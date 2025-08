Był tu Napoleon i Picasso. Dziś to urocze kąpielisko niedaleko ujścia Bugu do Narwi

Serock: To tu z wizytą był Pablo Picasso

Z Rezerwatu Wąwóz Szaniawskiego kierujemy się do centrum Serocka. Samochód możemy zostawić na parkingu przy rynku. Stąd udajemy się najpierw na ul. Rybaki 2. Pod tym adresem, tuż nad Narwią, do 2020 roku stał mały, dwuizbowy domek letni, dawna chata rybacka z końca XIX wieku. 5 września 1948 roku gościł w nim – jak można przeczytać na stronie internetowej Miasta i Gminy Serock – Pablo Picasso, który przybył do Serocka na zaproszenie małżeństwa znanych warszawskich architektów Heleny i Szymona Syrkusów. Wcześniej hiszpański malarz był uczestnikiem Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu. Picasso w czasie pobytu w Serocku korzystał z piękna jego przyrody – kąpał się w Narwi, pływał po niej łódką oraz spacerował po okolicznych lasach i łąkach. Znalazł jednak również czas na tworzenie – namalował portret Mercedes, córki Manuela Sáncheza Arcasa, hiszpańskiego architekta mieszkającego w Warszawie, który zorganizował wizytę Picassa w Polsce.

Obecnie na miejscu rozebranego drewnianego domku stoi nowoczesny, przeszklony budynek o podobnym do niego kształcie.

Grodzisko Barbarka w Serocku i widok na ujście Bugu do Narwi

Z ulicy Rybaki kierujemy się w stronę ulicy Radzymińskiej ku niewielkiemu wzgórzu, na którym znajduje się grodzisko popularnie nazywane Barbarką od św. Barbary, patronki wybudowanej tam w XVII wieku kaplicy. Obecnie można oglądać tu pozostałości jednego z ważniejszych średniowiecznych grodów na Mazowszu, którego rozwój przypadał na XI – XIII wiek. U podnóża grodziska znajduje się pamiątkowy głaz, makieta dawnej osady oraz tablica informacyjna.

Grodzisko Barbarka to jednak nie tylko miejsce historyczne, ale także doskonały punkt widokowy, z którego podziwiać można malownicze ujście Bugu do Narwi.

Kąpielisko i plaża w Serocku z bogatą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną

Z grodziska udajemy się na plażę i strzeżone kąpielisko w Serocku, które położone jest nad rzeką Narew przy ulicy Retmańskiej. Teren połączony jest z Bulwarem Nadnarwiańskim i siecią szlaków pieszo-rowerowych. Niedaleko stąd na rynek. Samochód zostawić można na niewielkim parkingu przy plaży lub na znacznie większym zlokalizowanym na rynku.

Plaża i kąpielisko w Serocku czynne są w okresie wakacyjnym codziennie od godz. 10:00. Ratownicy są na nim obecni do godz. 18:00, natomiast budynek sanitarny dostępny jest do godz. 20:00. Wstęp na plażę i kąpielisko jest bezpłatny.

Na miejscu znajdziemy infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Możemy tu wypoczywać na piaszczystej plaży, na której znajdziemy leżaki, boiska do siatkówki i koszykówki, siłownię zewnętrzną oraz stoły do szachów i tenisa stołowego. Na najmłodszych czeka z kolei zarówno tradycyjny, jak i wodny plac zabaw. W Serocku znajdziemy również molo z przystanią oraz wypożyczalnię sprzętu wodnego. Na plaży często organizowane są imprezy kulturalne i sportowe.