17.6°C
1009.6 hPa
Życie Warszawy

Mokotów podnosi stawkę za odpracowanie długów czynszowych. Dołączają nowe instytucje

Publikacja: 23.08.2025 11:15

Mokotów zmienia zasady odpracowywania zaległości czynszowych dla lokatorów mieszkań komunalnych

Mokotów zmienia zasady odpracowywania zaległości czynszowych dla lokatorów mieszkań komunalnych

Foto: ZGN Mokotów

Kacper Komaiszko
Mieszkańcy Mokotowa z zaległościami czynszowymi mogą liczyć na lepsze warunki spłaty. Dzielnica zwiększyła stawkę za godzinę pracy, poszerzyła katalog zadań i włączyła do programu nowe placówki.

Mokotów poszerza i modyfikuje program odpracowywania zaległości czynszowych dla lokatorów mieszkań komunalnych. Zmiany mają pomóc mieszkańcom szybciej wyjść z zadłużenia, oferując wyższą stawkę za godzinę pracy, a także nowe rodzaje zadań. Do programu dołączyły również kolejne instytucje, co daje więcej możliwości wyboru.

Jak podkreśla Krzysztof Skolimowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów, odpracowanie długu to świadczenie niepieniężne, które pomaga w spłacie zaległości, gdy najemcy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, nie jest jednak alternatywą dla regularnego płacenia czynszu.

Polecane
Taki kształt ma przybrać osiedle, które zastąpi centrum handlowe Klif
inwestycje
Warszawski Klif zostanie zburzony, a w jego miejscu powstanie osiedle

Stawka godzinowa w górę, tempo spłaty w dół

Najważniejszą zmianą wprowadzoną uchwałą Zarządu Dzielnicy jest znaczący wzrost stawki za roboczogodzinę. Dotychczasowa stawka 10 zł została podniesiona do 28 zł. Jak wyjaśnia p.o. Dyrektora ZGN Mokotów Anna Rzepka, ta zmiana niemal trzykrotnie przyspieszy tempo spłaty zadłużenia. Nowe zasady, wprowadzone w połowie czerwca 2025 roku, mają zachęcić większą liczbę mieszkańców do skorzystania z tej formy wsparcia.

Więcej opcji, więcej możliwości – także dla osób z niepełnosprawnościami

Rozszerzono również katalog prac, które można wykonywać w ramach programu. Oprócz tradycyjnych zadań porządkowych i remontowych, do oferty włączono prace umysłowe, takie jak pomoc w odrabianiu lekcji, prace biurowe czy inne zadania wymagające specjalistycznej wiedzy.

Reklama
Reklama

Takie rozwiązanie ma na celu włączenie do programu osób starszych lub z niepełnosprawnościami, dla których prace fizyczne mogłyby stanowić barierę. Anna Rzepka dodaje, że w ten sposób dzielnica dokłada starań, aby zaoferować jak najbardziej różnorodny zakres zadań. Przy pracach na terenie placówek oświatowych lub w miejscach, gdzie przebywają dzieci, wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności.

Polecane
W budynkach powstaną lokale komunalne i mieszkania dla służb państwowych
modernizacja
Konkurs architektoniczny na „Szpiegowo”. Gotowe mieszkania za 4 lata?

Nowe jednostki dołączają do programu

Do programu dołączyły również kolejne jednostki miejskie, które zaoferowały możliwość realizacji prac w obszarach swojej działalności. Są to: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Oświaty i Wychowania oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzięki temu mieszkańcy Mokotowa mają szerszy wybór miejsc i rodzajów zadań, w których mogą odpracować swoje zaległości.

Procedura krok po kroku

Proces przystąpienia do programu jest prosty. Aby skorzystać z możliwości odpracowania długu, należy złożyć wniosek w Zarządzie Gospodarowania Nieruchomościami. Następnie, wspólnie z pracownikiem ZGN, wybiera się rodzaj i miejsce pracy. Po podpisaniu umowy, odebraniu niezbędnych narzędzi i przejściu szkolenia BHP, można rozpocząć realizację zadań. Po ich wykonaniu zadłużenie zmniejsza się o kwotę wynikającą z umowy. Co istotne, prace może wykonać sam dłużnik lub inna pełnoletnia osoba, która wyrazi na to zgodę.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Poszukiwana kobieta wystawiła się policyjnej parzy jak na tacy
bezpieczeństwo

Czujna policyjna para. Poszli na obiad do restauracji, zatrzymali kasjerkę

Uczestnicy akcji pozują na tle wielkiej ukraińskiej flagi namalowanej na ulicy Belwederskiej
happening

Wielka flaga Ukrainy na asfalcie przed ambasadą Rosji

Gospodarstwo hodowlane zakłóca spokój mieszkańcom jednego z warszawskich osiedli
przestrzeń miejska

Wieś w Warszawie. Pianie kogutów budzi, czuć odchody kóz

Gruntowna przebudowa wnętrza nie wpłynie na wygląd bryły V Tower
przebudowa

V Tower: Od „najbrzydszego budynku” do nowoczesnego biurowca

To ostatnie dni, żeby zobaczyć pełną wersję obecnej ekspozycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej
frekwencja

Od kontrowersji do sukcesu? MSN bije rekordy popularności

Najwięcej kosztują te modele Labubu, które stworzono we współpracy z coca-colą
rynek

Labubu z automatu? Galeria Młociny tak sprzedaje modne figurki

Drogowcy rozstrzygnęli ważny przetarg na miejskie oświetlenie
przestrzeń miejska

Nowe oświetlenie w parkach Warszawy

Straż miejska w Warszawie zatrzymała mężczyznę za niebezpieczną jazdę hulajnogą
bezpieczeństwo

Urządził slalom hulajnogą między pieszymi. Skończył na komisariacie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama