Życie Warszawy

Droga dla rowerów wzdłuż Ciszewskiego zyska nową nawierzchnię

Publikacja: 12.08.2025 14:30

Prace przy przebudowie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ciszewskiego już trwają

Foto: mat. pras.

M.B.
Mieszkańcy Ursynowa wreszcie doczekają się poprawy warunków dla pieszych i rowerzystów. Ruszyła długo oczekiwana przebudowa chodnika i trasy rowerowej wzdłuż ulicy Ciszewskiego, na odcinku od al. KEN do ul. Rodowicza „Anody”.

Stary chodnik i wyznaczona w wielu miejscach doraźnie droga dla rowerów po 25 latach użytkowania zostaną zastąpione nowym, bezpiecznym asfaltem.

Dotychczasowy chodnik i droga dla rowerów po 25 latach od wyznaczenia odbiegały już dalece od przyjętych w Warszawie standardów

Foto: mat. pras.

Nowoczesna i bezpieczna droga dla rowerów

Dotychczasowa, wybudowana w 1999 roku droga rowerowa, była mieszanką nawierzchni z kostki brukowej i asfaltu, co znacząco obniżało komfort jazdy. Nowa trasa będzie miała jednolitą, bitumiczną nawierzchnię. Zostanie poszerzona do 2,5 metra, a na przejazdach rowerowych jej szerokość wyniesie 3 metry, co zapewni większe bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Widać już zarys przebudowy - szersza droga dla rowerów a obok równy chodnik

Foto: mat. pras.

Uporządkowanie przestrzeni przy ul. Pileckiego

W ramach prac modernizacyjnych uporządkowany zostanie także przebieg drogi rowerowej przy skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego i Pileckiego. W tym miejscu, dzięki usunięciu nielegalnych pawilonów handlowych, możliwe będzie wyprostowanie trasy. Ta zmiana przyczyni się do poprawy estetyki i funkcjonalności całej okolicy, ułatwiając przejazd rowerzystom.

Remont chodników i korzyści dla pieszych

Wraz z przebudową drogi rowerowej wyremontowane zostaną także sąsiadujące z nią chodniki. Dzięki temu na modernizacji skorzystają nie tylko rowerzyści, ale również piesi. Nowa nawierzchnia i lepsza organizacja przestrzeni przyczynią się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników tej uczęszczanej trasy.

