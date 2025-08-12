Droga dla rowerów wzdłuż Ciszewskiego zyska nową nawierzchnię

Prace przy przebudowie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ciszewskiego już trwają
Stary chodnik i wyznaczona w wielu miejscach doraźnie droga dla rowerów po 25 latach użytkowania zostaną zastąpione nowym, bezpiecznym asfaltem.
Dotychczasowy chodnik i droga dla rowerów po 25 latach od wyznaczenia odbiegały już dalece od przyjętych w Warszawie standardów
Dotychczasowa, wybudowana w 1999 roku droga rowerowa, była mieszanką nawierzchni z kostki brukowej i asfaltu, co znacząco obniżało komfort jazdy. Nowa trasa będzie miała jednolitą, bitumiczną nawierzchnię. Zostanie poszerzona do 2,5 metra, a na przejazdach rowerowych jej szerokość wyniesie 3 metry, co zapewni większe bezpieczeństwo i płynność ruchu.
Widać już zarys przebudowy - szersza droga dla rowerów a obok równy chodnik
W ramach prac modernizacyjnych uporządkowany zostanie także przebieg drogi rowerowej przy skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego i Pileckiego. W tym miejscu, dzięki usunięciu nielegalnych pawilonów handlowych, możliwe będzie wyprostowanie trasy. Ta zmiana przyczyni się do poprawy estetyki i funkcjonalności całej okolicy, ułatwiając przejazd rowerzystom.
Wraz z przebudową drogi rowerowej wyremontowane zostaną także sąsiadujące z nią chodniki. Dzięki temu na modernizacji skorzystają nie tylko rowerzyści, ale również piesi. Nowa nawierzchnia i lepsza organizacja przestrzeni przyczynią się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników tej uczęszczanej trasy.