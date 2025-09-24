Walka z długami czynszowymi. Czy na Żoliborzu powstanie program odpracowywania zaległości?

Mieszkania komunalne przy ul. Kłobuckiej w Warszawie
Interpelacja radnego Dzielnicy Żoliborz, Łukasza Porębskiego, skierowana do burmistrza, rzuca światło na problem zadłużenia w mieszkaniach komunalnych i poszukiwanie skutecznych rozwiązań. W swoim piśmie radny prosi o udostępnienie dwóch kluczowych informacji: o sumarycznej kwocie zadłużenia mieszkańców Żoliborza z tytułu opłat czynszowych i za media oraz o tym, czy dłużnicy są angażowani w prace na rzecz dzielnicy.
Radny uważa, że możliwość wykonywania drobnych prac mogłaby stanowić wsparcie dla osób w trudnej sytuacji finansowej, jednocześnie przyczyniając się do poprawy otoczenia lokalnego. To zapytanie pokazuje, że kwestia odpracowywania zaległości jest tematem, który budzi zainteresowanie władz lokalnych nie tylko na Mokotowie, ale i na innych dzielnicach Warszawy.
Podczas gdy Żoliborz analizuje swoje możliwości, dzielnica Mokotów już wprowadziła istotne zmiany w programie odpracowywania długów. W połowie czerwca 2025 roku podniesiono stawkę za roboczogodzinę, która wzrosła z 10 do 28 zł. Ta zmiana ma na celu niemal trzykrotne przyspieszenie spłaty zadłużenia i zachęcenie większej liczby mieszkańców do skorzystania z tej formy wsparcia.
Władze Mokotowa rozszerzyły także katalog prac, które można wykonywać w ramach programu. Oprócz standardowych zadań porządkowych i remontowych, wprowadzono możliwość wykonywania prac umysłowych. Chodzi o takie zadania jak pomoc w odrabianiu lekcji, prace biurowe czy inne zadania wymagające specjalistycznej wiedzy. Takie rozwiązanie ma na celu włączenie do programu osób starszych lub z niepełnosprawnościami, dla których prace fizyczne mogłyby stanowić barierę.
Do programu dołączyły również nowe jednostki miejskie, w których można odpracować dług. Są to: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Oświaty i Wychowania oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzięki temu mieszkańcy Mokotowa mają szerszy wybór miejsc i rodzajów zadań, co zwiększa elastyczność programu. Proces przystąpienia jest prosty: wystarczy złożyć wniosek w Zarządzie Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN), a następnie wspólnie z pracownikiem ustalić rodzaj i miejsce pracy.
Program odpracowywania długów to tylko jeden z elementów szerszego systemu pomocy, jaki Warszawa oferuje dłużnikom czynszowym. Jednym z najważniejszych programów jest restrukturyzacja zadłużenia. Polega ona na częściowym umorzeniu długu, nawet do 60 proc., pod warunkiem spłaty pozostałej części w określonym czasie. Umożliwia to rozłożenie spłaty na raty dostosowane do możliwości finansowych dłużnika, nawet na okres do 10 lat. Mieszkańcy mogą również ubiegać się o dodatki mieszkaniowe lub obniżki czynszu, które pomagają w bieżącym regulowaniu opłat.
Interpelacja radnego Porębskiego jest sygnałem, że władze Żoliborza są świadome problemu zadłużenia i poszukują rozwiązań, które mogą pomóc mieszkańcom w trudnej sytuacji finansowej. Pytanie o angażowanie dłużników w prace na rzecz dzielnicy może być pierwszym krokiem do wdrożenia podobnych rozwiązań, które z powodzeniem funkcjonują na Mokotowie.
Niewykluczone, że przykład innej dzielnicy, która podniosła stawki za pracę i poszerzyła zakres zadań, zainspiruje władze Żoliborza do podjęcia konkretnych działań. Takich, które mogą połączyć pomoc społeczną z korzyściami dla całej dzielnicy.