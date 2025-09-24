11°C
1028.1 hPa
Życie Warszawy

Walka z długami czynszowymi. Czy na Żoliborzu powstanie program odpracowywania zaległości?

Publikacja: 24.09.2025 07:55

Mieszkania komunalne przy ul. Kłobuckiej w Warszawie

Mieszkania komunalne przy ul. Kłobuckiej w Warszawie

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Radny z Żoliborza pyta burmistrza o możliwość angażowania mieszkańców w odpracowywanie długów czynszowych. Ta interpelacja to sygnał, że programy pomocowe, znane z innych dzielnic, zyskują na popularności i mogą być szansą dla dłużników w całym mieście.

Interpelacja radnego Dzielnicy Żoliborz, Łukasza Porębskiego, skierowana do burmistrza, rzuca światło na problem zadłużenia w mieszkaniach komunalnych i poszukiwanie skutecznych rozwiązań. W swoim piśmie radny prosi o udostępnienie dwóch kluczowych informacji: o sumarycznej kwocie zadłużenia mieszkańców Żoliborza z tytułu opłat czynszowych i za media oraz o tym, czy dłużnicy są angażowani w prace na rzecz dzielnicy.

Radny uważa, że możliwość wykonywania drobnych prac mogłaby stanowić wsparcie dla osób w trudnej sytuacji finansowej, jednocześnie przyczyniając się do poprawy otoczenia lokalnego. To zapytanie pokazuje, że kwestia odpracowywania zaległości jest tematem, który budzi zainteresowanie władz lokalnych nie tylko na Mokotowie, ale i na innych dzielnicach Warszawy.

Polecane
Mokotów zmienia zasady odpracowywania zaległości czynszowych dla lokatorów mieszkań komunalnych
zadłużenie lokatorów
Mokotów podnosi stawkę za odpracowanie długów czynszowych

Sprawdzone rozwiązania na Mokotowie

Podczas gdy Żoliborz analizuje swoje możliwości, dzielnica Mokotów już wprowadziła istotne zmiany w programie odpracowywania długów. W połowie czerwca 2025 roku podniesiono stawkę za roboczogodzinę, która wzrosła z 10 do 28 zł. Ta zmiana ma na celu niemal trzykrotne przyspieszenie spłaty zadłużenia i zachęcenie większej liczby mieszkańców do skorzystania z tej formy wsparcia.

Władze Mokotowa rozszerzyły także katalog prac, które można wykonywać w ramach programu. Oprócz standardowych zadań porządkowych i remontowych, wprowadzono możliwość wykonywania prac umysłowych. Chodzi o takie zadania jak pomoc w odrabianiu lekcji, prace biurowe czy inne zadania wymagające specjalistycznej wiedzy. Takie rozwiązanie ma na celu włączenie do programu osób starszych lub z niepełnosprawnościami, dla których prace fizyczne mogłyby stanowić barierę.

Reklama
Reklama

Do programu dołączyły również nowe jednostki miejskie, w których można odpracować dług. Są to: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Oświaty i Wychowania oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzięki temu mieszkańcy Mokotowa mają szerszy wybór miejsc i rodzajów zadań, co zwiększa elastyczność programu. Proces przystąpienia jest prosty: wystarczy złożyć wniosek w Zarządzie Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN), a następnie wspólnie z pracownikiem ustalić rodzaj i miejsce pracy.

Polecane
Urząd miasta proponuje kandydatom stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
kadry
Urząd Miasta Warszawy szuka urzędników do pracy

Restrukturyzacja zadłużenia w Warszawie

Program odpracowywania długów to tylko jeden z elementów szerszego systemu pomocy, jaki Warszawa oferuje dłużnikom czynszowym. Jednym z najważniejszych programów jest restrukturyzacja zadłużenia. Polega ona na częściowym umorzeniu długu, nawet do 60 proc., pod warunkiem spłaty pozostałej części w określonym czasie. Umożliwia to rozłożenie spłaty na raty dostosowane do możliwości finansowych dłużnika, nawet na okres do 10 lat. Mieszkańcy mogą również ubiegać się o dodatki mieszkaniowe lub obniżki czynszu, które pomagają w bieżącym regulowaniu opłat.

Co dalej z Żoliborzem?

Interpelacja radnego Porębskiego jest sygnałem, że władze Żoliborza są świadome problemu zadłużenia i poszukują rozwiązań, które mogą pomóc mieszkańcom w trudnej sytuacji finansowej. Pytanie o angażowanie dłużników w prace na rzecz dzielnicy może być pierwszym krokiem do wdrożenia podobnych rozwiązań, które z powodzeniem funkcjonują na Mokotowie.

Niewykluczone, że przykład innej dzielnicy, która podniosła stawki za pracę i poszerzyła zakres zadań, zainspiruje władze Żoliborza do podjęcia konkretnych działań. Takich, które mogą połączyć pomoc społeczną z korzyściami dla całej dzielnicy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Warszawscy radni apelują o szkolenia na wypadek ataku z powietrza
bezpieczeństwo

Jak Warszawa szykuje się do obrony przed atakiem z powietrza?

Drewniany dach willi w trakcie akcji gaśniczej zawalił się do środka
pożar

Historyczna willa na Ochocie stanęła w płomieniach

Trwają konsultacje społeczne projektu planu zagospodarowania przestzrennego części osiedla Górce na
ład przestrzenny

Jest projekt zagospodarowania terenu po Tesco przy Górczewskiej

Funkcjonariusze z piaseczyńskiej drogówki zatrzymali pijanego 16-latka
bezpieczeństwo

16-letni rowerzysta miał 1,5 promila alkoholu we krwi

W czwartek, 25 września odwiedzjąc warszawskie zoo możne będzie zobaczyć, jakie zabiegi pielęgnacyjn
zwierzę warszawskie

Zoo zaprasza na ostatnie nosorożcowe spa w tym sezonie

Czajka towarzyska, gatunek krytycznie zagrożony, pojawił się niedawno nad Wisłą
zwierzę (pod)warszawskie

Gatunek krytycznie zagrożony pod Warszawą

W ramach akcji warszawskiego garnizonu policji przeciwko handlarzom narkotyków sprawdzono 1200 lokal
bezpieczeństwo

Policyjne uderzenie w handlarzy narkotyków. Akcja pod szkołami

Wspólnota Mieszkaniowa budynku Marszałkowska 140 otrzymała zwrot kosztów usunięcie graffiti i wykona
przestrzeń miejska

Dotacje na walkę z pseudograffiti. Świetny pomysł, słaba promocja

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama