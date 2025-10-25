Pomoc dla zadłużonych lokatorów. Prace na rzecz miasta zamiast pieniędzy

Lokatorzy mieszkań komunalnych ze Śródmieścia mogą odpracować część zadłużenia za czynsz – przypomina urząd dzielnicy.



Mieszkańcy lokali komunalnych, którzy zmagają się z zaległościami w opłatach czynszowych i mają trudną sytuację życiową, mają możliwość odpracowania części swojego długu. Urząd Dzielnicy Śródmieście wprowadził system świadczenia niepieniężnego, czyli wykonywania drobnych prac na rzecz miasta, które zostaną zaliczone na poczet zaległości.

Jak odpracować dług za czynsz?

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć skorzystania z programu do Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN) Śródmieście, właściwej administracji mieszkaniowej lub bezpośrednio do burmistrza dzielnicy. Odpracowanie jest możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku, ustaleniu rodzaju prac i podpisaniu porozumienia o współpracy.

Zakres dostępnych prac jest szeroki, najczęściej obejmuje działania porządkowe, takie jak sprzątanie podwórek, utrzymanie zieleni czy grabienie liści. Lokatorzy mogą także wykonywać drobne prace remontowe i malarskie, pomagać w porządkowaniu archiwów czy księgozbiorów, a także wspierać placówki oświatowe, np. świetlice szkolne czy szatnie.

Zastępstwo w odpracowywaniu czynszu

Pracować można w urzędzie dzielnicy, w jednostkach organizacyjnych takich jak ZGN, szkoły i biblioteki, jak również w innych instytucjach o charakterze ogólnomiejskim. Program dopuszcza także, by w zastępstwie osoby zadłużonej pracę wykonała inna osoba – na przykład członek rodziny lub przyjaciel, który wyrazi na to zgodę.