Pilotaż na Woli. SMS przypomni o wizycie u psychologa

Publikacja: 15.09.2025 09:35

Osobom korzystającym z pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Karolkowej 53A o

Osobom korzystającym z pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Karolkowej 53A o wizycie przypomina SMS

Pilotażowy system przypominania za pomocą SMS-a o wizycie w poradni psychologicznej wprowadził Urząd Dzielnicy Wola. Naszym celem jest skrócenie czasu oczekiwania dziecka lub rodzica na wizytę u specjalisty.

„O tym, że zapominamy o wizytach u lekarza powiedziano już wiele. Niestety zapominamy również o terminach wizyt u psychologa czy logopedy, albo po prostu zmieniają nam się plany dnia. W tym czasie jednak z takiej porady mógłby skorzystać ktoś inny” – twierdzą urzędnicy.

Jak działa powiadamianie SMS w poradni psychologicznej?

Teraz korzystającym z pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Karolkowej 53A o wizycie przypomina SMS.

– Po pierwsze – daje nam to łatwiejszy dostęp, po drugie – mniejsze kolejki, a po trzecie jesteśmy tylko ludźmi i zawsze to przypomnienie dobrze na nas działa, żeby nie opuścić terminu wizyty. Na poradę psychologa czy logopedy dzieci czekają czasem miesiąc, albo i dłużej – tutaj mając powiadomienia w razie choroby, urlopu, zapomnienia mamy taką szansę, aby odwołać wizytę bądź skorzystać z wcześniejszego terminu – mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska, wiceburmistrz Woli.

Jeśli po zapisaniu się na wizytę plany podopiecznego ulegną zmianie, system pozwala przesunąć termin porady jednocześnie informując o tym personel poradni. Wówczas w tym czasie skorzysta inne potrzebujące pilnej pomocy dziecko. „To pierwsze tego typu miejsce w Warszawie, w którym wprowadziliśmy powiadamianie SMS” – twierdzą urzędnicy z Woli.

Problem nieodwołanych wizyt

– Od początku września wprowadziliśmy w poradni nowy system, który informuje pacjenta o planowanej wizycie. W momencie zapisu do poradni zostaje on wprowadzony do systemu BAZA, a ten 2 dni przed wizytą wysyła smsa przypominającego. Chcieliśmy uniknąć tzw. pustych, zapomnianych i nieodwołanych wizyt, że klient albo zapomniał o wizycie, albo pomylił godzinę. W skali miesiąca to ok 10-15 proc. wszystkich wizyt, ale chcąc uniknąć takich pustych godzin i tego, że wydłuża to czas oczekiwania innej osobie to zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tego systemu – wyjaśnia Ewa Ślarzyńska, dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 2.

System SMS działa od kilku dni, pierwsze wnioski urzędnicy planują wyciągnąć za dwa, trzy miesiące i wówczas ocenią jego efektywność. Sprawdzą także, o ile skróciły się kolejki w poradni.

