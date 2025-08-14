Co z remontem Sobieskiego 100? Wkrótce konkurs architektoniczny. Mieszkania gotowe najszybciej za 4 lata

W budynkach powstaną lokale komunalne i mieszkania dla służb państwowych
Słynna nieruchomość przy ul. Sobieskiego 100, przez lata bezprawnie zajmowana przez Federację Rosyjską, stanowiła jeden z najgorętszych tematów w Warszawie. Choć symboliczne przejęcie budynku miało miejsce już w 2022 roku, obiekt dalej stopniowo popadał w ruinę. Władze dzielnicy Mokotów utrzymują, że opóźnienia w zagospodarowaniu budynków nie wynikały z zaniedbań, lecz z zawiłego procesu formalnego.
W rzeczywistości dopiero pod koniec maja tego roku nieruchomość na mocy porozumienia została formalnie przekazana w z rąk Skarbu Państwa do Zarządu Mienia Warszawy. W najbliższych tygodniach miasto ma ogłosić konkurs architektoniczny na modernizację obiektów, ale inwestycja będzie gotowa nie szybciej niż za 4 lata.
Obiekt został zbudowany w latach 70. XX wieku w ramach umowy między PRL a ZSRR. Miał służyć jako mieszkania dla radzieckich dyplomatów. Rosjanie przestali jednak uiszczać opłaty za media, a po upadku ZSRR budynek opustoszał i popadł w ruinę. Pomimo prawomocnego wyroku sądu z 2016 roku, nakazującego wydanie nieruchomości miastu i spłatę ponad 7 milionów złotych zaległości, Rosja ignorowała te decyzje.
Kompleks ma łączną powierzchnie 7 tys. m2
Przełom nastąpił po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Wówczas władze Warszawy, w asyście komornika, siłowo przejęły budynek, symbolicznie kończąc wieloletni spór. Plany dotyczące przyszłości „Szpiegowa” ewoluowały od początkowego pomysłu przeznaczenia go dla uchodźców z Ukrainy do koncepcji utworzenia mieszkań komunalnych i lokali dla służb państwowych.
W obecnych planach kompleks ma zostać przekształcony w osiedle mieszkaniowe. Część mieszkań ma trafić do zasobu komunalnego miasta. Ponadto, w ramach porozumienia ze Skarbem Państwa, część lokali zostanie przeznaczona dla funkcjonariuszy służb publicznych. Umowa zakłada na przykład przekazanie 40 mieszkań dla policjantów.
Plan miejscowy pozwala na wybudowanie na terenie kompleksu nowego budynku mieszkalnego, który pomieści około 70 lokali. Prawdopodobnie będzie to miało miejsce po wyburzeniu niektórych zniszczonych części osiedla. Planowana jest gruntowna modernizacja istniejącej bryły i stworzenie nowych, funkcjonalnych przestrzeni, w tym lokali usługowych o charakterze niekomercyjnym.
Nieruchomość stanowi nie lada wyzwanie dla inwestora. Stan techniczny budynku jest na tyle zły, że uniemożliwia jego użytkowanie bez gruntownej przebudowy. Wymaga on m.in. dostosowania do aktualnych przepisów technicznych i ochrony przeciwpożarowej. Poważnym problemem są zbyt niskie kondygnacje mieszkalne (240 cm), za wąskie spoczniki na klatkach schodowych oraz zbyt długie drogi ewakuacyjne.
Miasto będzie musiało ubiegać się o odstępstwa od warunków technicznych i przepisów przeciwpożarowych. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków, co nakłada na projektantów i wykonawców szczególne rygory.
„Szpiegowo” stanowi smutny pomnik przeszłości
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów Marek Rojszyk przekazał, że miasto ma już konkretny plan zagospodarowania obiektu. Inwestycja ma na celu przede wszystkim zwiększenie mieszkaniowego zasobu komunalnego. Zakłada ona modernizację istniejącego wielopiętrowego budynku oraz budowę nowego w miejscu obecnych, jednokondygnacyjnych budynków usługowych od strony ulicy Sobieskiego.
Pierwszym krokiem w realizacji tych planów będzie ogłoszenie konkursu architektonicznego, który planowany jest na przełom sierpnia i września 2025 roku. Całość przedsięwzięcia ma zostać zakończona do końca 2029 roku, choć z uwagi na złożoność projektu i procedury zamówień publicznych, data ta może ulec zmianie.