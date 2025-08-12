Duże utrudnienia w połowie sierpnia na Żoliborzu

W połowie sierpnia warszawskich kierowców czekają spore utrudnienia na Żoliborzu. Drogowcy zaplanowali wymianę nawierzchni na trzech kluczowych ulicach: Powązkowskiej, Popiełuszki i Broniewskiego.



Prace, które rozpoczną się w długi weekend, potrwają aż do 22 sierpnia. Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu i objazdy, a także na tymczasowe zmiany tras komunikacji miejskiej.

Powązkowska: utrudnienia już od 14 sierpnia

Prace na ulicy Powązkowskiej rozpoczną się w czwartek, 14 sierpnia, około 23:30 i potrwają do niedzieli, 17 sierpnia, do godziny 4. W tym czasie zamknięte zostaną dwa pasy w kierunku Okopowej, a ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po jednym pasie drugą stroną jezdni. Kierowcy mogą spodziewać się braku możliwości parkowania po stronie kościoła św. Karola Boromeusza. Z kolei z Piaskowej wyjazd będzie możliwy tylko w prawo. Ważna informacja dla transportu ciężarowego: z Powązkowskiej nie będzie można skręcić w prawo w Okopową.

Zalecane objazdy:

ul. Krasińskiego i Broniewskiego

ul. Tatarska, Ostroroga i Młynarska do Leszna

ul. Piaskowa, Burakowska, Kłopot i Parysowska do al. Jana Pawła II

Tablice informacyjne będą sugerować kierowcom korzystanie z Trasy Armii Krajowej do Broniewskiego

Autobusy linii 180, N41 i N91 pojadą Dziką i dalej al. Jana Pawła II do Stawek.