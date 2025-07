Smartfonowe zombie. Człowiek szedł prosto pod tramwaj

Nagranie zamieszczone w sieci przez Tramwaje Warszawskie mrozi krew w żyłach. Pieszy z telefonem w dłoni idzie prosto pod nadjeżdżający tramwaj. Miał dużo szczęścia. Sytuacja mogła zakończyć się tragedią.



Tramwaje Warszawskie opublikowały nagranie ku przestrodze. Smartfon, który kompletnie przysłonił mężczyźnie świat, mógł stać się przyczyną dramatycznego w skutkach wypadku.

Zatrważające nagranie z jednej z warszawskich ulic. Mężczyzna cudem uniknął tragedii

Na nagraniu zamieszczonym przez Tramwaje Warszawskie w mediach społecznościowych widzimy mężczyznę przechodzącego przez przejście dla pieszych na skrzyżowaniu alei "Solidarności" z ulicą Żelazną w Warszawie. Patrząc w telefon wchodzi na torowisko, zupełnie nie zwracając uwagi na sytuację na drodze. Widząc zagrożenie, motorniczy hamuje, tramwaj jest jednak zbyt blisko przejścia, by dało się go na czas zatrzymać. Mężczyzna odbija się od tramwaju i dopiero wtedy zdaje sobie sprawę, co się wydarzyło. Niewiele brakowało, by nieuwaga pieszego doprowadziła do tragedii. Cudem udało się jej uniknąć.

"Smartfonowe zombie". Tramwaje Warszawskie apelują

Tramwaje Warszawskie zamieściły nagranie, by przestrzec pieszych, jak niebezpieczna może być chwila nieuwagi podczas przechodzenia przez jezdnię. Apelują o ostrożność, a przede wszystkim o przestrzeganie jednej z podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze. Przepisy zabraniają używania telefonu na przejściu dla pieszych.