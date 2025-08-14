Co z remontem Sobieskiego 100? Wkrótce konkurs architektoniczny. Mieszkania gotowe najszybciej za 4 lata

Odzyskanie nieruchomości

Przełom nastąpił po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Wówczas władze Warszawy, w asyście komornika, siłowo przejęły budynek, symbolicznie kończąc wieloletni spór. Plany dotyczące przyszłości „Szpiegowa” ewoluowały od początkowego pomysłu przeznaczenia go dla uchodźców z Ukrainy do koncepcji utworzenia mieszkań komunalnych i lokali dla służb państwowych.

W obecnych planach kompleks ma zostać przekształcony w osiedle mieszkaniowe. Część mieszkań ma trafić do zasobu komunalnego miasta. Ponadto, w ramach porozumienia ze Skarbem Państwa, część lokali zostanie przeznaczona dla funkcjonariuszy służb publicznych. Umowa zakłada na przykład przekazanie 40 mieszkań dla policjantów.

Obiekt został zbudowany w latach 70. XX wieku w ramach umowy między PRL a ZSRR. Miał służyć jako mieszkania dla radzieckich dyplomatów.

Plan miejscowy pozwala na wybudowanie na terenie kompleksu nowego budynku mieszkalnego, który pomieści około 70 lokali. Prawdopodobnie będzie to miało miejsce po wyburzeniu niektórych zniszczonych części osiedla. Planowana jest gruntowna modernizacja istniejącej bryły i stworzenie nowych, funkcjonalnych przestrzeni, w tym lokali usługowych o charakterze niekomercyjnym.

Kompleks ma łączną powierzchnie 7 tys. m2 Foto: UM Warszawa

Inwestycja obarczona wyzwaniami

Nieruchomość stanowi nie lada wyzwanie dla inwestora. Stan techniczny budynku jest na tyle zły, że uniemożliwia jego użytkowanie bez gruntownej przebudowy. Wymaga on m.in. dostosowania do aktualnych przepisów technicznych i ochrony przeciwpożarowej. Poważnym problemem są zbyt niskie kondygnacje mieszkalne (240 cm), za wąskie spoczniki na klatkach schodowych oraz zbyt długie drogi ewakuacyjne.

Miasto będzie musiało ubiegać się o odstępstwa od warunków technicznych i przepisów przeciwpożarowych. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków, co nakłada na projektantów i wykonawców szczególne rygory.

„Szpiegowo” stanowi smutny pomnik przeszłości Foto: UM Warszawa

Harmonogram inwestycji

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów Marek Rojszyk przekazał, że miasto ma już konkretny plan zagospodarowania obiektu. Inwestycja ma na celu przede wszystkim zwiększenie mieszkaniowego zasobu komunalnego. Zakłada ona modernizację istniejącego wielopiętrowego budynku oraz budowę nowego w miejscu obecnych, jednokondygnacyjnych budynków usługowych od strony ulicy Sobieskiego.

Pierwszym krokiem w realizacji tych planów będzie ogłoszenie konkursu architektonicznego, który planowany jest na przełom sierpnia i września 2025 roku. Całość przedsięwzięcia ma zostać zakończona do końca 2029 roku, choć z uwagi na złożoność projektu i procedury zamówień publicznych, data ta może ulec zmianie.