Pilotaż na Woli. SMS przypomni o wizycie u psychologa

Pilotażowy system przypominania za pomocą SMS-a o wizycie w poradni psychologicznej wprowadził Urząd Dzielnicy Wola. Naszym celem jest skrócenie czasu oczekiwania dziecka lub rodzica na wizytę u specjalisty.



„O tym, że zapominamy o wizytach u lekarza powiedziano już wiele. Niestety zapominamy również o terminach wizyt u psychologa czy logopedy, albo po prostu zmieniają nam się plany dnia. W tym czasie jednak z takiej porady mógłby skorzystać ktoś inny” – twierdzą urzędnicy.

Jak działa powiadamianie SMS w poradni psychologicznej?

Teraz korzystającym z pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Karolkowej 53A o wizycie przypomina SMS.

– Po pierwsze – daje nam to łatwiejszy dostęp, po drugie – mniejsze kolejki, a po trzecie jesteśmy tylko ludźmi i zawsze to przypomnienie dobrze na nas działa, żeby nie opuścić terminu wizyty. Na poradę psychologa czy logopedy dzieci czekają czasem miesiąc, albo i dłużej – tutaj mając powiadomienia w razie choroby, urlopu, zapomnienia mamy taką szansę, aby odwołać wizytę bądź skorzystać z wcześniejszego terminu – mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska, wiceburmistrz Woli.

Jeśli po zapisaniu się na wizytę plany podopiecznego ulegną zmianie, system pozwala przesunąć termin porady jednocześnie informując o tym personel poradni. Wówczas w tym czasie skorzysta inne potrzebujące pilnej pomocy dziecko. „To pierwsze tego typu miejsce w Warszawie, w którym wprowadziliśmy powiadamianie SMS” – twierdzą urzędnicy z Woli.