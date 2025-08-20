Warszawski Klif zostanie zburzony, a w jego miejscu powstanie osiedle

Taki kształt ma przybrać osiedle, które zastąpi centrum handlowe Klif
Inwestycja, prowadzona w ramach procedury "lex deweloper", ma na celu stworzenie otwartej i przyjaznej przestrzeni miejskiej, nawiązującej do historycznej zabudowy Muranowa.
Na ponad trzech hektarach, które obecnie zajmują budynek Klifu, biurowiec i parking, powstanie osiem budynków mieszkalnych o zróżnicowanej wysokości (od 5 do 11 kondygnacji). W sumie znajdzie się w nich niemal 900 mieszkań. Deweloper planuje również budowę dziewiątego, 18-kondygnacyjnego budynku w miejscu obecnego biurowca, który pomieści zarówno biura, jak i lokale usługowe.
Inwestycja ma na celu stworzenie spójnej i otwartej przestrzeni, która wtopi się w okoliczną zabudowę. Od strony ulicy Okopowej architekci zaprojektowali wielkomiejską pierzeję z woonerfem, czyli zieloną ulicą przyjazną pieszym. Z kolei od ulic Esperanto i Miłej zabudowa ma nawiązywać do powojennego dziedzictwa Muranowa.
Zgodnie z zapowiedziami Yareal, nowe osiedle nie będzie zamkniętą enklawą. Deweloper planuje stworzenie dużego, ogólnodostępnego, zielonego skweru, który ma stać się miejscem rekreacji i spotkań dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. Na terenie oazy zieleni znajdą się m.in. place zabaw, tereny sportowe oraz mała architektura.
Plan nowego osiedla, które ma powstać w miejscu centrum handlowego Klif
Projekt przewiduje także liczne udogodnienia dla pieszych i rowerzystów. Powstanie nowa, zielona aleja pieszo-rowerowa, która połączy ulice Miłą i Okopową. W parterach budynków znajdzie się około 30 lokali usługowych, m.in. gastronomia i sklepy, które mają tchnąć życie w okolicę.
Deweloper aktywnie angażuje się w rozwój lokalnej infrastruktury. Yareal prowadzi rozmowy z zarządem Woli w sprawie wsparcia oświaty, a jako priorytetową potrzebę wskazał budowę przedszkola przy ulicy Burakowskiej, którą sfinansuje na własny koszt. Konsultacje społeczne dotyczące projektu rozpoczną się we wrześniu, dając mieszkańcom szansę na wyrażenie swoich opinii. Oprócz miejsc parkingowych dla prawie tysiąca samochodów, zaplanowano ponad 1500 miejsc dla rowerów, co ma podkreślić proekologiczne podejście do inwestycji.
Projektanci przewidzieli dużo zielonych przestrzeni wspólnych, któe dostępne będą także dla osób postronnych
Warszawski Klif, otwarty w 1999 roku, był swego czasu synonimem luksusu i nowoczesności. Jednak przez lata tracił klientów na rzecz pobliskich centrów handlowych. Mimo bogatej oferty i obecności ponad 100 sklepów, restauracji i klubu fitness, nie przetrwał próby czasu. Na jego terenie doszło również do tragicznych wydarzeń, jak głośna strzelanina z 2002 roku, która była echem ówczesnych wojen gangów.
Teraz, po 26 latach, teren przy Okopowej znów zmieni swoje oblicze.