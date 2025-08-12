Droga dla rowerów wzdłuż Ciszewskiego zyska nową nawierzchnię

Mieszkańcy Ursynowa wreszcie doczekają się poprawy warunków dla pieszych i rowerzystów. Ruszyła długo oczekiwana przebudowa chodnika i trasy rowerowej wzdłuż ulicy Ciszewskiego, na odcinku od al. KEN do ul. Rodowicza „Anody”.



Stary chodnik i wyznaczona w wielu miejscach doraźnie droga dla rowerów po 25 latach użytkowania zostaną zastąpione nowym, bezpiecznym asfaltem.

Dotychczasowy chodnik i droga dla rowerów po 25 latach od wyznaczenia odbiegały już dalece od przyjętych w Warszawie standardów Foto: mat. pras.

Nowoczesna i bezpieczna droga dla rowerów

Dotychczasowa, wybudowana w 1999 roku droga rowerowa, była mieszanką nawierzchni z kostki brukowej i asfaltu, co znacząco obniżało komfort jazdy. Nowa trasa będzie miała jednolitą, bitumiczną nawierzchnię. Zostanie poszerzona do 2,5 metra, a na przejazdach rowerowych jej szerokość wyniesie 3 metry, co zapewni większe bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Widać już zarys przebudowy - szersza droga dla rowerów a obok równy chodnik Foto: mat. pras.

Uporządkowanie przestrzeni przy ul. Pileckiego

W ramach prac modernizacyjnych uporządkowany zostanie także przebieg drogi rowerowej przy skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego i Pileckiego. W tym miejscu, dzięki usunięciu nielegalnych pawilonów handlowych, możliwe będzie wyprostowanie trasy. Ta zmiana przyczyni się do poprawy estetyki i funkcjonalności całej okolicy, ułatwiając przejazd rowerzystom.