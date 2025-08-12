26.1°C
Życie Warszawy

Duże utrudnienia w połowie sierpnia na Żoliborzu

Publikacja: 12.08.2025 12:30

W czwartek, 14 sierpnia, o godzinie 22 rozpocznie się wymiana nawierzchni na ulicy Popiełuszki

Foto: mat. pras.

M.B.
W połowie sierpnia warszawskich kierowców czekają spore utrudnienia na Żoliborzu. Drogowcy zaplanowali wymianę nawierzchni na trzech kluczowych ulicach: Powązkowskiej, Popiełuszki i Broniewskiego.

Prace, które rozpoczną się w długi weekend, potrwają aż do 22 sierpnia. Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu i objazdy, a także na tymczasowe zmiany tras komunikacji miejskiej.

Powązkowska: utrudnienia już od 14 sierpnia

Prace na ulicy Powązkowskiej rozpoczną się w czwartek, 14 sierpnia, około 23:30 i potrwają do niedzieli, 17 sierpnia, do godziny 4. W tym czasie zamknięte zostaną dwa pasy w kierunku Okopowej, a ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po jednym pasie drugą stroną jezdni. Kierowcy mogą spodziewać się braku możliwości parkowania po stronie kościoła św. Karola Boromeusza. Z kolei z Piaskowej wyjazd będzie możliwy tylko w prawo. Ważna informacja dla transportu ciężarowego: z Powązkowskiej nie będzie można skręcić w prawo w Okopową.

Zalecane objazdy:

  • ul. Krasińskiego i Broniewskiego
  • ul. Tatarska, Ostroroga i Młynarska do Leszna
  • ul. Piaskowa, Burakowska, Kłopot i Parysowska do al. Jana Pawła II
  • Tablice informacyjne będą sugerować kierowcom korzystanie z Trasy Armii Krajowej do Broniewskiego

Autobusy linii 180, N41 i N91 pojadą Dziką i dalej al. Jana Pawła II do Stawek.

Foto: mat. pras.

Remont Popiełuszki: zamknięcie jezdni w kierunku Bielan

W czwartek, 14 sierpnia, o godzinie 22:00, rozpocznie się wymiana nawierzchni na ulicy Popiełuszki. Ulica będzie nieprzejezdna w stronę Bielan, od placu Grunwaldzkiego do ul. Krasińskiego. Prace potrwają do poniedziałku, 18 sierpnia, do godziny 4. Zamknięta zostanie również część skrzyżowania z ul. Krasińskiego, od strony placu Wilsona. Na ul. Sarbiewskiej zostanie odwrócony kierunek ruchu, a jadący Krasińskiego od Broniewskiego będą musieli skręcić w prawo na skrzyżowaniu z Popiełuszki.

Zmiany w komunikacji miejskiej:

  • Linia 114
  • Linia 122
  • Linie nocne N13 i N63
  • Linia N46

Broniewskiego: utrudnienia od 18 sierpnia

Po zakończeniu prac na Popiełuszki, w poniedziałek, 18 sierpnia, o godz. 6, drogowcy przeniosą się na ulicę Broniewskiego. Ulica zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu, w obu kierunkach, na odcinku od ul. Krasińskiego do placu Grunwaldzkiego. Utrudnienia potrwają do piątku, 22 sierpnia, do godziny 5.

Foto: mat. pras.

Objazdy dla kierowców:

  • Popiełuszki i Krasińskiego
  • Krasińskiego i Powązkowska
  • Dla jadących z Bielan zalecana jest Trasa Armii Krajowej do Powązkowskiej.

Będzie też brakowało możliwości wjazdu z ul. Matysiakówny, a także z dróg wewnętrznych w rejonie ul. Broniewskiego 4 i 6 oraz Krasińskiego 39. Wzdłuż remontowanego odcinka stanie zakaz parkowania, grożący odholowaniem pojazdu.

