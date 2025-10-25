11.6°C
1000.8 hPa
Życie Warszawy

Pomoc dla zadłużonych lokatorów. Prace na rzecz miasta zamiast pieniędzy

Publikacja: 25.10.2025 14:30

Urząd Dzielnicy Śródmieście wprowadził system świadczenia niepieniężnego, czyli wykonywania drobnych

Urząd Dzielnicy Śródmieście wprowadził system świadczenia niepieniężnego, czyli wykonywania drobnych prac na rzecz miasta, które zostaną zaliczone na poczet zaległości.

Foto: Adobe Stock

rbi
Lokatorzy mieszkań komunalnych ze Śródmieścia mogą odpracować część zadłużenia za czynsz – przypomina urząd dzielnicy.

Mieszkańcy lokali komunalnych, którzy zmagają się z zaległościami w opłatach czynszowych i mają trudną sytuację życiową, mają możliwość odpracowania części swojego długu. Urząd Dzielnicy Śródmieście wprowadził system świadczenia niepieniężnego, czyli wykonywania drobnych prac na rzecz miasta, które zostaną zaliczone na poczet zaległości.

Jak odpracować dług za czynsz?

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć skorzystania z programu do Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN) Śródmieście, właściwej administracji mieszkaniowej lub bezpośrednio do burmistrza dzielnicy. Odpracowanie jest możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku, ustaleniu rodzaju prac i podpisaniu porozumienia o współpracy.

Polecane
Mieszkania komunalne przy ul. Kłobuckiej w Warszawie
lokatorzy
Czy na Żoliborzu ruszy program odpracowywania zaległości w czynszu?

Zakres dostępnych prac jest szeroki, najczęściej obejmuje działania porządkowe, takie jak sprzątanie podwórek, utrzymanie zieleni czy grabienie liści. Lokatorzy mogą także wykonywać drobne prace remontowe i malarskie, pomagać w porządkowaniu archiwów czy księgozbiorów, a także wspierać placówki oświatowe, np. świetlice szkolne czy szatnie.

Zastępstwo w odpracowywaniu czynszu

Pracować można w urzędzie dzielnicy, w jednostkach organizacyjnych takich jak ZGN, szkoły i biblioteki, jak również w innych instytucjach o charakterze ogólnomiejskim. Program dopuszcza także, by w zastępstwie osoby zadłużonej pracę wykonała inna osoba – na przykład członek rodziny lub przyjaciel, który wyrazi na to zgodę.

Reklama
Reklama

Program ma na celu wsparcie lokatorów w trudnej sytuacji finansowej, umożliwiając im spłatę zadłużenia w sposób dostosowany do ich możliwości.

Jak przekonują urzędnicy, po rzetelnym wykonaniu ustalonych prac i ich rozliczeniu zadłużenie zostanie odpowiednio zmniejszone. Program ma na celu wsparcie lokatorów w trudnej sytuacji finansowej, umożliwiając im spłatę zadłużenia w sposób dostosowany do ich możliwości.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Warszawskie koło PO będzie największe w nowej partii. Przedstawieciele Inicjatywy Polskiej i Nowocze
polityka

Fuzja trzech partii. Czy warszawska Platforma zmarginalizuje nowych członków?

Marszałkowska według projektu Nowe Centrum Warszawy
remont marszałkowskiej

W cieniu powrotu tramwajów startuje Nowe Centrum Warszawy

Restauracja Martim oferuje gościom imponujący widok na Odrę.
kulinaria

Restauracja z Warszawy wśród najlepszych na świecie. Finał konkursu

Projekt planu miejscowego obejmuje teren o powierzchni około 13,5 hektara w ścisłym centrum Warszawy
zagospodarowanie przestrzenne

Urząd nie opublikował na czas planu okolic pl. Małachowskiego

Policja poinformowała o finale sprawy dotyczącej kobiety, która nie wiedziała, kim jest / zdjęcie il
bezpieczeństwo

Kobieta z utratą pamięci. Policja informuje o finale sprawy

Technologia potrzebuje edukacji
Materiał Promocyjny

Technologia potrzebuje edukacji

Stołeczny ratusz przypomina o zniczodzielniach, które zlokalizowane są przy niektórych cmentarzach
obyczaje

Wszystkich Świętych w duchu zero waste. Jeden znicz, żywe kwiaty, a na cmentarz spacerem

Trwają już prace ziemne i realizacja podziemnej konstrukcji budynku AFI Tower w kompleksie Towarowa
inwestycje

Ruszyła budowa najwyższej wieży kompleksu Towarowa 22

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama