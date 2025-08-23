Mokotów podnosi stawkę za odpracowanie długów czynszowych. Dołączają nowe instytucje

Mieszkańcy Mokotowa z zaległościami czynszowymi mogą liczyć na lepsze warunki spłaty. Dzielnica zwiększyła stawkę za godzinę pracy, poszerzyła katalog zadań i włączyła do programu nowe placówki.



Mokotów poszerza i modyfikuje program odpracowywania zaległości czynszowych dla lokatorów mieszkań komunalnych. Zmiany mają pomóc mieszkańcom szybciej wyjść z zadłużenia, oferując wyższą stawkę za godzinę pracy, a także nowe rodzaje zadań. Do programu dołączyły również kolejne instytucje, co daje więcej możliwości wyboru.

Jak podkreśla Krzysztof Skolimowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów, odpracowanie długu to świadczenie niepieniężne, które pomaga w spłacie zaległości, gdy najemcy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, nie jest jednak alternatywą dla regularnego płacenia czynszu.

Stawka godzinowa w górę, tempo spłaty w dół

Najważniejszą zmianą wprowadzoną uchwałą Zarządu Dzielnicy jest znaczący wzrost stawki za roboczogodzinę. Dotychczasowa stawka 10 zł została podniesiona do 28 zł. Jak wyjaśnia p.o. Dyrektora ZGN Mokotów Anna Rzepka, ta zmiana niemal trzykrotnie przyspieszy tempo spłaty zadłużenia. Nowe zasady, wprowadzone w połowie czerwca 2025 roku, mają zachęcić większą liczbę mieszkańców do skorzystania z tej formy wsparcia.

Więcej opcji, więcej możliwości – także dla osób z niepełnosprawnościami

Rozszerzono również katalog prac, które można wykonywać w ramach programu. Oprócz tradycyjnych zadań porządkowych i remontowych, do oferty włączono prace umysłowe, takie jak pomoc w odrabianiu lekcji, prace biurowe czy inne zadania wymagające specjalistycznej wiedzy.