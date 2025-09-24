Walka z długami czynszowymi. Czy na Żoliborzu powstanie program odpracowywania zaległości?

Radny z Żoliborza pyta burmistrza o możliwość angażowania mieszkańców w odpracowywanie długów czynszowych. Ta interpelacja to sygnał, że programy pomocowe, znane z innych dzielnic, zyskują na popularności i mogą być szansą dla dłużników w całym mieście.



Interpelacja radnego Dzielnicy Żoliborz, Łukasza Porębskiego, skierowana do burmistrza, rzuca światło na problem zadłużenia w mieszkaniach komunalnych i poszukiwanie skutecznych rozwiązań. W swoim piśmie radny prosi o udostępnienie dwóch kluczowych informacji: o sumarycznej kwocie zadłużenia mieszkańców Żoliborza z tytułu opłat czynszowych i za media oraz o tym, czy dłużnicy są angażowani w prace na rzecz dzielnicy.

Radny uważa, że możliwość wykonywania drobnych prac mogłaby stanowić wsparcie dla osób w trudnej sytuacji finansowej, jednocześnie przyczyniając się do poprawy otoczenia lokalnego. To zapytanie pokazuje, że kwestia odpracowywania zaległości jest tematem, który budzi zainteresowanie władz lokalnych nie tylko na Mokotowie, ale i na innych dzielnicach Warszawy.

Sprawdzone rozwiązania na Mokotowie

Podczas gdy Żoliborz analizuje swoje możliwości, dzielnica Mokotów już wprowadziła istotne zmiany w programie odpracowywania długów. W połowie czerwca 2025 roku podniesiono stawkę za roboczogodzinę, która wzrosła z 10 do 28 zł. Ta zmiana ma na celu niemal trzykrotne przyspieszenie spłaty zadłużenia i zachęcenie większej liczby mieszkańców do skorzystania z tej formy wsparcia.

Władze Mokotowa rozszerzyły także katalog prac, które można wykonywać w ramach programu. Oprócz standardowych zadań porządkowych i remontowych, wprowadzono możliwość wykonywania prac umysłowych. Chodzi o takie zadania jak pomoc w odrabianiu lekcji, prace biurowe czy inne zadania wymagające specjalistycznej wiedzy. Takie rozwiązanie ma na celu włączenie do programu osób starszych lub z niepełnosprawnościami, dla których prace fizyczne mogłyby stanowić barierę.