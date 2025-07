Pokazy fontann "Warszawa Ja i Ty". Od sierpnia w nowych godzinach

– Pokaz poświęcony jest w całości Warszawie. Wśród kolorowych, tańczących fontann na wodnym ekranie pojawią się projekcje będące impresją na temat miasta, jego historii i dnia dzisiejszego. Zestawienie dwóch Warszaw, tej powojennej i współczesnej pokazuje, że to miasto niezwykłe, pełne dobrej energii. Doceniamy je nie tylko za dzień dzisiejszy, ale też za historię i potencjał na przyszłość. Chcemy to pokazać działając na wszystkie zmysły poprzez obrazy, muzykę i niezwykłą atmosferę Parku Fontann. Mam nadzieję, że kolorowy wodny pokaz wraz z przepiękną muzyką i poezją oraz efektownymi projekcjami laserowymi dostarczy wielu emocji i jak co roku, zachwyci naszą publiczność – mówi Andrzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady.

Multimedialne pokazy fontann. Gdzie i kiedy się odbywają?

Multimedialne pokazy fontann odbywają się od maja do września w każdy piątek i sobotę. W sierpniu będą się rozpoczynać o pół godziny wcześniej niż w lipcu. Od 1 sierpnia początek każdego pokazu zaplanowano na godz. 21.00. Najbliższe spektakle można obejrzeć w piątek 1 sierpnia i sobotę 2 sierpnia.

Pokazy odbywają się w Multimedialnym Parku Fontann, który znajduje się nieopodal Bulwarów Warszawskich, dokładnie na Podzamczu na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP pomiędzy ulicami Boleść, Wybrzeże Gdańskie, Sanguszki i Rybaki na Nowym Mieście.

Każdy pokaz trwa 30 minut. Wstęp jest wolny. Od września organizatorzy zapraszają na pokazy o godz. 20.30.