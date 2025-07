„Całe miasto było wspólnotą”. Uroczyste otwarcie obchodów z udziałem Powstańców i prezydentów

Andrzej Duda dodał również, że mimo kontrowersji, Powstanie zyskało międzynarodowe uznanie: „Chcę podkreślić jedno – dla mnie także po tych 10 latach sprawowania urzędu prezydenta RP – popatrzcie, kto dzisiaj z szacunkiem i podziwem mówi o Powstaniu Warszawskim, bohaterstwie powstańców i ludu stolicy. Bohaterstwie tych, którzy walczyli o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę, o przepędzenie okupanta, o odzyskanie wolności i odzyskanie stolicy, jako początku niepodległego i znów wolnego, suwerennego państwa. To tutaj w Warszawie o tym właśnie całe swoje przemówienie wygłosił prezydent Donald Trump, pod pomnikiem Powstania Warszawskiego. O tym wspominał prezydent USA Joe Biden, w swoich wystąpieniach. To o tym mówi dziś wielu przywódców”.

Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Całe miasto było jedną wielką wspólnotą. Przez 63 dni ta wspólnota była wolną Polską

Prezydent Trzaskowski: Lekcje z historii i Feniks z popiołów

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski odniósł się do niezwykłej zdolności Warszawy do odrodzenia. „Zbieramy się tutaj, żeby wspominać, co działo się w historii, 81 lat temu. To okazja, by mówić o tym, co najważniejsze: bohaterstwie, niezwykłej historii Warszawy i Polski, która pokazała, że potrafimy podnosić się jak Feniks z popiołów, że nie ma czegoś takiego jak porażka w naszej historii, która nie pozwalałaby nam wyciągnąć wniosków i powstać na nogi. Mówimy o wartościach, które są dla nas najważniejsze” – zaznaczył.

Prezydent Trzaskowski wspomniał także o obawach Powstańców dotyczących zatarcia pamięci: „Moja ciotka, siostra mojej mamy, z „Parasola”, zawsze mnie pytała: ‘I co z tego wszystkiego zostanie? Jakie będą lekcje?’. Bała się, czy Powstanie Warszawskie nie zostanie zapomniane, bo wszyscy pamiętamy o tym, jak próbowano wymazywać pamięć. To miejsce (Muzeum Powstania Warszawskiego – red.) jest niezwykłe, bo właśnie ono odpowiada na pytanie, jaka lekcja z Powstania płynie i co pozostanie z naszego bohaterstwa i doświadczenia”.

Andrzej Duda, prezydent RP Powstanie Warszawskie to jeden z absolutnie najważniejszych punktów w naszych dziejach.

Głos Bohatera: bezinteresowna miłość Ojczyzny

Ważnym punktem uroczystości było wystąpienie Jana Komorowskiego, Powstańca Warszawskiego ps. „Antek” i pełniącego obowiązki prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wyraził on głęboką wdzięczność za pielęgnowanie pamięci o Zrywie: „Serdeczne podziękowanie i chwała Państwu za tę piękną działalność dla utrwalenia pamięci bohaterskiego zrywu Polaków. 1 sierpnia 1944 roku w godzinie „W” lud Warszawy i jego zbrojne ramię na czele z AK stanęli do walki o prawo narodu polskiego do istnienia. Tu, w stolicy, wspaniali chłopcy i dziewczęta, walczyli nie tylko o Warszawę, ale i o Polskę i ginęli w imię honoru i ideałów, jakie przyświecały Armii Krajowej. To, co było najpiękniejsze w powstańczym etosie, to żarliwa i bezinteresowna miłość Ojczyzny. W poczuciu dumy, najcięższej próby, Powstańcy dali Ojczyźnie wszystko, na co ich było stać – bez nakazu i przymusu stanęli do służby”.

Reklama

Spotkanie zainaugurowało tegoroczne obchody 81. rocznicy Powstania Warszawskiego, przypominając o niezłomnym duchu walki i poświęceniu mieszkańców stolicy. Warszawa, jak co roku, oddaje hołd swoim bohaterom, pielęgnując pamięć o wydarzeniach, które na zawsze wpisały się w historię narodu.