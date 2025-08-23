Mokotów podnosi stawkę za odpracowanie długów czynszowych. Dołączają nowe instytucje

Mokotów zmienia zasady odpracowywania zaległości czynszowych dla lokatorów mieszkań komunalnych
Mokotów poszerza i modyfikuje program odpracowywania zaległości czynszowych dla lokatorów mieszkań komunalnych. Zmiany mają pomóc mieszkańcom szybciej wyjść z zadłużenia, oferując wyższą stawkę za godzinę pracy, a także nowe rodzaje zadań. Do programu dołączyły również kolejne instytucje, co daje więcej możliwości wyboru.
Jak podkreśla Krzysztof Skolimowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów, odpracowanie długu to świadczenie niepieniężne, które pomaga w spłacie zaległości, gdy najemcy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, nie jest jednak alternatywą dla regularnego płacenia czynszu.
Najważniejszą zmianą wprowadzoną uchwałą Zarządu Dzielnicy jest znaczący wzrost stawki za roboczogodzinę. Dotychczasowa stawka 10 zł została podniesiona do 28 zł. Jak wyjaśnia p.o. Dyrektora ZGN Mokotów Anna Rzepka, ta zmiana niemal trzykrotnie przyspieszy tempo spłaty zadłużenia. Nowe zasady, wprowadzone w połowie czerwca 2025 roku, mają zachęcić większą liczbę mieszkańców do skorzystania z tej formy wsparcia.
Rozszerzono również katalog prac, które można wykonywać w ramach programu. Oprócz tradycyjnych zadań porządkowych i remontowych, do oferty włączono prace umysłowe, takie jak pomoc w odrabianiu lekcji, prace biurowe czy inne zadania wymagające specjalistycznej wiedzy.
Takie rozwiązanie ma na celu włączenie do programu osób starszych lub z niepełnosprawnościami, dla których prace fizyczne mogłyby stanowić barierę. Anna Rzepka dodaje, że w ten sposób dzielnica dokłada starań, aby zaoferować jak najbardziej różnorodny zakres zadań. Przy pracach na terenie placówek oświatowych lub w miejscach, gdzie przebywają dzieci, wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności.
Do programu dołączyły również kolejne jednostki miejskie, które zaoferowały możliwość realizacji prac w obszarach swojej działalności. Są to: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Oświaty i Wychowania oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzięki temu mieszkańcy Mokotowa mają szerszy wybór miejsc i rodzajów zadań, w których mogą odpracować swoje zaległości.
Proces przystąpienia do programu jest prosty. Aby skorzystać z możliwości odpracowania długu, należy złożyć wniosek w Zarządzie Gospodarowania Nieruchomościami. Następnie, wspólnie z pracownikiem ZGN, wybiera się rodzaj i miejsce pracy. Po podpisaniu umowy, odebraniu niezbędnych narzędzi i przejściu szkolenia BHP, można rozpocząć realizację zadań. Po ich wykonaniu zadłużenie zmniejsza się o kwotę wynikającą z umowy. Co istotne, prace może wykonać sam dłużnik lub inna pełnoletnia osoba, która wyrazi na to zgodę.