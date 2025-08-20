Warszawski Klif zostanie zburzony, a w jego miejscu powstanie osiedle

Warszawski Dom Mody Klif przy ulicy Okopowej, od lat tracący na popularności, zostanie zburzony. Deweloper Yareal potwierdził plany rozbiórki i ogłosił realizację projektu, który zakłada budowę nowoczesnego kompleksu mieszkaniowego.



Inwestycja, prowadzona w ramach procedury "lex deweloper", ma na celu stworzenie otwartej i przyjaznej przestrzeni miejskiej, nawiązującej do historycznej zabudowy Muranowa.

Nowoczesne osiedle na historycznych fundamentach

Na ponad trzech hektarach, które obecnie zajmują budynek Klifu, biurowiec i parking, powstanie osiem budynków mieszkalnych o zróżnicowanej wysokości (od 5 do 11 kondygnacji). W sumie znajdzie się w nich niemal 900 mieszkań. Deweloper planuje również budowę dziewiątego, 18-kondygnacyjnego budynku w miejscu obecnego biurowca, który pomieści zarówno biura, jak i lokale usługowe.

Inwestycja ma na celu stworzenie spójnej i otwartej przestrzeni, która wtopi się w okoliczną zabudowę. Od strony ulicy Okopowej architekci zaprojektowali wielkomiejską pierzeję z woonerfem, czyli zieloną ulicą przyjazną pieszym. Z kolei od ulic Esperanto i Miłej zabudowa ma nawiązywać do powojennego dziedzictwa Muranowa.

Otwarta przestrzeń i wsparcie dla lokalnej społeczności

Zgodnie z zapowiedziami Yareal, nowe osiedle nie będzie zamkniętą enklawą. Deweloper planuje stworzenie dużego, ogólnodostępnego, zielonego skweru, który ma stać się miejscem rekreacji i spotkań dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. Na terenie oazy zieleni znajdą się m.in. place zabaw, tereny sportowe oraz mała architektura.