Rano może być pochmurno, ale w trakcie dnia się rozpogodzi, a temperatury mają oscylować granicach 20 st. C – taką pogodę będziemy mieć w Warszawie w piątek, 1 sierpnia. W tym dniu w całym mieście odbywać się będą wydarzenia związane z 81. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Jakie jest ryzyko opadów?



Tegoroczne lato w Polsce jest kapryśne, a momentami niebezpiecznie. Pogoda nie rozpieszcza nas również w Warszawie. Wiele wskazuje jednak na to, że w piątek, 1 sierpnia, aura nie powinna przeszkodzić obchodom odbywającym się na świeżym powietrzu (choć jest ryzyko wystąpienia przelotnych opadów).

Pogoda w Warszawie 1 sierpnia. Temperatura, zachmurzenie

Prognozy IMGW pokazują, że wczesny poranek (okolice godz. 4-5) będzie pogodny. Potem jednak się zachmurzy i taka sytuacja utrzyma się do godz. 10. Będzie też raczej chłodno. Z samego rana termometry nie pokażą jedynie 15 st. C, potem stopniowo temperatura będzie się podnosić.

Od godz. 10 zacznie się rozpogadzać i taka aura – częściowe zachmurzenie, ze słońcem od czasu do czasu mocniej wyglądającym zza chmur, utrzyma się do końca dnia. Temperatura wzrośnie do 20- 23 st. C. W prognozie IMGW dla Warszawy najwięcej słońca widać w okolicach godz. 16-17.

Czy 1 sierpnia w Warszawie będzie padać?

Pod wieczór ilość chmur znowu zacznie wzrastać. Wtedy również może pojawić się niewielki deszcz. Prognozy pokazują, że największe prawdopodobieństwo wystąpienia niewielkich, przelotnych opadów jest w okolicach godz. 21. Warto jednak pamiętać, że mapy IMGW dotyczą całego miasta. Między poszczególnymi dzielnicami mogą występować różnice w poziomie zachmurzenia czy tego, kiedy pojawi się przelotny deszcz. Dla przykładu, jedna z popularnych aplikacji pogodowych pokazuje, że ok. godz. 17 na Woli i w Śródmieściu może wystąpić słaba burza.

Pogoda w Warszawie w pierwszy weekend sierpnia

Pierwszy weekend w Warszawie powinien być pogodny i ciepły, ale nieupalny. Dotyczy to zwłaszcza soboty,. 2 sierpnia. Prognozy pokazują tylko niewielkie zachmurzenie i temperaturę w okolicach 25 stopni. Nie powinno padać. W niedzielę, 3 sierpnia, ma być 2-3 stopnie cieplej, ale po po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu i słabe burze.