacja ruchu w Alejach Jerozolimskich nad stropem budowanego tunelu znó ulegnie zmianie. Na zdj
przebudowa

Tylko szczupli przejadą. Budowa tunelu pod Dworcem Zachodnim

Zimowy rozkład połączeń na polskich lotniskach oferuje dużo nowości
samolot

Z Okęcia do 131 miast. Rusza nowy sezon na lotniskach

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama