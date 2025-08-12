Duże utrudnienia w połowie sierpnia na Żoliborzu

W czwartek, 14 sierpnia, o godzinie 22 rozpocznie się wymiana nawierzchni na ulicy Popiełuszki
Prace, które rozpoczną się w długi weekend, potrwają aż do 22 sierpnia. Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu i objazdy, a także na tymczasowe zmiany tras komunikacji miejskiej.
Prace na ulicy Powązkowskiej rozpoczną się w czwartek, 14 sierpnia, około 23:30 i potrwają do niedzieli, 17 sierpnia, do godziny 4. W tym czasie zamknięte zostaną dwa pasy w kierunku Okopowej, a ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po jednym pasie drugą stroną jezdni. Kierowcy mogą spodziewać się braku możliwości parkowania po stronie kościoła św. Karola Boromeusza. Z kolei z Piaskowej wyjazd będzie możliwy tylko w prawo. Ważna informacja dla transportu ciężarowego: z Powązkowskiej nie będzie można skręcić w prawo w Okopową.
Zalecane objazdy:
Autobusy linii 180, N41 i N91 pojadą Dziką i dalej al. Jana Pawła II do Stawek.
W czwartek, 14 sierpnia, o godzinie 22:00, rozpocznie się wymiana nawierzchni na ulicy Popiełuszki. Ulica będzie nieprzejezdna w stronę Bielan, od placu Grunwaldzkiego do ul. Krasińskiego. Prace potrwają do poniedziałku, 18 sierpnia, do godziny 4. Zamknięta zostanie również część skrzyżowania z ul. Krasińskiego, od strony placu Wilsona. Na ul. Sarbiewskiej zostanie odwrócony kierunek ruchu, a jadący Krasińskiego od Broniewskiego będą musieli skręcić w prawo na skrzyżowaniu z Popiełuszki.
Zmiany w komunikacji miejskiej:
Po zakończeniu prac na Popiełuszki, w poniedziałek, 18 sierpnia, o godz. 6, drogowcy przeniosą się na ulicę Broniewskiego. Ulica zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu, w obu kierunkach, na odcinku od ul. Krasińskiego do placu Grunwaldzkiego. Utrudnienia potrwają do piątku, 22 sierpnia, do godziny 5.
Objazdy dla kierowców:
Będzie też brakowało możliwości wjazdu z ul. Matysiakówny, a także z dróg wewnętrznych w rejonie ul. Broniewskiego 4 i 6 oraz Krasińskiego 39. Wzdłuż remontowanego odcinka stanie zakaz parkowania, grożący odholowaniem pojazdu.